Самый странный допинг? Бегунам запретили носить кроссовки, помогающие побеждать

Теперь бегать можно только в специально одобренной обуви. Это что ещё за фокусы?

В спорте существует много возможностей добиться повышения результатов. Не все из них являются легальными. Большая часть допинга – это, конечно, запрещённые вещества, которые спортсмены принимают внутрь. Но есть и другие нелегальные средства.

Вы могли себе представить, что объектом для разбирательств станут кроссовки? Оказывается, есть специальная обувь, которая позволяет вам бегать на пять процентов быстрее!

Международная ассоциация лёгкой атлетики провела расследование и приняла решение запретить такую обувь в преддверии летней Олимпиады в Токио. И будет впредь осуществлять строгий контроль над любой экипировкой спортсменов. Неужели самый странный допинг найден?

Кениец и его прислуга. Как 35 человек загнали ради бесполезного рекорда Элиуд Кипчоге впервые в истории пробежал марафон меньше чем за два часа. Смешно, но его уникальное достижение не признают.

Повод – мировой рекорд в марафоне

Формальной причиной для проведения расследования стал мировой рекорд в марафоне, который установил кенийский бегун Элиуд Кипчоге 12 октября 2019 года. Он добился уникального достижения, пробежав дистанцию менее, чем за два часа. Как выяснилось позже, серьёзную роль в этом сыграли кроссовки Nike Vaporfly Alphas. Эту модель вы не найдёте в магазине, её сделали специально для того, чтобы кениец побил мировой рекорд.

Были проведены опыты, которые доказали, что в этих кроссовках Кипчоге мог сократить время бега на пять процентов за счёт эффекта пружины и высокой устойчивости. Эту модель уже называют «технологическим допингом». Всё это заставило World Athletics проверить, почему в кроссовках Nike марафонцы бегут быстрее, чем в других. В Ассоциации возникли опасения, что решающим победным фактором станет не физическая готовность спортсменов, а обувь.

Издание The New York Times провело собственное расследование, которое также показало, что обувь Nike Vaporfly позволяет бежать на пять процентов быстрее. Понятно, что в спорте высоких достижений, где всё решают доли секунды, это огромная прибавка к скорости.

Запрет и контроль

31 января Международная ассоциация лёгкой атлетики провела совещание, на котором было принято решение запретить спортсменам использовать данные кроссовки. Также с 30 апреля 2020 года спортсменам нельзя использовать обувь, которая находится в открытой продаже менее четырёх месяцев. World Athletics всерьёз взялась за дело и теперь намерена контролировать каждого атлета, чья обувь, по их мнению, вызывают подозрение в легитимности.



Также теперь нельзя использовать никакие новые технологии в производстве обуви для легкоатлетов вплоть до окончания Олимпиады-2020. Президент Международной ассоциации лёгкой атлетики Себастьян Коу уверен, что теперь всё будет по-честному, и никто не сможет выиграть за счёт несправедливо полученного преимущества.

Перенос Олимпиады из-за эпидемии уже реален. Как от этого пострадает российский спорт В Токио обеспокоены стремительным распространением коронавируса. Но если Игры перенесут, то у российских спортсменов возникнут проблемы.

Серена Уильямс и другие примеры «технологического мошенничества»

Несмотря на всю странность происходящего, «технологический допинг» далеко не впервые встречается в спорте. Вспомнить хотя бы чёрный обтягивающий комбинезон теннисистки Серены Уильямс, в котором она выступала на «Роллан Гаррос» в 2018 году. Комбинезон стимулировал циркуляции крови и мешал образованию тромбов. Теннисный мир мгновенно ополчился против Серены. Президент Федерации тенниса Франции добился того, чтобы на следующий год изменили дресс-код. И комбинезон Серены остался в прошлом.

Другим ярким примером, конечно же, можно считать специальные плавательные костюмы LZR Racer, в которых было побито 23 мировых рекорда на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. Эти костюмы уменьшали сопротивление воды и были самым настоящим примером спортивного мошенничества. В них было завоёвано 98 процентов медалей в плавании. Через год они были официально запрещены.



В хоккее вратари «химичили» со шитками, в крикете модифицировали биту. В футболе сборная Камеруна прославилась интересным техническим решением по экипировке. На Кубке африканских наций камерунцы должны были выступить в комбинезоне, где футболка и шорты были пришиты друг к другу. Цель была простой – комбинезон сидел настолько плотно к коже, что игрокам других команд нельзя было ухватиться за форму камерунцев. В ФИФА негативно отнеслись к такой инновации и запретили Камеруну использовать эту экипировку.