«Все решения принимаю я». Испанский тренер сборной России повздорил с Трефиловым

Итоги первых месяцев работы испанца Амброса Мартина на посту главного тренера женской сборной по гандболу признаны удовлетворительными на исполкоме федерации. Иначе, пожалуй, и быть не могло, ведь на первом турнире под руководством приглашённого специалиста наша команда добралась до бронзы чемпионата мира. Тем не менее Мартину пришлось выслушать в свой адрес и критические замечания, а его словесная перепалка с легендарным Евгением Трефиловым стала чуть ли не самым обсуждаемым событием исполкома.
Дело в том, что за закрытыми дверями во время подведения итогов Трефилов и Мартин пообщались на повышенных тонах. Причину спора, правда, журналистам, так и не раскрыли. Зато Мартин рассказал, почему он внимательно относится к замечаниям Трефилова, признался, что ему не снится поражение от Нидерландов в полуфинале чемпионата мира, поделился планами по дальнейшей работе, а также объяснил нежелание учить русский язык.
«У нас с Трефиловым разные точки зрения на некоторые вопросы»
— Амброс, как исполком отреагировал на ваш доклад о работе с женской сборной России?
— У меня остались только положительные впечатления. Члены исполкома благожелательно отнеслись к моему выступлению. Всегда важно знать мнение людей, которые разбираются в гандболе и принимают важные решения. Каким бы ни был результат, необходимо прислушиваться к различным точкам зрения. В частности, сегодня в мой адрес были сделаны и критические замечания. С некоторыми моментами я согласен, с некоторыми нет, но в любом случае это очень полезно.
— Специалисты, присутствовавшие на заседании исполкома, отметили качество и тщательность проработки вашего доклада. Вы всегда так детально готовитесь к выступлениям?
— Это часть моей тренерской работы. На заседании исполкома присутствовали люди, с которыми я подписывал контракт. Важно, чтобы они имели полное представление о моей работе. Не все досконально знают моё видение гандбола, поэтому я постарался как можно подробнее рассказать о проделанной работе и ближайших планах, чтобы каждый мог составить полное впечатление. Если мои усилия были оценены, значит, я не зря старался (улыбается).
— У вас состоялся эмоциональный разговор с Евгением Трефиловым.
— У нас с ним различные точки зрения на некоторые вопросы. Его мнение очень важно и полезно для меня. Я стараюсь брать положительное из его богатого опыта. Если наши дебаты способствуют улучшению игры национальной сборной, то я только за. Но я главный тренер, и окончательное решение по всем вопросам принимаю я. Понимаю, что Евгений Васильевич хочет только лучшего для команды, которой он отдал столько лет, поэтому внимательно отношусь ко всем его замечаниям.
— Вы уже привыкли к достаточно эмоциональной манере общения Трефилова?
— Да, с этим нет проблем. Он очень импульсивный человек, но это положительное качество, потому что оно исключает равнодушие.
«Главное, чтобы никто не травмировался перед олимпийской квалификацией»
— На чемпионате мира сборная России потерпела единственное поражение, из-за которого не смогла побороться за золото. Вам часто снится встреча с Нидерландами?
— Мне снятся только положительные моменты (улыбается). Это хорошо для дальнейшей работы. Тот матч надо анализировать наяву. Мы сделали большой объём работы и не заслуживали поражения. Надо понимать, что спорт – это не математика. Если бы всё решала математика, то Россия стала бы чемпионом мира. Мы лучше всех играли, больше всех выигрывали и лидировали по большинству показателей. Голландки до этого проиграли несколько матчей, а мы шли без поражений, но в ключевой встрече уступили. Это был их день.
— Получается, если бы у вас была возможность вернуться назад, вы бы сделали всё то же самое?
— В целом да. Всё решили нюансы. Однако, конечно, нам стоило лучше сыграть в обороне во втором тайме.
— Впереди у сборной России матчи олимпийской квалификации в Венгрии. Как будет строиться подготовка к этому турниру?
— После сложного чемпионата мира игроки сборной России присоединились к своим клубам. Главное, чтобы никто из девушек не получил травму и не подхватил простуду. У нас будет десять дней для того, чтобы подготовиться к олимпийской квалификации. Нашими соперниками будут две крепкие европейские сборные, которые участвуют в чемпионатах Европы и мира. Ещё одна сложность в том, что нам придётся играть с Венгрией на их территории. Но я надеюсь, что у нас всё пройдёт нормально и мы выполним задачу.
— Планируете ли вы эксперименты с составом?
— У нас есть ещё три-четыре недели. Посмотрим, кто как будет выглядеть. Некоторые девушки перегружены из-за такого количества матчей, другие, наоборот, выглядят посвежее. Так что будем ориентироваться по текущему состоянию игроков. Надеюсь, все, на кого мы рассчитываем, подойдут к олимпийской квалификации в хорошей форме.
«Девочки учат русским словам, не всегда хорошим»
— На первом же большом турнире вы привели сборную России к бронзе чемпионата мира. В чём вы видите резервы для дальнейшего прогресса команды?
— Всегда есть над чем работать. Я считаю опыт чемпионата мира положительным, но нам надо дальше работать, постоянно развиваться и делать апгрейд игры. Я приступил к работе со сборной России только в сентябре, мы поехали на чемпионат мира после 30 тренировок. Даже за это время мы успели многое изменить в игре команды. Но многие моменты требуют более длительной работы для достижения результата.
— До чемпионата мира вы говорили, что знаете некоторые слова на русском. Как у вас обстоят дела с изучением языка?
— В основном девочки меня учат, причём не всегда хорошим словам (улыбается). Я не думаю, что знание языка – это обязательное условие для главного тренера сборной. Главное – понимать базовые слова и выражения. У нас нет проблем со взаимодействием.
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