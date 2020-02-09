Шоу Вяхиревой. «Ростов-Дон» превратил скучную победу в героическую

«Ростов-Дон» одержал сложнейшую победу в Лиге чемпионов по гандболу. Причём сложности ростовская команда создала себе сама. Имея огромное игровое преимущество, чемпионки России слишком рано поверили в то, что игравший при бешеной поддержке своих болельщиков «Ференцварош» прекратил сопротивление.
Вяхирева вернулась неудержимой
Четыре матча «Ростов-Дон» провёл без своего лидера Анны Вяхиревой, которая из-за повреждения не могла помочь команде ни в Суперлиге (но в нашем чемпионате это не сказалось), ни в Лиге чемпионов, и без неё команда Амброса Мартина уступила французскому «Мецу», а потом дома разобралась с датским «Кристиансандом».
Но в венгерский Эрд на матч с «Ференцварошем» восстановившаяся Вяхирева прилетела. И очень вовремя, так как непосредственно перед игрой «Ростов-Дон» потерял ставшую буквально за несколько матчей основной разыгрывающей Ярославу Фролову – она не смогла сыграть из-за простуды.
Вяхирева вышла на площадку с первых минут и стала для соперниц настоящей головной болью. Анна и сама регулярно забивала, причём делала это красивейшим образом, но ещё больше выделялась интереснейшими передачами, которые её партнёрши ждали, а соперницы – нет. И в обороне в первом матче после травмы она работала так, как на недавнем чемпионате мира в Японии, то есть самоотверженно и очень полезно.
В первом тайме вообще вся команда играла очень здорово. Анна Седойкина разобралась с крайними игроками «Ференцвароша», а когда Габор Элек попросил своих подопечных больше атаковать по центру, приспособилась и к этому. Несколько мячей влетели в ростовские ворота после обиднейших рикошетов.
Юлия Манагарова раз за разом наказывала соперниц в быстрых отрывах и, как и Вяхирева, здорово играла на перехватах. Анна Сень вместе с Ксенией Макеевой отрабатывала в центре обороны, а когда представлялась возможность, отлично играла и в атаке, реализуя все броски. Да вся, вся команда играла собранно, жёстко и уверенно. В результате на перерыв соперники ушли с преимуществом в пять мячей в пользу «Ростова».
Основной раунд. Группа 1. 7-й тур
«Ференцварош» – «Ростов-Дон» – 31:35 (14:19)
«Ференцварош»: Клуйбер – 9, Хафра – 5, Мартон — 4
«Ростов-Дон»: Вяхирева, Манагарова – по 9, Кожокарь, Сень – по 4
Сами проблемы создали – сами решили
Но «Ференцварошу» хватило половины второго тайма, чтобы восстановить равновесие. Главный тренер венгерской команды вновь сделал ставку на доигровку до крайних, на очень быстрое перемещение мяча в атаке и максимальное плотные действия в обороне.
Ростовчанки не сразу отреагировали на изменение тактического рисунка. Седойкина перестала справляться с бросками с краёв, да и от игроков задней линии венгерок. Когда Амброс Мартин взял тайм-аут, счёт был равным, а после возобновления игры хозяйки даже вышли вперёд.
Но ненадолго. «Ростов-Дон» не стал тут же бросаться в атаку, а игроки «Ференцвароша» слишком торопились увеличить преимущество хотя бы до двух мячей. И эта торопливость не могла не сказаться на качестве. Сменившая Седойкину бразильянка Маисса Пессоа совершила несколько эффектных сейвов и даже гол в пустые ворота забила, а активная оборона приводила к перехватам.
Вяхирева же в атаке устраивала настоящее шоу. Пусть и был эпизод в игре, когда Анна не реализовала три броска подряд, включая и семиметровый, но её передачи по-прежнему мгновенно меняли направления ростовских атак, а партнёрши реализовывали созданные моменты. Сама же Вяхирева, организовавшая возвращение игры на победный для «Ростова» путь, и поставила эффектную точку красивейшим голом на последней секунде.
Теперь практически нет сомнений, что ростовчанки выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов из своей группы. В основном раунде им осталось сыграть три матча.
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