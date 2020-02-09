Шоу Вяхиревой. «Ростов-Дон» превратил скучную победу в героическую

Ростовские гандболистки упустили преимущество в пять мячей в Лиге чемпионов, но сумели всё исправить.

«Ростов-Дон» одержал сложнейшую победу в Лиге чемпионов по гандболу. Причём сложности ростовская команда создала себе сама. Имея огромное игровое преимущество, чемпионки России слишком рано поверили в то, что игравший при бешеной поддержке своих болельщиков «Ференцварош» прекратил сопротивление.

Вяхирева вернулась неудержимой

Четыре матча «Ростов-Дон» провёл без своего лидера Анны Вяхиревой, которая из-за повреждения не могла помочь команде ни в Суперлиге (но в нашем чемпионате это не сказалось), ни в Лиге чемпионов, и без неё команда Амброса Мартина уступила французскому «Мецу», а потом дома разобралась с датским «Кристиансандом».

Но в венгерский Эрд на матч с «Ференцварошем» восстановившаяся Вяхирева прилетела. И очень вовремя, так как непосредственно перед игрой «Ростов-Дон» потерял ставшую буквально за несколько матчей основной разыгрывающей Ярославу Фролову – она не смогла сыграть из-за простуды.

«Ростову» в Суперлиге Вяхирева не нужна. Чемпион непобедим «Кубань» проиграла сильнейшему клубу страны, игравшему не сильнейшим составом, с разницей в 14 мячей!

Вяхирева вышла на площадку с первых минут и стала для соперниц настоящей головной болью. Анна и сама регулярно забивала, причём делала это красивейшим образом, но ещё больше выделялась интереснейшими передачами, которые её партнёрши ждали, а соперницы – нет. И в обороне в первом матче после травмы она работала так, как на недавнем чемпионате мира в Японии, то есть самоотверженно и очень полезно.

В первом тайме вообще вся команда играла очень здорово. Анна Седойкина разобралась с крайними игроками «Ференцвароша», а когда Габор Элек попросил своих подопечных больше атаковать по центру, приспособилась и к этому. Несколько мячей влетели в ростовские ворота после обиднейших рикошетов.

Юлия Манагарова раз за разом наказывала соперниц в быстрых отрывах и, как и Вяхирева, здорово играла на перехватах. Анна Сень вместе с Ксенией Макеевой отрабатывала в центре обороны, а когда представлялась возможность, отлично играла и в атаке, реализуя все броски. Да вся, вся команда играла собранно, жёстко и уверенно. В результате на перерыв соперники ушли с преимуществом в пять мячей в пользу «Ростова».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной раунд. Группа 1. 7-й тур



«Ференцварош» – «Ростов-Дон» – 31:35 (14:19)

«Ференцварош»: Клуйбер – 9, Хафра – 5, Мартон — 4

«Ростов-Дон»: Вяхирева, Манагарова – по 9, Кожокарь, Сень – по 4

Сами проблемы создали – сами решили

Но «Ференцварошу» хватило половины второго тайма, чтобы восстановить равновесие. Главный тренер венгерской команды вновь сделал ставку на доигровку до крайних, на очень быстрое перемещение мяча в атаке и максимальное плотные действия в обороне.

Ростовчанки не сразу отреагировали на изменение тактического рисунка. Седойкина перестала справляться с бросками с краёв, да и от игроков задней линии венгерок. Когда Амброс Мартин взял тайм-аут, счёт был равным, а после возобновления игры хозяйки даже вышли вперёд.

Но ненадолго. «Ростов-Дон» не стал тут же бросаться в атаку, а игроки «Ференцвароша» слишком торопились увеличить преимущество хотя бы до двух мячей. И эта торопливость не могла не сказаться на качестве. Сменившая Седойкину бразильянка Маисса Пессоа совершила несколько эффектных сейвов и даже гол в пустые ворота забила, а активная оборона приводила к перехватам.

И травмы не помеха! «Ростов-Дон» одержал вдохновляющую победу в Лиге чемпионов Ростовчанки одержали вторую победу в Лиге чемпионов. Вяхирева вышла на площадку с повржедением и сделала игру!

Вяхирева же в атаке устраивала настоящее шоу. Пусть и был эпизод в игре, когда Анна не реализовала три броска подряд, включая и семиметровый, но её передачи по-прежнему мгновенно меняли направления ростовских атак, а партнёрши реализовывали созданные моменты. Сама же Вяхирева, организовавшая возвращение игры на победный для «Ростова» путь, и поставила эффектную точку красивейшим голом на последней секунде.

Теперь практически нет сомнений, что ростовчанки выйдут в четвертьфинал Лиги чемпионов из своей группы. В основном раунде им осталось сыграть три матча.