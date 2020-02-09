Загитова лишилась звания лучшей фигуристки мира. Всех россиянок опередила японка Кихира

Женское фигурное катание – предмет особой гордости российских болельщиков. «Наши девочки», как часто именуют российских фигуристок в народе, выигрывают все крупные соревнования, обновляют мировые рекорды, а с этого сезона и вовсе не пускают иностранных соперниц на пьедестал.
Но, если верить статистике, то ни о каком доминировании российских «одиночниц» нет и речи, а в тройке лучших всего одна россиянка, да и та больше не выступает. И это всё не параллельная реальность, а самый что ни на есть официальный рейтинг Международного союза конькобежцев. Естественно, в России его уже окрестили абсурдным. Мол, где это видано, чтобы Кихира была выше Алины Загитовой, а Косторная, Щербакова и Трусова не входили даже в топ-5?!
Там, где ценятся имя и фамилия фигуристок, а не только флаг, поднимающийся в их честь!
Почему юные россиянки так низко?
В обновлённом рейтинге ISU на вершину поднялась японка Рика Кихира. Благодаря второму кряду успеху на Чемпионате четырёх континентов она смогла обойти Алину Загитову на 6 баллов. Замыкает тройку ещё одна японка Сатока Мияхара, а двукратная чемпионка мира Евгения Медведева располагается на пятой позиции, уступая ещё и американке Бради Теннелл. Напрашивается вопрос: а где же юные Косторная, Щербакова и Трусова, разыгрывающие между собой медали на всех турнирах этого сезона? Недалеко. Алёна – седьмая, Щербакова – 9-я, а Трусова – 11-я.
Чтобы понять, почему так, достаточно посмотреть на правила составления рейтинга. Он формируется на основе результатов фигуристов на соревнованиях под эгидой ISU за последние три сезона. При этом баллы, заработанные в текущем и предыдущем сезонах, учитываются полностью, а для сезона двухлетней давности действует понижающий коэффициент 0.7. Отметим, что в рейтинге отражаются не все результаты за данный период. В зачёт идёт только максимальный результат, показанный на чемпионате мира, Олимпийских играх, чемпионате Европы, Чемпионате четырёх континентов или юниорском чемпионате мира, а также по два лучших результата на взрослом и юниорском Гран-при и других турнирах ISU.
Чтобы быть наверху, необходимо как минимум раз за сезон успешно выступать на крупнейших турнирах, а также стабильно проявлять себя в серии Гран-при и на «челленджерах». Такая система подсчёта немного обесценивает главные старты, ведь в зачёт идёт только один из двух, а в олимпийский сезон и один из трёх. Однако это вытекает из цели самого рейтинга: определить порядок выступления спортсменов и сформировать состав участников турниров ISU.
Почему Загитова потеряла лидерство?
Приостановив карьеру в середине декабря, Загитова лишила себя возможности выступить на чемпионатах Европы и мира. Правда, скорее всего, она туда не отобралась бы по спортивному принципу. Чтобы возглавить рейтинг, Рике Кихире нужно было побеждать на Чемпионате четырёх континентов, где россиянок не было, и японка с этой задачей справилась.
Велика вероятность, что после чемпионата мира Алина опустится ещё ниже. Для этого Мияхаре достаточно попасть в Монреале в топ-7. В следующем сезоне, даже если Алина вернётся, вновь подняться на вершину рейтинга ей будет тяжело: баллы за победу в Пхёнчхане сгорят, а очки за золото чемпионата мира-2019 будут учитываться только на 70%.
Что касается текущих лидеров сборной России, то даже победа на чемпионате мира не позволит Косторной, Трусовой или Щербаковой подняться в топ-5.
Рейтинг долгожителей
Невысокие позиции лучших фигуристок планеты дали повод российским болельщикам говорить о необъективности рейтинга. Но на деле всё закономерно. Если кто-то из нынешних лидеров сможет откататься на таком уровне ещё два сезона, то и первое место в рейтинге снова будет у наших фигуристок. В противном случае мы получим ещё одно наглядное подтверждение скоротечности доминирования отдельных спортсменок.
Примечательно, что ещё недавно, когда рейтинг возглавляла Загитова, а до неё Медведева, вопросов к нему у российских болельщиков не было. А ведь Загитова в данный момент заслуживает звания лучшей фигуристки мира ничуть не больше, чем Кихира. В любом случае ответ на этот вопрос даст чемпионат мира в Монреале.
А рейтинг лишь напоминает, что спортивное величие – это всё-таки больше, чем один блестящий сезон.
- 9 февраля 2020
-
14:30
-
13:41
-
13:33
-
12:42
-
12:27
-
11:54
-
11:13
-
10:49
-
10:30
-
10:00
-
09:50
-
03:42
-
01:04
-
00:49
-
00:22
-
00:19
-
00:08
-
00:05
- 8 февраля 2020
-
23:44
-
23:23
-
22:56
-
22:36
-
21:44
-
21:32
-
21:00
-
20:32
-
20:06
-
19:57
-
19:43
-
19:25
-
18:58
-
18:38
-
18:25
-
18:02
-
17:52