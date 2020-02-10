Российский лыжник Большунов выиграл гонку даже с падением. Он — новый король!

Вопрос с обладателем Кубка мира сезона-2019/2020 решён. Впервые в истории им станет российский лыжник. Помешать Александру Большунову взять главный трофей сезона уже никто не сможет. Норвежец Йоханнес Клебо сам технично слился, а других конкурентов и не было.

Победил и поклонился

Этап Кубка мира в Фалуне с изменённой из-за отсутствия снега программой принёс Александру Большунову колоссальный отрыв в общем зачёте Кубка мира.



Вместо планировавшейся разделки на 30 км были проведены классический спринт и коньковый масс-старт на 15 км. Поначалу Большунов даже огорчился.



«В разделке ты можешь показать свой настоящий характер, бьёшься с собой и бежишь в одиночку. Но потом я подумал: в масс-старте две бонусные отсечки, а это дополнительные очки», — сказал лидер общего зачёта.

И рванул к своей четвёртой подряд победе в дистанционных гонках текущего Кубка мира. Она получилась убедительной, несмотря даже на то, что Большунов упал, наткнувшись на Шюра Рёте, который чуть подрезал россиянина. Но у норвежца и не было других вариантов для выбора траектории, иначе мог случиться завал с непонятными последствиями для инвентаря.



Это было не на финише и даже не на последних километрах узкой трассы, так что у Александра было время, чтобы и группу догнать (которая, справедливости ради, особо и не пыталась воспользоваться ситуацией), и дыхание восстановить.



Большунов контролировал всю гонку, а на финишной прямой не оставил ни единого шанса тому самому Рёте. Сразу после финиша Александр на ходу поклонился болельщикам, спародировав пропустившего этап Йоханнеса Клебо, а затем остановился и ещё раз поклонился всем трибунам, поблагодарив за поддержку. На церемонии награждения россиянин перешучивался с Рёте, говорил о норвежских зайцах, которые заставили его забрать бонусные очки, — никаких обид, и это здорово.

Всё это происходило на следующий день после классического спринта, в котором Большунов стал третьим, не став на финише выжимать из себя всё возможное в борьбе с двумя шведами. Зато в дистанционной гонке собрал максимум возможного. Именно Александр был первым на обеих бонусных отсечках.



Показательным было в этот момент поведение норвежских лыжников – никто не предпринимал попыток опередить Большунова, помешать ему набрать очки и хотя бы виртуально помочь Клебо. Всем уже всё было ясно.

Большунов побил рекорд

Победив в масс-старте, чемпион «Тур де Ски» установил рекорд по количеству очков, набранных российскими гонщиками по ходу одного сезона.



Прежний рекорд принадлежал ему же – 1617 очков. Но по итогам всего сезона! Сейчас у Большунова 1647 очков, а до окончания Кубка мира ещё 14 гонок, включая «Ски Тур» и «Спринт Тур». У Александра все шансы для того, чтобы стать третьим в истории лыжником с 2000+ очками по итогам сезона. Ранее это удавалось только норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю и швейцарцу Дарио Колонье.



Раз впереди 14 гонок, почему тогда с победой Большунова в общем зачёте всё ясно? Объективно отрыв в 425 очков отыграть невозможно. Тем более восемь из этих гонок будут дистанционными, а именно на дистанции Александр просто король. Он выиграл четыре гонки подряд. Да и восстановиться Йоханнесу Клебо после перелома пальца совсем в короткие сроки тоже довольно сложно.

Напомним, что в истории российских лыжных гонок ещё не было обладателей Кубка мира. А последним из советских лыжников этого успеха добился Владимир Смирнов в 1990-м. Через три года он повторил свой успех, но уже под флагом Казахстана.

Непряева в порядке, а что с Устюговым?

Большунов просто железными шагами идёт к своей победе, а вот Сергей Устюгов после «Тур де Ски» и небольшой простуды сильно сдал.



Уже на втором подряд этапе Кубка мира он выглядит неконкурентоспособным и в общем зачёте уступил третье место Рёте. Хотелось бы надеяться, что это запланированный спад и к «Ски Туру» Устюгов вновь наберёт форму, как в конце декабря. Но, кажется, его сильно подкосило поражение на «Тур де Ски». Сейчас сильнее выглядят другие российские лыжники.

В Фалуне прекрасный масс-старт провели Иван Якимушкин и Андрей Мельниченко, на финише зарубившиеся между собой за бронзу. Быстрее оказался более молодой Якимушкин, во второй раз в карьере поднявшийся в тройку лучших на этапе Кубка мира.



В женском Кубке мира преимущество Терезы Йохауг перед ближайшими конкурентками столь же велико, как и у Большунова. А вот в борьбе за второе место Наталья Непряева теперь опережает норвежку Хайди Венг на 90 очков. Все остальные на тройку лучших уже не претендуют.



Непряева на каждом этапе демонстрирует универсализм, прекрасно проявляя себя как в дистанционных гонках, так и в спринтах. В Фалуне в спринте она стала второй, в масс-старте – шестой. Жаль, что другие россиянки на таком уровне выступать не могут.