В норвежской прессе лыжника Большунова связали с допингом. Совсем не стыдно?!

Победы и лидерство в Кубке мира Александра Большунова тяжело даются норвежцам, которые привыкли к тотальному доминированию. Издание Dagbladet подготовило издевательскую заметку о выступлениях российского лыжника. Большунов просто монстр, один из величайших в истории лыжных гонок. А его от досады и обиды решили замазать чёрной допинговой краской.
Как Вяльбе могла это допустить?
Весь смысл заметки в Dagbladet сводится к тому, что Большунова тренирует Юрий Бородавко, который в 2010-м был отстранён от работы со сборной России за случаи положительных допинг-проб у подопечных, в том числе олимпийского чемпиона Турина Евгения Дементьева.
Слова о том, какой Большунов потрясающий лыжник, один из самых сильных в истории вида спорта, — всего лишь внешняя оболочка, не более. Автор Эстен Сетер после всех красивых слов о силе Александра и его непричастности к допинговым скандалам на Олимпиаде в Сочи задаётся вопросом о том, как сильный руководитель Елена Вяльбе могла допустить Юрия Бородавко до работы с молодым спортсменом.
В принципе, вся заметка написана только ради того, чтобы показать: каким бы ни был Большунов, его достижения остались в тени прошлых историй, а в сборной России выступают замешанные в скандалах лидеры и тренеры. Технично, ничего не скажешь.
Затолкали всё-таки в один сюжет Большунова и допинг.
Сказали «А»? Скажите «Б»!
Но, кроме Большунова, Вяльбе и Бородавко, других фамилий в тексте нет. Хотя нет, есть. Если внимательно посмотреть на фотографию, которой иллюстрирован текст, а точнее, на подпись к ней, то Александра Большунова назвали Сергеем Устюговым. Случайность?
В тексте прямо сказано про «замешанных» лидеров и тренеров – одни до сих пор выступают, другие – работают. Почему бы всех не назвать? Но если так сделать без доказательств, можно и на судебные разбирательства нарваться.
Кто из российских лыжников, отбывших дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, выступает сейчас в составе сборной России? Ни одного. А отстранение от Олимпиады-2018 с до сих пор не открытыми причинами такого решения – совсем другое.
Кстати, бывший менеджер сборной Норвегии Видар Лёфсус не так давно позволил себе высказывание в духе, что «не расстроится, если Сергей Устюгов и вторую Олимпиаду подряд пропустит». Тоже случайность?
Проигрывать отвыкли?
Что касается лыжников и специалистов, которые были в чём-то когда-то замешаны, то позволяющим себе громкие высказывания норвежцам неплохо бы в зеркало посмотреть. В их команде выступают Тереза Йохауг и Мартин Сундбю, которые получили реальные, хоть и небольшие, сроки за нарушения антидопинговых правил.
У них в команде выступает Шюр Рёте, талантливейший парень, который борется с болезнью Бехтерева с помощью кучи лекарств, в том числе и запрещённых. Но Рёте получил разрешение на их использование, а то, что он с таким диагнозом спорт не бросил, так это настоящий спортивный характер, не иначе.
Наконец, в сборной Норвегии, а не в сборной России выступают девушки, которые в течение нескольких лет проходили лечение с помощью запрещённых гормонов роста. Кристина Ставос Шистад и Хелена Фоссесхольм уже выступают в Кубке мира наравне со взрослыми и показывают очень высокие результаты.
В общем, всё это, похоже, от досады, потому что в этом сезоне ни один из норвежцев не претендует на «Большой хрустальный глобус».
Проигрывать ведь тоже нужно уметь, а норвежцы от этого отвыкли.
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