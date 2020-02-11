Когда на лыжне не победить, в ход идут любые средства.

В норвежской прессе лыжника Большунова связали с допингом. Совсем не стыдно?!

Победы и лидерство в Кубке мира Александра Большунова тяжело даются норвежцам, которые привыкли к тотальному доминированию. Издание Dagbladet подготовило издевательскую заметку о выступлениях российского лыжника. Большунов просто монстр, один из величайших в истории лыжных гонок. А его от досады и обиды решили замазать чёрной допинговой краской.

Российский лыжник Большунов выиграл гонку даже с падением. Он — новый король! Александр уже побил рекорд и готов одержать историческую победу на Кубке мира.

Как Вяльбе могла это допустить?

Весь смысл заметки в Dagbladet сводится к тому, что Большунова тренирует Юрий Бородавко, который в 2010-м был отстранён от работы со сборной России за случаи положительных допинг-проб у подопечных, в том числе олимпийского чемпиона Турина Евгения Дементьева.

Слова о том, какой Большунов потрясающий лыжник, один из самых сильных в истории вида спорта, — всего лишь внешняя оболочка, не более. Автор Эстен Сетер после всех красивых слов о силе Александра и его непричастности к допинговым скандалам на Олимпиаде в Сочи задаётся вопросом о том, как сильный руководитель Елена Вяльбе могла допустить Юрия Бородавко до работы с молодым спортсменом.

Норвежец требует совсем убрать Россию из лыжных гонок. Наказания от ВАДА мало! Вот только глава норвежской федерации забыл о допинг-скандалах в своей сборной. И, видимо, просто устал проигрывать России.

В принципе, вся заметка написана только ради того, чтобы показать: каким бы ни был Большунов, его достижения остались в тени прошлых историй, а в сборной России выступают замешанные в скандалах лидеры и тренеры. Технично, ничего не скажешь.

Затолкали всё-таки в один сюжет Большунова и допинг.

Сказали «А»? Скажите «Б»!

Но, кроме Большунова, Вяльбе и Бородавко, других фамилий в тексте нет. Хотя нет, есть. Если внимательно посмотреть на фотографию, которой иллюстрирован текст, а точнее, на подпись к ней, то Александра Большунова назвали Сергеем Устюговым. Случайность?

В тексте прямо сказано про «замешанных» лидеров и тренеров – одни до сих пор выступают, другие – работают. Почему бы всех не назвать? Но если так сделать без доказательств, можно и на судебные разбирательства нарваться.

«Был уверен, что соперники что-то жрут». Откровения лыжника Легкова Олимпийского чемпиона Легкова до сих пор проверяют на допинг. А он уже три года работает депутатом и хочет возглавить спорт.

Кто из российских лыжников, отбывших дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, выступает сейчас в составе сборной России? Ни одного. А отстранение от Олимпиады-2018 с до сих пор не открытыми причинами такого решения – совсем другое.

Кстати, бывший менеджер сборной Норвегии Видар Лёфсус не так давно позволил себе высказывание в духе, что «не расстроится, если Сергей Устюгов и вторую Олимпиаду подряд пропустит». Тоже случайность?

Проигрывать отвыкли?

Что касается лыжников и специалистов, которые были в чём-то когда-то замешаны, то позволяющим себе громкие высказывания норвежцам неплохо бы в зеркало посмотреть. В их команде выступают Тереза Йохауг и Мартин Сундбю, которые получили реальные, хоть и небольшие, сроки за нарушения антидопинговых правил.

У них в команде выступает Шюр Рёте, талантливейший парень, который борется с болезнью Бехтерева с помощью кучи лекарств, в том числе и запрещённых. Но Рёте получил разрешение на их использование, а то, что он с таким диагнозом спорт не бросил, так это настоящий спортивный характер, не иначе.

Кубку астматиков быть? Российских лыжников там будет не меньше, чем норвежцев Идею провести отдельный турнир для больных высказал пожизненно дисквалифицированный финн, нападавший на Россию. Всё это просто смешно.

Наконец, в сборной Норвегии, а не в сборной России выступают девушки, которые в течение нескольких лет проходили лечение с помощью запрещённых гормонов роста. Кристина Ставос Шистад и Хелена Фоссесхольм уже выступают в Кубке мира наравне со взрослыми и показывают очень высокие результаты.

В общем, всё это, похоже, от досады, потому что в этом сезоне ни один из норвежцев не претендует на «Большой хрустальный глобус».

Проигрывать ведь тоже нужно уметь, а норвежцы от этого отвыкли.