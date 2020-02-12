83-летняя российская бабушка выиграла чемпионат мира по плаванию. По зимнему!

В Словении на озере Блед прошёл очередной чемпионат мира по зимнему плаванию, одной из главных героинь которого стала россиянка. Нина Максимова из Перми завоевала две золотые медали. Но самое интересное в этой новости то, что чемпионке 83 года!

Не бабушка, а спортсменка

Нина Максимова, которой 2 февраля исполнилось 83 года, – настоящая спортсменка. Плаванием она стала заниматься в шесть лет, а зимним плаванием – больше 40 лет назад. Вместе со своим супругом Вадимом Максимовым она в конце 1980-х основала в Перми клуб любителей моржевания, который сейчас называется «Тонус».

После выхода на пенсию инженер Максимова стала заниматься зимним плаванием регулярно. Сначала исключительно ради закаливания, а потом увлечение переросло серьёзное в занятие спортом. В 2018 году она приняла участие в чемпионате мира, который прошёл в Таллине, и завоевала серебряную медаль на дистанции 25 м вольным стилем в категории J2, уступив только сопернице из Финляндии.

Фото: vk.com/tonus59

Через два года тренировок Нина Максимова завоевала сразу две золотые награды чемпионата мира – на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем. Для Максимовой это главные медали в уже продолжительной спортивной карьере. Разве можно спорить с тем, что она действительно спортсменка и что её выступления действительно можно назвать карьерой? Кто сомневается, может попробовать проплыть хотя бы раз 25 метров ледяной воде. А Нина Максимова делает это регулярно, да ещё и на время!

Она выигрывала и становилась призёром и других крупнейших турниров. В нынешнем сезоне, например, пермская пенсионерка отлично выступила на этапе Кубка мира в Тюмени, став победительницей в вольном стиле и призёром – в брассе. Просто героическая женщина, которая не обращает внимания на возраст, а ставит новые достижения и мотивирует других. Нину Максимову ещё до побед на чемпионате мира прозвали Золотой Бабушкой, а теперь это прозвище подходит ей полностью!

Видео доступно на «Чемпионате».

Чемпионат-то настоящий

Вероятно, даже немногие любители плавания знают, что существует Международная федерация зимнего плавания, которая проводит крупнейшие турниры – Кубок и чемпионат мира.

С одной стороны, это такие турниры для любителей, куда может заявиться любой желающий. С другой, на них фиксируются мировые рекорды, если соблюдены все международные правила. Прежде всего технического характера – длина бассейна плюс хронометраж.

В Словении некоторые мировые достижения были перекрыты участниками, но в качестве мировых рекордов не фиксировались, так как вырубленная в озере ледяная чаша бассейне в длину составляла 24,8 м, тогда как для установления рекордов необходимо 25 м плюс/минус 5 см.

Участникам чемпионатов мира запрещено использовать специальные гидрокостюмы для защиты тела от низких температур (даже на дистанции 1000 м!), а также запрещено нырять и прыгать в воду в целях безопасности.

Фото: vk.com/tonus59

Кстати, проходят чемпионаты мира строго один раз в два года и только по чётным годам. В 2016-м единственный раз турнир принимала Россия. Чемпионат мира прошёл на Семёновском озере в Тюмени. И регулярно число участников переваливает за тысячу.

Сборная России на таких турнирах постоянно показывает высокие результаты, входя в тройку лучших в общем зачёте. И на этом турнире даже в случае жёстких санкций от ВАДА сборную России вряд ли будут наказывать за гимн, флаг или иную национальную атрибутику.