Кошмар наяву! Россию всё-таки лишили исторического триумфа на Олимпиаде в Сочи

Нашу сборную задним числом сбросили с пьедестала в биатлоне, и победа в общем медальном зачёте рассыпалась словно карточный домик.

Беда не приходит одна. По крайней мере, в российский спорт.

В субботу, 15 февраля стало известно о дисквалификации сразу двух звёзд российского биатлона. После продолжительного расследования за нарушения, которые вроде бы были совершены аж в далёком 2013 году, получили наказания Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

С глобальной точки зрения дисквалификация Слепцовой для российского спорта в целом не особо заметна. Сколько уже в нашей стране наказанных спортсменов? Одним больше, одним меньше – уже не важно. А вот санкции в отношении Устюгова могут иметь куда более яркий эффект.

Россия потеряет первое место в медальном зачёте Олимпиады в Сочи.

Российская олимпийская чемпионка дисквалифицирована на два года. Крах карьеры Слепцовой Новый допинг-скандал в российском биатлоне прямо во время чемпионата мира. В IBU выбрали идеальный момент для атаки.

Обвинили. Наказали. Лишили

Итак, коротко и просто.

Тёмная история, связанная с Евгением Устюговым, началась в 2018 году. Тогда Международный союз биатлонистов обратил внимание на отклонения от нормы в биологическом паспорте атлета в период с 2010 по 2014 год. Было проведено расследование, и Устюгов не был признан виновным: сообщалось, что отклонения – это особенности организма спортсмена. Дело было закрыто.

Российских биатлонистов могут лишить медалей задним числом. Последнее заберут? Давнее антидопинговое разбирательство в отношении России возобновили аккурат к чемпионату мира. Совпадение?

Однако его почему-то открыли заново. Почему – отдельный вопрос, на который пока нет ответа.

Также, по всей видимости, не будет ответа на вопросы, как проходила разбирательство, где доказательства вины спортсмена и почему их не нашли сразу.

В этот раз был сделан неутешительный вывод. Устюгова обвинили в применении запрещённого препарата, поэтому результаты, показанные им в сезоне-2013/14, должны быть аннулированы.

Олимпиада в Сочи в этот период входит.

А на Олимпиаде Евгений Устюгов был причастен к великолепной победе российской четвёрки в мужской эстафете. Тогда, конечно, никто не мог подумать, что шесть лет спустя эту победу полностью обесценят.

Таким образом, если решение о дисквалификации вступит в силу (спортсмен ещё может попытаться его оспорить, но шанс на оправдание очень близок к нулю), то Россия будет лишена этой победы на домашней Олимпиаде. Новую тройку призёров составят Германия, Австрия и Норвегия.

Россия – больше не победитель Олимпиады-2014

Устюгов останется олимпийским чемпионом (в его активе по-прежнему есть золото Игр-2010), а вот его партнёры по эстафете в Сочи: Алексей Волков, Антон Шипулин и Дмитрий Малышко – все лишатся званий олимпийских чемпионов, поскольку больше они нигде не побеждали.

Но этого мало. Глобальные изменения произойдут и в таблице общего медального зачёта Олимпиады в Сочи, который Россия триумфально выиграла впервые за 20 лет. Даже после некоторых изменений россияне удерживали в нём первую строчку, но обгоняла норвежцев только по серебряным наградам (золотых у обеих сборных по 11). Если же наша сборная лишается одного золота, то она пропускает вперёд не только Норвегию, но и Канаду, у которой остаётся десять золотых наград, но и при этом больше серебряных чем у россиян. Кошмар наяву!

В 2017 году Россия уже проваливалась в медальном зачёте Олимпиады-2014 после массовых дисквалификаций российских спортсменов, однако в 2018 году Спортивный арбитражный суд вернул нашей команде девять медалей и первое место в общем зачёте.

CASтрация отменяется? Суд в Лозанне встал на сторону России 28 спортсменов из списка пожизненно отстранённых от Олимпиады россиян признаны чистыми и восстановлены в правах. Но праздновать победу рано.

Сейчас надежды на возвращение медали, похоже, нет.

Россию лишили исторического триумфа на домашней Олимпиаде. Окончательно.