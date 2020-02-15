Кошмар наяву! Россию всё-таки лишили исторического триумфа на Олимпиаде в Сочи

Беда не приходит одна. По крайней мере, в российский спорт.
В субботу, 15 февраля стало известно о дисквалификации сразу двух звёзд российского биатлона. После продолжительного расследования за нарушения, которые вроде бы были совершены аж в далёком 2013 году, получили наказания Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.
С глобальной точки зрения дисквалификация Слепцовой для российского спорта в целом не особо заметна. Сколько уже в нашей стране наказанных спортсменов? Одним больше, одним меньше – уже не важно. А вот санкции в отношении Устюгова могут иметь куда более яркий эффект.
Россия потеряет первое место в медальном зачёте Олимпиады в Сочи.
Обвинили. Наказали. Лишили
Итак, коротко и просто.
Тёмная история, связанная с Евгением Устюговым, началась в 2018 году. Тогда Международный союз биатлонистов обратил внимание на отклонения от нормы в биологическом паспорте атлета в период с 2010 по 2014 год. Было проведено расследование, и Устюгов не был признан виновным: сообщалось, что отклонения – это особенности организма спортсмена. Дело было закрыто.
Однако его почему-то открыли заново. Почему – отдельный вопрос, на который пока нет ответа.
Также, по всей видимости, не будет ответа на вопросы, как проходила разбирательство, где доказательства вины спортсмена и почему их не нашли сразу.
В этот раз был сделан неутешительный вывод. Устюгова обвинили в применении запрещённого препарата, поэтому результаты, показанные им в сезоне-2013/14, должны быть аннулированы.
Олимпиада в Сочи в этот период входит.
А на Олимпиаде Евгений Устюгов был причастен к великолепной победе российской четвёрки в мужской эстафете. Тогда, конечно, никто не мог подумать, что шесть лет спустя эту победу полностью обесценят.
Таким образом, если решение о дисквалификации вступит в силу (спортсмен ещё может попытаться его оспорить, но шанс на оправдание очень близок к нулю), то Россия будет лишена этой победы на домашней Олимпиаде. Новую тройку призёров составят Германия, Австрия и Норвегия.
Россия – больше не победитель Олимпиады-2014
Устюгов останется олимпийским чемпионом (в его активе по-прежнему есть золото Игр-2010), а вот его партнёры по эстафете в Сочи: Алексей Волков, Антон Шипулин и Дмитрий Малышко – все лишатся званий олимпийских чемпионов, поскольку больше они нигде не побеждали.
Но этого мало. Глобальные изменения произойдут и в таблице общего медального зачёта Олимпиады в Сочи, который Россия триумфально выиграла впервые за 20 лет. Даже после некоторых изменений россияне удерживали в нём первую строчку, но обгоняла норвежцев только по серебряным наградам (золотых у обеих сборных по 11). Если же наша сборная лишается одного золота, то она пропускает вперёд не только Норвегию, но и Канаду, у которой остаётся десять золотых наград, но и при этом больше серебряных чем у россиян. Кошмар наяву!
В 2017 году Россия уже проваливалась в медальном зачёте Олимпиады-2014 после массовых дисквалификаций российских спортсменов, однако в 2018 году Спортивный арбитражный суд вернул нашей команде девять медалей и первое место в общем зачёте.
Сейчас надежды на возвращение медали, похоже, нет.
Россию лишили исторического триумфа на домашней Олимпиаде. Окончательно.
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