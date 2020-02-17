Российский лыжник Большунов надломил непобедимого норвежца. На Клебо жалко смотреть

Россиянин Александр Большунов почти выиграл Кубок мира по лыжным гонкам. Ну и где твоё величие, Йоханнес Клебо?

То, что ещё два месяца назад казалось нереальным, теперь кажется неизбежным. Александр Большунов уверенной поступью шагает к первой российской победе в мужском Кубке мира по лыжным гонкам. До конца сезона ещё достаточно гонок, чтобы изменить ситуацию, однако Александр продолжает претендовать на медали в каждом старте, а его главный соперник отстаёт всё больше.

Положение Йоханнеса Клебо уже выглядит критическим, а по окончании многодневки «Ски Тур» и вовсе может стать безнадёжным. Выходит, норвежец не блефовал, когда досрочно поздравлял россиянина с победой.



Большунова уже не остановить?

В норвежской прессе лыжника Большунова связали с допингом. Совсем не стыдно?! Когда на лыжне не победить, в ход идут любые средства.

Революция в лыжных гонках

Многодневка «Ски Тур» была придумана организаторами Кубка мира, чтобы повысить интерес к соревнованиям в сезон без Олимпийских игр и чемпионата мира. Для этого помимо солидного призового фонда в 450 тыс. евро были разработаны сразу несколько любопытных новшеств. Одной из главных изюминок «тура» стало обязательное перемещение всех спортсменов между этапами на официальном поезде. Таким образом организаторы обратили внимание на проблемы экологии и поставили лыжников из разных команд в одинаковые условия.



Спортивная программа «Ски Тура» состоит из шести этапов. Первые два состоялись в Эстерсунде, и теперь лыжный караван переберётся в Оре, где 18 февраля лыжникам предстоит бежать уникальный спринт с финишем в гору. Главной фишкой «тура» должен стать четвёртой этап, во время которого спортсмены пересекут границу между Швецией и Норвегией. Интересно, что и мужчины, и женщины преодолеют одинаковую дистанцию в 38 км. Уже в Норвегии, в Тронхейме, сначала состоится спринт классикой, а затем пройдёт гонка преследования, по итогам которой и определятся победители в общем зачёте.

Российский лыжник Большунов выиграл гонку даже с падением. Он — новый король! Александр уже побил рекорд и готов одержать историческую победу на Кубке мира.

Большунов в одиночку бьётся с Норвегией

За первое место на каждом из этапов лыжники получают 50 баллов, а чемпион «Ски Тура» заработает 300 баллов. Если победу одержит Большунов, то отобрать у него «Большой хрустальный глобус» будет практически невозможно. Первые гонки показали, что Саша – один из претендентов на общий успех. В «разделке» на 15 км свободным стилем Большунов уступил только четырём норвежцам, однако только упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира, так как среди них не оказалось Клебо. Он проиграл победившему Шюру Рёте почти полторы минуты и не попал в топ-30. На него просто жалко смотреть!

В гонке преследования Йоханнес, выступающий со специальной шиной на руке из-за нелепого перелома пальца, смотрелся не многим лучше, а вот Большунов навязал борьбу целой группе норвежцев и на финише проиграл только Голбергу. После этого преимущество Александра в общем зачёте перевалило за 500 очков.



Да, впереди два спринта, но даже в этих дисциплинах Клебо в нынешнем состоянии не будет однозначным фаворитом, а уж о победе в многодневке ему и мечтать не приходится. Понимает это и сам скандинав, который даже задумался о возможном снятии с многодневки. А другие норвежские лыжники признаются, что Йоханнес выглядит подавленным и не похож сам на себя. Похоже, норвежский чемпион не может смириться с потерей статуса лыжного короля.



Будем откровенны, и без травмы опередить Большунова ему было бы тяжело. А теперь и вовсе впору говорить о психологической травме Клебо. Понятно, что в межсезонье Йоханнес восстановит физические кондиции, но удастся ли ему справиться с «комплексом Большунова» — большой вопрос. Возможно, провал во второй части этого сезона поставит крест и на его блестящей карьере.

Норвежский лыжник Клебо сломал палец и сдался. Это его последний шанс победить Россию? История с нелепой травмой выглядит неоднозначно. Неужели норвежец испугался проиграть россиянину Большунову в честной борьбе?

Непряева снялась из-за простуды

К сожалению, для лидера женской сборной России Натальи Непряевой «Ски Тур» завершился досрочно. Выяснилось, что вице-лидер Кубка мира бежала первые гонки с простудой и её состояние усугубилось. Теперь Наталья, скорее всего, потеряет вторую позицию в «тотале» по итогам «Ски Тура», но главное – полностью восстановить здоровье и избежать негативных последствий.



Интрига в женских соревнованиях заключается лишь в том, удастся ли Терезе Йохауг выиграть пять из шести гонок. Учитывая горный финиш спринта, это не кажется невозможным.