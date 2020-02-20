Большунова опять уронили и сломали палку. Но и так он победил всех! Есть видеообзор гонки

Лыжная многодневка «Ски Тур», которая переместилась в Норвегию, полна эмоций. Сезон даже без чемпионата мира проходит в острейшей борьбе, в которой все средства хороши. А самое главное – Александр Большунов стал лидером «Ски Тура» после красивейшей победы в длинном и необычном масс-старте. На пути к победе он упал и остался без палки.
Палка и падение
В первоначальных планах организаторов четвёртая гонка «Ски Тура» должна была стать самой необычной. Масс-старт из точки в точку, а не по укатанным кругам, запрет на пункты питания – всё своё ношу с собой, пересечение границы Швеции и Норвегии.
Но в итоге ничего этого не было. Дистанция сокращена (правда, всего на 4 км), питание разрешено, гонка пусть и не по традиционному, но всё же кругу, да и пересечения границы не было. Зато было полно эмоций – едва ли не больше, чем в горном спринте, когда норвежец Симен Крюгер в полуфинале подло бросился под ноги Александру Большунову.
Это поначалу всё шло достаточно тихо и спокойно. Но с поломкой палки у лидера сборной России гонка взорвалась. Большунову сломали палку, когда спортсмены проехали примерно 15 из 34 запланированных километров. Увидев это, свою палку Александру тут же отдал Денис Спицов, который и сам мог бороться за высокое место.
Большунов палку взял, а потом ему привезли на снегоходе более подходящую – Денис всё же пониже Александра – и лидер вернул инвентарь партнёру по команде. Вот это и есть та командная работа, которая вызывает уважение.
Спустя несколько километров Большунова уронили – тут в отличие от спринта действительно обычный гоночный эпизод, которые случаются регулярно. Россиянин тут же поднялся и догнал соперников, которые успели создать некоторый просвет.
Норвежская работа и русская победа
Но эти инциденты никак не сказались на настрое Большунова. Тактически он всё сделал идеально. Александр контролировал всё. И когда Шюр Рёте попытался уйти в отрыв, поддержал почин норвежца, который, по сути, поработал на россиянина, но сам же и сдулся. А за 10 км до финиша включил ту скорость, на которую действительно способен.
Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube.
Никто с таким напором справиться не смог. Большунов приехал на финиш с отрывом почти в минуту от всех конкурентов, которые разбирались между собой. Красиво и уверенно, мощно и спокойно, с традиционным победным взмахом. Потом он душевно пообщался со Спицовым, который жаловался на то, что задолбался ехать без палки.
Победа в масс-старте вывела Александра Большунова в лидеры общего зачёта «Ски Тура», до окончания которого осталось две гонки.
- 20 февраля 2020
-
22:47
-
22:14
-
21:51
-
21:22
-
20:41
-
20:13
-
18:24
-
17:44
-
17:42
-
16:50
-
16:38
-
16:23
-
15:36
-
15:22
-
14:28
-
14:07
-
13:32
-
13:24
-
12:44
-
12:27
-
11:17
-
09:40
-
09:36
-
08:45
-
00:58
-
00:54
-
00:32
- 19 февраля 2020
-
22:05
-
21:39
-
19:36
-
19:27
-
16:36
-
15:01
-
14:23
-
14:13