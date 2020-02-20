Большунова опять уронили и сломали палку. Но и так он победил всех! Есть видеообзор гонки

Лыжная многодневка «Ски Тур», которая переместилась в Норвегию, полна эмоций. Сезон даже без чемпионата мира проходит в острейшей борьбе, в которой все средства хороши. А самое главное – Александр Большунов стал лидером «Ски Тура» после красивейшей победы в длинном и необычном масс-старте. На пути к победе он упал и остался без палки.

Палка и падение

В первоначальных планах организаторов четвёртая гонка «Ски Тура» должна была стать самой необычной. Масс-старт из точки в точку, а не по укатанным кругам, запрет на пункты питания – всё своё ношу с собой, пересечение границы Швеции и Норвегии.

Но в итоге ничего этого не было. Дистанция сокращена (правда, всего на 4 км), питание разрешено, гонка пусть и не по традиционному, но всё же кругу, да и пересечения границы не было. Зато было полно эмоций – едва ли не больше, чем в горном спринте, когда норвежец Симен Крюгер в полуфинале подло бросился под ноги Александру Большунову.

Норвежский лыжник умышленно сбил Большунова, чтобы победил Клебо. Это просто возмутительно Разумеется, последствий не будет. Грязные методы сборной Норвегии, пытающейся любой ценой спасти своего лидера, перешли все границы.

Это поначалу всё шло достаточно тихо и спокойно. Но с поломкой палки у лидера сборной России гонка взорвалась. Большунову сломали палку, когда спортсмены проехали примерно 15 из 34 запланированных километров. Увидев это, свою палку Александру тут же отдал Денис Спицов, который и сам мог бороться за высокое место.

Большунов палку взял, а потом ему привезли на снегоходе более подходящую – Денис всё же пониже Александра – и лидер вернул инвентарь партнёру по команде. Вот это и есть та командная работа, которая вызывает уважение.

Спустя несколько километров Большунова уронили – тут в отличие от спринта действительно обычный гоночный эпизод, которые случаются регулярно. Россиянин тут же поднялся и догнал соперников, которые успели создать некоторый просвет.

Норвежская работа и русская победа

Но эти инциденты никак не сказались на настрое Большунова. Тактически он всё сделал идеально. Александр контролировал всё. И когда Шюр Рёте попытался уйти в отрыв, поддержал почин норвежца, который, по сути, поработал на россиянина, но сам же и сдулся. А за 10 км до финиша включил ту скорость, на которую действительно способен.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube.

Никто с таким напором справиться не смог. Большунов приехал на финиш с отрывом почти в минуту от всех конкурентов, которые разбирались между собой. Красиво и уверенно, мощно и спокойно, с традиционным победным взмахом. Потом он душевно пообщался со Спицовым, который жаловался на то, что задолбался ехать без палки.

Победа в масс-старте вывела Александра Большунова в лидеры общего зачёта «Ски Тура», до окончания которого осталось две гонки.