Плющенко сказал правду о российских фигуристках. Он совсем бесстрашный?

Легендарный фигурист посоветовал Медведевой уйти. А ещё он за смену гражданства и увеличение возрастного ценза. Совсем никого не боится?

В фигурном катании опять горячо. Спасибо Евгению Плющенко за это!

Двукратный олимпийский чемпион категорично высказался о всех животрепещущих вопросах вида спорта, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Плющенко посоветовал Евгении Медведевой закончить со спортом и не кататься. В противном случае придётся довольствоваться пятыми-седьмыми местами или надеяться на травмы соперниц.



Сменить спортивное гражданство? Тоже выход! А ещё нужно поднимать возрастной ценз, иначе так и будут побеждать 15-летние девочки, у которых тело не сформировалось, да и мозг функционирует не так, как у взрослых.



Вот так прямо сказал всё, что думает! Плющенко совсем бесстрашный?

Плющенко: Медведевой стоит закончить со спортом и не кататься

Правда или двойные стандарты?

Слова Плющенко и не могли быть восприняты спокойно. Евгений откровенно сказал о том, о чём другие специалисты умалчивают или говорят крайне осторожно, опасаясь гнева болельщиков. Если взглянуть на ситуацию глазами тех, кому важно лишь количество медалей, то заявления Плющенко и вправду смахивают на подрывную деятельность. Каждое его предложение, пусть и в разной степени, нанесёт удар по российскому доминированию в женском фигурном катании.



Но если от него абстрагироваться – всё сказанное очень похоже на правду.



Пожалуй, наименьшее неприятие у болельщиков мог вызвать совет Евгении Медведевой завершить карьеру и сосредоточиться на шоу. Если бы не одно но. Сам Плющенко катался до последнего, даже с титановыми пластинами в спине, и ушёл только в 31 год. Евгений имел в виду, что Медведева уже сделала для страны достаточно и при нынешней конкуренции повторить былые успехи не сможет. Но из-за собственного спортивного долголетия, граничащего с упрямством, Плющенко, естественно, был обвинён в двойных стандартах.

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Плющенко приветствует смену гражданства

По сути же Евгений абсолютно прав. Карьера Медведевой идёт на спад. Скандальный переезд в Канаду к тренеру Брайану Орсеру пока себя не оправдал. Если в прошлом сезоне она смогла отобраться на чемпионат мира и даже завоевала там бронзу, то этот, по сути, завершился для неё после двух с половиной турниров. И никаких предпосылок к тому, что всё изменится в лучшую сторону. Наоборот, дальше будет только сложнее – число соперниц только растёт.



В условиях жёсткой конкуренции за место в сборной России Медведева может попасть на главные старты только если соперницы будут уходить из-за травм. Риск повреждения при исполнении сложнейших элементов велик, поэтому такая ситуация вполне реальна. Но Плющенко и за эту очевидную мысль досталось. Мол, желает травм подопечным Тутберидзе. Ещё один выход для Медведевой и других взрослых фигуристок, не попадающих в команду, — смена спортивного гражданства. Не хочешь уходить? Пожалуйста, переходи под флаг другой страны и старайся реализоваться там. Но в России спорт почему-то воспринимают как войну, и даже переезд Медведевой в Канаду сочли чуть ли не предательством.

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Плющенко завидует Тутберидзе?

Ну и какой серьёзный скандал в фигурном катании без темы возрастного ценза! Многие любители фигурного катания искренно не понимают, как можно ратовать за изменение правил, когда три российские девочки оккупируют пьедестал и приносят стране реальный повод для гордости. Конечно, в словах Плющенко можно увидеть нападки на тренерские методы Этери Тутберидзе, но по факту он лишь акцентировал внимание на главной проблеме: скоротечности карьеры в женском одиночном катании.



Конечно, легче уличить Плющенко в зависти к Тутберидзе и вспомнить, что он не воспитал ни одного чемпиона. Ведь не может же великий чемпион искренно переживать за судьбу атлетов в своём родном виде спорта.