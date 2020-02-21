Норвежцы обвинили Большунова в подкупе водителя снегохода. Он помог россиянину победить?

Конечно, если кто-то и может победить великую Норвегию на лыжне, то только с помощью снегохода.

Уж не по ходу ли гонки российский лыжник дал взятку?

Противостояние России и Норвегии в лыжных гонках накаляется до предела. За последние лет 20 ни один российский лыжник не был так силён, как Александр Большунов. И следовательно никто раньше так не выводил из себя норвежцев, привыкших к постоянным победам в лыжах.



Проигрывать норвежцы не умеют. Точнее, умеют не все. Некоторые лыжники хватаются за любой повод обвинить лидера мирового сезона в жульничестве и хоть как-то сбить с толку.



Получается очень смешно.

А помогал ли снегоход?

20 февраля Большунов за явным преимуществом выиграл ключевую гонку многодневки «Ски Тур» – 34-километровый масс-старт. Несмотря на падение и сломанную палку, Александр сумел добиться более чем убедительного преимущества – соперникам он привёз более 50 секунд. Этот результат позволил ему вырваться на первое место в общем зачёте «Ски Тура».



Норвежец Пол Голдберг, который потерял лидерство, отметил, что борьба за победу в «Туре» закончена. А тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум выразился ещё эмоциональнее: «Большунов в любом случае оторвался бы. Он всех разбил. Это впечатляет».

Большунова опять уронили и сломали палку. Но и так он победил всех! Есть видеообзор гонки Российские лыжники помогли своему лидеру. Без подлостей, в отличие от норвежцев.

Однако не все члены сборной Норвегии признали победу россиянина яркой и легитимной.



Норвежец Симен Хегстад Крюгер – тот самый, что испортил Большунову спринт, врезавшись в него, – отметился неожиданным заявлением. «Пожалуй, снегоход некоторое время двигался слишком близко к Большунову. А в это время был ужасно сильный боковой ветер. Если снегоход двигается рядом с лыжником, это не очень хорошо», – передаёт слова Крюгера Daglabet.



Речь идёт о снегоходе, на котором ехал оператор, снимавший лидеров гонки. Крюгер намекает на то, что Большунов мог двигаться в его «воздушном мешке» и получать преимущество из-за того, что сопротивление воздуха было ниже, чем было бы на пустой трассе.



Впрочем, говорить о сколь угодно серьёзном преимуществе в данной ситуации не приходится. Это признают и сами норвежцы. Финн Хоген Крог, обсуждая сложившуюся ситуацию, заметил, что когда снегоход подъехал близко к нему, его лишь обдало снегом. «Одно очевидно: Большунов выиграл, потому что был лучшим», – цитирует норвежского лыжника Daglabet.

«Большунов держит 200 рублей на алчных снегоходцев»

Ну, поговорили и забыли. В конце концов, чего только не скажешь на эмоциях после гонки.



Однако до абсурда ситуацию в интервью всё тому же Daglabet довёл двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен: «Россия могла заплатить водителю снегохода. Русские верят, что мы заплатили Крюгеру, чтобы он завалил Большунова. Теперь мы подозреваем, что Россия заплатила водителю».

Иверсен — о словах Крюгера про Большунова: Россия могла заплатить водителю снегохода

«Совсем чокнулись от поражений?» – первая мысль, которая приходит в голову.



Однако, судя по общей тональности высказывания, оно, скорее всего, носит характер троллинга. Не похоже, что Иверсен действительно верит в то, что Большунов подкупил водителя снегохода. Просто история так накалилась, что лыжник решил взорвать её острой шуткой.



Уместный и не выходящий за рамки троллинг соперника. В чистом виде.



В России многие поддержали юмористический посыл Иверсена, и даже в комментариях на «Чемпионате» читатели шутили, как бы Большунов мог осуществить хитрый план.



«При чём тут Россия? Большунов лично заплатил прямо во время гонки. Он обычно держит при себе 200-300 рублей на алчных снегоходцев», – предположил romaaanmkp. «Мне кажется, карта «Мир» в трансляции промелькнула, в перчатку Большунова спрятана была, а в снегоходе бесконтактный терминал встроен», – ответил aquila 80.

«Нужно проверить водителя снегохода на допинг. В его крови можно обнаружить следы мельдония, водки и икры», – раскрывает все секреты коварного плана iceman4ever.



«А ещё вы не видели, как Большунов зацепился палкой за снегоход и тот увёз его от вас аж на минуту? Иначе откуда такой разрыв по времени?» – со смайлами вопрошает laox.



По сути вся ситуация после первоначально серьёзной претензии скатилась в одну большую шутку. Популярности лыжной битвы России и Норвегии она точно поможет. Самим норвежцам – нет.