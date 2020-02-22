«Ростов-Дон» проиграл дома чемпионам мира. И Вяхирева не помогла

После домашнего поражения от французского «Метца» в Лиге чемпионов «Ростов-Дон» вряд ли займёт первое место в групповом этапе. Команда Амброса Мартина не выдержала жёсткой, а порой и жестокой рубки. И вновь испанский тренер ростовчанок проиграл принципиальный спор своему визави Эммануэлю Майоннаду, которому уступил и в полуфинале чемпионата мира.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной раунд. Группа 1. Восьмой тур

«Ростов-Дон» – «Метц» – 23:28 (11:11)

«Ростов-Дон»: Манагарова – 4, Аббинг, Вяхирева, Макеева, Фролова, Кожокарь – по 3

«Метц»: Флиппс, Н’Гуан, Бургорд – по 5, Ноканди – 3.

Выстрел в голову

«Ростов» и «Метц» — соперники принципиальные. Французская команда в основном побеждала российскую в Лиге чемпионов, но в прошлом сезоне в полуфинале выиграл «Ростов-Дон».

В текущем розыгрыше в первом матче группового этапа «Метц» дома выиграл, причём после первого тайма была ничья, а во втором подопечные Майоннада и его российской помощницы Екатерины Андрюшиной совершили победный рывок.



Ростовский матч был не просто за два очка, но и за лидерство в группе. И сложился он по тому же сценарию. Игра получилось не просто жёсткой, а в какой-то степени даже жестокой.



Майоннад явно дал своей команде указание все усилия сосредоточить на нейтрализации Анны Вяхиревой. Если вспомнить полуфинал японского чемпионата мира, то там французский тренер, возглавляющий сборную Нидерландов, действовал как раз наоборот. Вяхирева творила почти всё, что хотела, но все остальные игроки российской сборной оказались перекрыты.

Шоу Вяхиревой. «Ростов-Дон» превратил скучную победу в героическую Ростовские гандболистки упустили преимущество в пять мячей в Лиге чемпионов, но сумели всё исправить.

Вяхирева оказалась в плотном кольце из игроков «Метца», порой его прорывала, но отмечалась в основном передачами, когда были адресаты. С игры у лидера «Ростова» забросить не получалось. Французская команда действовала чуть быстрее, комбинации у неё проходили более разнообразные, но фантастические действия вратаря ростовчанок Анны Седойкиной позволяли хозяйкам держаться на равных.



Иначе уже после первого тайма «Метц» мог бы решить все вопросы. А в самой концовке первого тайма «Ростов» получил прекрасный шанс для того, чтобы в начале второй половины встречи рвануть вперёд. После сирены об окончании первого тайма француженки получили право на девятиметровый, исполнять который отправилась Орлан Канор. Обладающая высоченным прыжком и мощнейшим броском полусредняя послала мяч с убойной скоростью точно в голову подпрыгнувшей в стенке Полине Кузнецовой.



Россиянка оказалась в нокдауне, а француженка, одна из лидеров своей команды, – на трибунах за красную карточку.

И добивание

Второй тайм ростовчанки начали против четверых француженок. И пропустили в этот момент два гола. Пожалуй, это стало самым главным показателем того, что «Ростов-Дон» не в порядке. Большое количество невынужденных потерь. Несоответствие уровня мастерства одних игроков (или намеренный саботаж) амбициям клуба. Не лучшая форма других. Слабая реализация.

Плюс во втором тайме чудеса в исполнении Анны Седойкиной закончились. Возможно, ещё и потому, что француженки раз за разом продавливали защиту «Ростова» и бросали с убойных позиций. А вот хорватский голкипер «Метца» Иванна Капитанович три или четыре раза выручила в самые нужные моменты, сохранила за своей командой преимущество в счёте, а полевые игроки всё решили.

И травмы не помеха! «Ростов-Дон» одержал вдохновляющую победу в Лиге чемпионов Ростовчанки одержали вторую победу в Лиге чемпионов. Вяхирева вышла на площадку с повржедением и сделала игру!

«Метц» и переиграл, и передавил, и перетерпел «Ростов». Гостьи действовали на том уровне жёсткости и грубости, который позволяла шведская бригада арбитров. допустимом шведской бригадой арбитров уровне грубости. Можно сказать, что не лучший свой матч провела Анна Вяхирева, которая забросила с игры только один гол, но разве гандбол – не командная игра? Невозможно всё время выезжать только на одной гандболистке.



Даже хорошо, что «Ростов-Дон» проиграл именно сейчас. В плане борьбы за четвертьфинал команда все вопросы решила. Теперь время проанализировать ошибки и постараться их исправить.