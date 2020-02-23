Большунов проиграл «Ски Тур» ещё до старта финала. Даже норвежцы не виноваты. Видео

В последний день лыжной многодневки «Ски Тур» в Тронхейме разыгралась настоящая трагедия. Казалось бы, победа шла в руки абсолютному лидеру Кубка мира Александру Большунову. Пасьют 30 км, классика, преимущество 34 секунды. Что ещё нужно? Но на деле всё обернулось форменным кошмаром.

Норвежцы обвинили Большунова в подкупе водителя снегохода. Он помог россиянину победить? Конечно, если кто-то и может победить великую Норвегию на лыжне, то только с помощью снегохода.

«Снегопад? Нас это не пугает»

За 25 минут до начала заключительной гонки на Тронхейм обрушился снегопад. Нулевая температура, свежий мокрый снег – кошмар для сервисеров. Организаторы отправили на трассу прокладчиков, чтобы лыжня оставалась в более или менее приличном состоянии.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко, который уже несколько лет работает с Большуновым, перед стартом гонки в ответ на вопрос президента ФЛГР Елены Вяльбе, не пугает ли такая погода, ответил: не пугает. Хотя и подчеркнул, что впервые норвежские синоптики дали настолько неточный прогноз.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кошмар за четыре километра

Однако старт гонки показал, что далеко не всё было в порядке. Уже на первом километре было видно, как сложно приходится Большунову. Сервисёры сборной России наверняка сделали всё возможное, но в мазь не попали. К отсечке 2,2 км – первой за всю гонку – Александр проиграл норвежцу Полу Голбергу уже 16 секунд!

Лыжи у него и держали прекрасно, и катили. Неужели наши так замазались? Или норвежцы схитрили?

Как оказалось, тренеры и сервисёры сборной Норвегии мгновенно сориентировались по погоде и заменили лыжи на безмазевые (no wax). Такие лыжи можно быстро подготовить на скольжение, колодку благодаря особой технологии можно не мазать.

За четыре, всего лишь за четыре километра Голберг догнал Большунова! В обычных условиях такого, конечно, произойти не могло.

Большунова остановили не соперники

Александр пытался держаться за лидером, но не более километра. Потом Голберг внешне очень легко начал уходить.

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Второе место было бы отличным по такой ситуации, но…

Через 15 км Александра Большунова догнала группа из пяти норвежцев, среди которых был и Йоханнес Клебо. Догнала и тут же обошла.

Россиянин благодаря могучей физической подготовке даже на замазанных лыжах держался достаточно близко. Другие российские лыжники такие подвиги совершить не смогли. За 5 км до финиша Большунов сумел сократить отставание от этой пятёрки до 7 секунд. Но оставил при этом все силы.

Большунова опять уронили и сломали палку. Но и так он победил всех! Есть видеообзор гонки Российские лыжники помогли своему лидеру. Без подлостей, в отличие от норвежцев.

Догнать группу и побороться за призовое место у Александра не получилось. В итоге он финишировал на седьмом месте с большим отставанием. В финишном коридоре Большунов мгновенно снял лыжи и скрылся в раздевалке.

Обидно, что лидера сборной России остановили не соперники на лыжне, а погода. И отсутствие запасных вариантов на мокрый и густой снег.

Норвежский лыжник умышленно сбил Большунова, чтобы победил Клебо. Это просто возмутительно Разумеется, последствий не будет. Грязные методы сборной Норвегии, пытающейся любой ценой спасти своего лидера, перешли все границы.

Гонку и весь «Ски Тур» выиграл Пол Голберг. Йоханнес Клебо стал шестым, не дождавшись от партнёров по сборной поддавков, а следом за ним – Большунов. Это означает, что в общем зачёте Кубка мира Александр остался лидером с огромным преимуществом.