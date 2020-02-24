Вяльбе сказала, что материлась вся команда. И даже норвежцы пожалели лидера сборной России.

Большунов в ярости порвал майку и кидался лыжами. Вот это драма в финале «Ски Тура!»

В таком состоянии, как после заключительной гонки «Ски Тура» в Тронхейме, лидер лыжной сборной России Александр Большунов был, пожалуй, впервые. Сразу после финиша он бросил свои лыжи в рекламный щит, а затем разорвал на себе жёлтый биб лидера Кубка мира. Из-за работы инвентаря ему пришлось 30 км бороться не с соперниками, а просто за то, чтобы финишировать. После гонки Большунова пожалели даже норвежцы.

Вот она — настоящая драма финальной схватки!

Большунов проиграл «Ски Тур» ещё до старта финала. Даже норвежцы не виноваты. Видео Российский лыжник мучился, а не соревновался.

«Материлась вся команда»

Перед стартом финальной классической гонки преследования на 30 км повалил снег. Президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе в «сториз» в «Инстаграме» выложила видео, как она подошла к старшему тренеру команды Юрию Бородавко и спросила того, нет ли беспокойства относительно погоды.

Бородавко заверил её, что всё будет в порядке, хотя норвежские синоптики и ошиблись с прогнозом. На деле гонка превратилась для россиян в кошмар. Большунов хоть и не останавливался на подъёмах, чтобы счистить налипший снег с колодки, как, например, Андрей Мельниченко, но продвигался по трассе с трудом.

«Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным… Я с большим уважением отношусь к Сане. Понятно, что с первого подъёма он матерился, как и вся команда, это понятно. Мы так серьёзно «залетали» на чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме в 2013 году на «полтиннике». Сейчас сервисменам всё сказали, надеемся, выводы сделаем», — сказала Вяльбе в комментарии для РИА «Новости».

Вяльбе — об ошибке с выбором лыж: с первого подъёма Большунов матерился, как и вся команда

Матерились не только тренеры и спортсмены, но и все болельщики, которые видели гонку. Можно только представить состояние лыжников, которые практически через 250 метров дистанции поняли, что впереди 30 километров кошмара и терпения. Лыжные гонки в принципе вид спорта, где нужно терпеть. Но делать это в равных с соперниками условиях гораздо проще.

«Мне жаль, что у него были такие плохие лыжи»

Норвежские лыжники, которые накатили могучего Большунова, после финиша выражали ему сочувствие.

«Мне жаль, что у нашего русского соперника были такие лыжи. Инвентарь не позволил ему бороться», – сказал Симен Хегстад Крюгер. Тот самый Крюгер, который бросился в ноги Александру в полуфинале классического спринта.

Как оказалось, норвежская и российская команда до гонки тестировали вариант с жидкой мазью с тем расчётом, что снег прекратится. Но норвежцы дополнительно связались с метеорологами, которые и сообщили, что снег будет продолжаться в течение практически всей гонки. Именно в этот момент все лыжники сборной Норвегии поменяли лыжи на зеро. А вот наши остались на клистере.

Тренер сборной России: что мы могли сделать? Продолжаю считать Большунова лучшим

Эмиль Иверсен назвал такое решение «любительской ошибкой» и признался, что на месте Большунова вообще сошёл бы с гонки, поскольку бежать на таких лыжах невозможно. А Большунов добежал до седьмого места, что по всем раскладам можно считать подвигом.

Триумф неизбежен

Теперь, если отбросить в сторону все эмоции от потери практически гарантированной и заслуженно заработанной победы и кучи очков в общем зачёте, можно посмотреть, какие гонки лыжникам остались до завершения Кубка мира.

Три этапа в Европе: 29 февраля в Лахти классическая «разделка» на 15 км, 4 марта в Драммене классический спринт и 8 марта в Хольменколлене классический королевский марафон. Затем участники Кубка мира переедут в Северную Америку. 14, 15 и 17 марта в Квебеке и Миннеаполисе они пробегут спринтерский тур – три короткие гонки, классическую и две коньковые.

Норвежский лыжник умышленно сбил Большунова, чтобы победил Клебо. Это просто возмутительно Разумеется, последствий не будет. Грязные методы сборной Норвегии, пытающейся любой ценой спасти своего лидера, перешли все границы.

Финал сезона пройдёт в Кэнморе. 20 марта – масс-старт на 15 км, а на следующий день классический пасьют на ту же дистанцию.

Сейчас Александр Большунов опережает Йоханнеса Клебо в общем зачёте на 417 очков. Чтобы отыграть такое за восемь гонок, норвежцу нужно совершить чудо. Или вновь вмешаться погоде. Хотя, если судить по настрою Елены Вяльбе, тут даже вмешательство бога Одина уже не помешает.