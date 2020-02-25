У непобедимых гимнасток-художниц из России проблемы. Золото Олимпиады в опасности?

За полгода до Игр-2020 все девушки из основного состава страдают из-за проблем со здоровьем. Что же делать?

Если долго смотреть соревнования по художественной гимнастике, то в конце обязательно услышишь гимн России. Об этом знают даже те, кто следит за спортом только на Олимпийских играх. Под чётким контролем Ирины Винер одно непобедимое поколение «художниц» сменяет другое, а поток золотых медалей и российское доминирование всё продолжается.

Не возникло проблем с обновлением состава и после триумфальных для России Игр в Рио-де-Жанейро. Миниатюрные сёстры-близняшки Дина и Арина Аверина вместе с эффектной Александрой Солдатовой уверенно взошли на лидерские позиции после ухода Маргариты Мамун и Яны Кудрявцевой. Весь олимпийский цикл не было ни намёка на прекращение нашей гегемонии в личных видах, однако всего за полгода до Олимпиады в Токио на сборную России обрушились тяжелейшие испытания.



Одна из самых красивых спортсменок России напугала всю страну слухами о попытке суицида, после чего приостановила карьеру, а всего через две недели лучшая гимнастка планеты получила неприятное повреждение.



Неужели эти каверзы судьбы помешают сборной России выиграть Олимпиаду?

Близняшки вместо антагонисток

После решения двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой завершить карьеру, в художественной гимнастике появилось интригующее внутреннее противостояние между Яной Кудрявцевой и Маргаритой Мамун. За три чемпионата мира лишь одно золото из 15 досталось не Яне или Рите. Соперничество двух абсолютно разных девушек только добавило художественной гимнастике привлекательности. На чемпионатах мира и Европы чаще побеждала Кудрявцева, но их главное сражение неожиданно для многих осталось за «бенгальской тигрицей» Мамун, выигравшей многоборье на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Главная тигрица страны. Олимпийская чемпионка поражает своей красотой Месяц назад в жизни гимнастки-художницы Маргариты Мамун произошли большие перемены. Но она по-прежнему эффектна и очаровательна.

Тогда третьим номером сборной России считалась Александра Солдатова, уже поднимавшаяся на пьедестал чемпионатов мира в личных дисциплинах. Но закрепиться в статусе лидера команды после ухода Мамун и Кудрявцевой Саше не удалось. Жёсткую конкуренцию на национальном уровне выиграли сёстры Дина и Арина Аверина: внешне хрупкие, но с сильным характером.

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В своём дебютном сезоне в ранге первых номеров сборной сёстры Аверины собрали всё личное золото на чемпионате мира в Пезаро. В 2018-м в Софии четыре награды высшей пробы завоевала Дина, а лучшей в упражнениях с лентой стала Солдатова. На чемпионат мира-2019 Баку вместо Александры отправилась Екатерина Селезнёва, получившая свой шанс уже в солидные для художественной гимнастики 24 года. Катя отблагодарила тренеров за доверие победой в упражнениях с обручем. Всё остальное золото вновь досталось Дине Авериной.

Солдатова прервала карьеру из-за булимии

Всё шло к тому, что Дина Аверина будет главным фаворитом Олимпийских игр в Токио, а за вторую путёвку на соревнования от России Арина Аверина поспорит с Селезнёвой и Солдатовой, но судьба решила испытать команду Винер на прочность. В начале февраля чуть ли не вся страна обсуждала неоднозначную историю вокруг Солдатовой.

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В СМИ распространялась информация о том, что гимнастка попала в больницу после попытки суицида. Сама спортсменка и её тренер категорически опровергли эти слухи. Саша рассказала, что порезалась во время приготовления завтрака. При этом на фоне громкой истории с госпитализацией Солдатовой стало известно о её борьбе с психологическим расстройством – булимией. Чемпионка мира приостановила карьеру, чтобы полностью избавиться от недуга, и по сути выпала из претенденток на участие в Олимпиаде-2020.

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Дина Аверина травмировала спину

Естественно, шумиха вокруг Солдатовой заставила болельщиков переживать за судьбу одной из самых привлекательных спортсменок страны, но в глобальном плане пауза в карьере Александры не должна была повлиять на олимпийские перспективы сборной России в Токио. Чего не скажешь о травме безусловно лучшей гимнастки планеты Дины Авериной. 13-кратная чемпионка мира почувствовала боль в спине на чемпионате России в Москве. Именно проблемы со здоровьем помешали ей показать лучший результат в личном многоборье.

По словам Ирины Винер, МРТ не выявило повреждения у Дины, но врачи продолжат пристальное наблюдение за состоянием здоровья мирового лидера. Можно не сомневаться, что причина боли, если она есть, будет выявлена и устранена. Главное, чтобы это произошло до Олимпиады, и в Токио не дай бог не повторилась ситуация образца национального чемпионата.

Помимо прочего, не вполне здорова и Арина Аверина, пропустившая из-за травмы февральский этап Гран-при в Москве. Сборную России по художественной гимнастике словно сглазили.

В России есть не только Аверины

Чемпионат России показал, что у нас есть кому заменить лидеров. Достойно проявили себя Лала Крамаренко, Дарья Трубникова, Дария Сергаева, не стоит забывать и про опытную Селезнёву. Но пока даже не хочется думать, что доминировавшая весь олимпийский цикл Дина Аверина и её сестра Арина могут лишиться шанса выступить на главном турнире в своей карьере.



Опытный тренерский штаб и руководство федерации во главе с Ириной Винер прекрасно знают, как выводить гимнасток на пик готовности к главным стартам, несмотря на высокую травматичность своего вида спорта. Так что ждём сестёр Авериных в Токио!