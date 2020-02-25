Сноубордист нелепо и опасно застрял на скале. И чудом удержался от падения. Видео

Каждый год более двух миллионов человек приезжают на крупнейший в Северной Америке горнолыжный курорт в Уистлере (Канада) в погоне за острыми ощущениями. Сноубордист, ставший героем леденящего кровь видео, за два часа получил их столько, что хватит на всю жизнь. А-то и не на одну.
Сноубордист в скалистом плену
Инструктор лагеря для сноубордистов в Уистлере Оливье Рой опубликовал на своей странице в сети «Инстаграм» видео, на котором видно, как мужчина стоит на сноуборде посередине отвесной скалы, отчаянно держась руками за выступы и стараясь не шевелиться.
Неизвестно, как именно спортсмен оказался в горной ловушке на высоте порядка 20-30 метров, ведь рядом нет ни одной трассы, а прямо над приютившим его уступом растут деревья. Сноубордисту повезло, что на камне оказался снежный холм, который и позволил ему спастись. Иначе его падение наверняка бы завершилось трагически.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Мы за него очень переживали»
На видео слышно, как кто-то говорит в камеру: «Держись, парень». Автор записи вспоминает, что все очевидцы были напуганы за судьбу сноубордиста.
«Я возвращался из «Лестницы Спанки» на горе Блэккомб вместе с группой, которую я тренирую, когда мы увидели небольшую суматоху, и в конце концов заметили бедного парня, который располагался посередине страшного утёса без возможности спуститься или подняться. Как ни было забавно, что кто-то продолжил спуск и попал в такое плохое место, мы все очень за него переживали», — написал Рой.
После чудесного спасения — в бар
Вскоре на место происшествия прибыли спасатели с верёвками. Операция по вызволению экстремала заняла около двух часов. Всё это время мужчина неподвижно стоял на занесённом снегом выступе крутой скалы. Ситуацию усугублялась традиционным для зимнего Уистлера сильным морозом. Сложно представить, о чём думал замерзающий сноубордист в ожидании помощи, но всё закончилось хорошо. Беднягу подняли на вершину скалы целым и невредимым. Имя туриста, с которым произошло самое настоящее чудо, в СМИ так и не всплыло.
Но уже вечером того же дня его видели в баре за кружкой пива. Странно, что не с чем-то покрепче.
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