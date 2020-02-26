«Они «убивают» целые страны». Норвежцев обвинили в разрушении лыжных гонок

На недавно завершившемся «Ски Туре» была представлена по сути одна страна – Норвегия. Лишь россиянин Александр Большунов хоть как-то пытался разбавить норвежское доминирование. Но его то в полуфинале спринта сбивали те же норвежцы, то в решающий момент мучили неправильной смазкой сервисмены. Даже кенийцы и эфиопы уже так не уничтожают своих соперников в любимых марафонах в лёгкой атлетике.

Если у России временами получается сопротивляться Норвегии, то другие страны безнадёжно отстали. И у экс-главного тренера сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекки Кюрё накипело. Он заявил, что лыжи пора спасать от Норвегии, иначе вид спорта попросту вымрет и будет никому не интересен. С некоторыми формулировками тренерам можно поспорить, но суть вопроса Кюрё передал правильно.

Большунов в ярости порвал майку и кидался лыжами. Вот это драма в финале «Ски Тура!» Вяльбе сказала, что материлась вся команда. И даже норвежцы пожалели лидера сборной России.

Норвегия побеждает из кабинетов

Финский специалист справедливо недоволен тем, что все ведущие посты в FIS занимают исключительно норвежцы. И ключевые решения они принимают исключительно в интересах соотечественников. Не секрет, что «Тур де Ски» в последние годы делался под звезду сборной Норвегии Йоханнеса Клебо. И фактически, вопреки всем усилиям норвежцев, в 2020 году в «Туре» всё равно первенствовал Большунов.



Это заставило главу комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга задуматься о дальнейших изменениях в формате соревнований. Зачем? Конечно же, чтобы Клебо и другим норвежцам стало легче, а шансов на победу у других – меньше.



«Норвежская команда конкурирует из кабинетов, чтобы обеспечивать себя медалями. Например, «Ски Тур» гораздо слабее «Тур де Ски», он вообще не нужен спорту и не подходит ему. Норвежцы просто получили возможность выступать перед своими зрителями и создавать непомерное преимущество. Вегард Ульванг и другие норвежцы пожирают систему. Если руководители этапов хотят и дальше принимать международные соревнования, то они знают, что должны слушаться норвежцев», – возмущается Кюрё.

Норвежский лыжник умышленно сбил Большунова, чтобы победил Клебо. Это просто возмутительно Разумеется, последствий не будет. Грязные методы сборной Норвегии, пытающейся любой ценой спасти своего лидера, перешли все границы.

«Норвегия «убивает» целые страны»

Финский тренер отмечает и ещё один интересный момент. Всего лишь 10 лет назад в лыжных гонках побеждали представители самых разных стран – Чехии, Германии, Италии, России, Финляндии. Представители Украины и Беларуси мелькали на подиумах крупных турниров. Финский тренер вспоминает чемпионат мира 2007 года, где чешка Катаржина Нойманова выиграла забег на 10 км. У мужчин в «разделке» на 15 км вторым был белорус Леонид Корнеенко.



В женской эстафете победили финки, вторыми были немки, а Норвегия в упорной борьбе выиграла спор за третье место у шведок. А Чехия, Италия и России также претендовали на подиум. Сейчас в женских лыжах всё свелось к одной-единственной интриге – выиграет Норвегия у всех одну минуту или больше. Эти постоянные победы губят женские лыжные гонки.



«Развитие лыжных гонок в последние 15 лет шокирует. Кто помнит, что в 2007 году чешка выиграла золото в гонке на 10 км? Германия и Италия выигрывали золото. Сейчас мы теряем Францию, Германию, Чехию, если ещё не потеряли. Лыжные гонки надо спасти от Норвегии. Норвегия сама не сдастся. Они «убивают» целые страны. В Центральной Европе лыжные гонки уничтожены кабинетной игрой».

И где справедливость? Российские лыжники опять пострадали от решений судей Между Клебо и Большуновым одна секунда перед финалом «Тур де Ски». Но они оба не фавориты.

Проблеме нужна огласка

Финский тренер не побоялся высказать то, что у многих давно вертится на языке. И чем больше будет таких ярких высказываний, тем больше шанс, что в руководстве FIS хотя бы задумаются над возможными изменениями. Необходимо, чтобы подали голос представители Франции, Германии, Италии, Чехии, Словении и других стран, которые показывали крутые результаты в лыжах каких-то 15-20 лет назад.



Только совместными усилиями можно избавиться от тотального норвежского влияния. Понятно, что основные спонсоры лыжных гонок – корпорации из Норвегии, которым приятно видеть победы соотечественников. Но скоро эти победы никто не сможет оценить, потому что с таким раскладом сил права на телетрансляции лыжных гонок и будут нужны только самим норвежцам. Больше никому.