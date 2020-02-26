«Они «убивают» целые страны». Норвежцев обвинили в разрушении лыжных гонок

На недавно завершившемся «Ски Туре» была представлена по сути одна страна – Норвегия. Лишь россиянин Александр Большунов хоть как-то пытался разбавить норвежское доминирование. Но его то в полуфинале спринта сбивали те же норвежцы, то в решающий момент мучили неправильной смазкой сервисмены. Даже кенийцы и эфиопы уже так не уничтожают своих соперников в любимых марафонах в лёгкой атлетике.
Если у России временами получается сопротивляться Норвегии, то другие страны безнадёжно отстали. И у экс-главного тренера сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекки Кюрё накипело. Он заявил, что лыжи пора спасать от Норвегии, иначе вид спорта попросту вымрет и будет никому не интересен. С некоторыми формулировками тренерам можно поспорить, но суть вопроса Кюрё передал правильно.
Норвегия побеждает из кабинетов
Финский специалист справедливо недоволен тем, что все ведущие посты в FIS занимают исключительно норвежцы. И ключевые решения они принимают исключительно в интересах соотечественников. Не секрет, что «Тур де Ски» в последние годы делался под звезду сборной Норвегии Йоханнеса Клебо. И фактически, вопреки всем усилиям норвежцев, в 2020 году в «Туре» всё равно первенствовал Большунов.
Это заставило главу комитета FIS по лыжным гонкам Вегарда Ульванга задуматься о дальнейших изменениях в формате соревнований. Зачем? Конечно же, чтобы Клебо и другим норвежцам стало легче, а шансов на победу у других – меньше.
«Норвежская команда конкурирует из кабинетов, чтобы обеспечивать себя медалями. Например, «Ски Тур» гораздо слабее «Тур де Ски», он вообще не нужен спорту и не подходит ему. Норвежцы просто получили возможность выступать перед своими зрителями и создавать непомерное преимущество. Вегард Ульванг и другие норвежцы пожирают систему. Если руководители этапов хотят и дальше принимать международные соревнования, то они знают, что должны слушаться норвежцев», – возмущается Кюрё.
«Норвегия «убивает» целые страны»
Финский тренер отмечает и ещё один интересный момент. Всего лишь 10 лет назад в лыжных гонках побеждали представители самых разных стран – Чехии, Германии, Италии, России, Финляндии. Представители Украины и Беларуси мелькали на подиумах крупных турниров. Финский тренер вспоминает чемпионат мира 2007 года, где чешка Катаржина Нойманова выиграла забег на 10 км. У мужчин в «разделке» на 15 км вторым был белорус Леонид Корнеенко.
В женской эстафете победили финки, вторыми были немки, а Норвегия в упорной борьбе выиграла спор за третье место у шведок. А Чехия, Италия и России также претендовали на подиум. Сейчас в женских лыжах всё свелось к одной-единственной интриге – выиграет Норвегия у всех одну минуту или больше. Эти постоянные победы губят женские лыжные гонки.
«Развитие лыжных гонок в последние 15 лет шокирует. Кто помнит, что в 2007 году чешка выиграла золото в гонке на 10 км? Германия и Италия выигрывали золото. Сейчас мы теряем Францию, Германию, Чехию, если ещё не потеряли. Лыжные гонки надо спасти от Норвегии. Норвегия сама не сдастся. Они «убивают» целые страны. В Центральной Европе лыжные гонки уничтожены кабинетной игрой».
Проблеме нужна огласка
Финский тренер не побоялся высказать то, что у многих давно вертится на языке. И чем больше будет таких ярких высказываний, тем больше шанс, что в руководстве FIS хотя бы задумаются над возможными изменениями. Необходимо, чтобы подали голос представители Франции, Германии, Италии, Чехии, Словении и других стран, которые показывали крутые результаты в лыжах каких-то 15-20 лет назад.
Только совместными усилиями можно избавиться от тотального норвежского влияния. Понятно, что основные спонсоры лыжных гонок – корпорации из Норвегии, которым приятно видеть победы соотечественников. Но скоро эти победы никто не сможет оценить, потому что с таким раскладом сил права на телетрансляции лыжных гонок и будут нужны только самим норвежцам. Больше никому.
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