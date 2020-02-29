Китайского чемпиона наказали за разбитые допинг-пробы. Но Ян хочет рассказать всем правду

Настоящий детектив! Олимпийского чемпиона судят за то, что он разбивал пробирки молотком, однако сам Сунь Ян твердит, что невиновен.

Легендарный китайский пловец Сунь Ян известен в мире не столько своими титулами (три победы на Олимпиадах и 11 золотых медалей чемпионатов мира), сколько нашумевшей историей о том, как он во время визита допинг-офицеров якобы молотком разбивал пробирки с пробами.

Международная федерация плавания после расследования отказалась от применения санкций, однако ВАДА решило подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, и он признал спортсмена виновным. Несмотря на то, что в доме Сунь Яна в момент инцидента были только самые близкие люди – мама и доктор – нашлись свидетели, которые дали показания против пловца.



Однако Сунь Ян не будет мириться с наказанием. Он планирует рассказать миру правду.

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Британские журналисты – источник конфликта

История началась в сентябре 2018 года, когда домой к китайскому чемпиону пришли допинг-офицеры. Пришли они не случайно, а по наводке британских журналистов, призвавших ВАДА проверить спортсмена. Допинг-офицеры на призыв откликнулись, но забыли про одно правило – у каждого из них должно было быть отдельное письменное разрешение от Международной федерации плавания на забор допинг-теста. А было лишь одно на всех – это грубое нарушение.



Сунь Ян имел полное право вообще не пускать проверяющих на порог. Но пустил, хотя сначала вроде бы принял их за грабителей. А что было дальше – общественность так толком и не знает. По известной версии, пловец пошёл сдавать пробы в туалет в одиночестве, что, конечно, запрещено правилами, а затем вмешались мать и доктор атлета. Пробирки у допинг-офицеров отобрали и якобы Сунь Ян лично разбил их молотком. Мощная история, правда? Особенно, если учитывать, что спортсмен уже раз отбывал дисквалификацию за применение запрещённых препаратов.



В Международной федерации плавания решение принимали, исходя из имеющихся фактов. Сунь Яна дисквалифицировать не стали – допустили в том числе и до чемпионата мира 2019.

Пловец Сунь Ян, разбивший пробирку со своей допинг-пробой, дисквалифицирован на 8 лет

Цирк на награждении

На чемпионате мира – 2019 Сунь Ян был в полном порядке и выиграл финальные заплывы на 200 и 400 метров вольным стилем. Но на обеих церемониях награждения его ждали скандалы. Сначала австралийский пловец Мак Хортон демонстративно отказался встать на пьедестал вместе с китайским чемпионом, а потом британец Данкан Скотт отказался пожать руку Сунь Яну.

Призёр чемпионата мира отказался встать на подиум с китайцем. Что пошло не так? Австралийский пловец не захотел делить пьедестал с чемпионом из Китая. Ему не понравилось, что китаец уничтожал свои допинг-пробы молотком.

Чтобы понять с чем столкнулся Ян, можно вспомнить бесконечные нападки американской пловчихи Лили Кинг на россиянку Юлию Ефимову. Полно примеров и в других видах спорта. Чего стоит только атака иностранных биатлонистов на нашего Александр Логинова.

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«Можно игнорировать меня, Сунь Яна, но не Китай, который нужно уважать», – отвечал пловец, которому вручали золотые награды, несмотря на одиночные протесты. А его соперники были уверены в том, что раз китаец вроде бы бил пробирки, значит, точно пытался что-то скрыть. Довод о том, что Ян не нарушал антидопинговое законодательство (а ведь на западе, кажется, свято верят, что буква закона превыше всего), многими уже не принимался во внимание.

«Я верю в свою невиновность»

Чуть отвлечёмся от истории Сунь Яна и вспомним американского бегуна Кристиана Коулмана, который осенью 2019-го выиграл чемпионат мира по лёгкой атлетике в беге на 100 метров. У соперников были все поводы к тому, чтобы протестовать против победы Коулмана, ведь он на мировом первенстве выступать вообще не должен был. Спринтер пропустил три допинг-теста и по всем правилам должен был получить дисквалификацию. Но Американское антидопинговое агентство посчитало, что спортсмен просто ошибся с датой, и простило его.



В ВАДА доводам американцев поверили и решение оспаривать не стали. Действительно, зачем?

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А вот доводов FINA там не услышали. ВАДА подало апелляцию в CAS и всё-таки добилось отстранения именитого пловца. Учитывая, что это уже вторая в карьере Яна история допингом, наказание было вынесено предельно серьёзное – дисквалификация на восемь лет.

«ВАДА решило обжаловать первоначальное решение FINA, внимательно изучив его и сделав вывод, что некоторые моменты являются неверными в рамках Всемирного антидопингового кодекса. Сегодняшнее постановление CAS подтверждает эти опасения и является значительным результатом», – подчеркнул генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли.



И вся история была бы простой и понятной, если бы не одно «но».



Выяснилось, что Сунь Ян просил CAS сделать слушания открытыми, но ему отказали. А, кажется, китайскому чемпиону было что заявить общественности, ведь даже после решения суда он не собирается останавливаться: «Я верю в свою невиновность. Это несправедливо. Буду подавать апелляцию, чтобы все смогли узнать правду», – приводит слова спортсмена Reuters.



Так в чём же правда, Ян? Ты разбивал свои пробирки или нет?



Если китайский спортсмен так и не заговорит, все всё поймут. Но если Ян действительно знает что-то, что может перевернуть всю эту историю, то ВАДА это дорого обойдётся.