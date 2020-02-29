«Ростов-Дон» не пожалел аутсайдера. Российский клуб – в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфинале Лиги чемпионов точно сыграет российский клуб. Правда, речь идёт не про футбол, а про женский гандбол. «Ростов-Дон» гарантировал себе место в плей-офф, обыграв на выезде норвежский «Вайперс Кристиансанд», одновременно лишив соперниц всех шансов на продолжение борьбы в турнире.

«Ростов-Дон» проиграл дома чемпионам мира. И Вяхирева не помогла Ростовчанкам показали, что такое жёсткий гандбол.

От финала до провала

В прошлом сезоне «Вайперс» впервые в своей истории пробился в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. А участвовал в турнире всего второй раз.

В нынешнем у команды Оле Гьекстада проблемы. Травмы выкосили ведущих игроков, да так, что «Вайперс» даже игроков на полноценную заявку не набирает. В матче чемпионата Норвегии, предшествующем лигочемпионской игре с «Ростовом», «Вайперс» был просто втоптан в площадку «Сторхамаром», проиграв с разницей в 11 мячей.

У гандболисток из Кристиансанда и в Лиге чемпионов всё складывалось неудачно. Первый групповой этап команда прошла, но тогда и потерь в составе не было, а вот в основном раунде оставался только один шанс на выход из группы. «Вайперс» с 12 гандболистками в составе должен был дома обыграть «Ростов».

Хозяйки именно с таким настроем и вышли на решающий матч, включив максимальные скорости.

0:3 не в пользу российского клуба к 5-й минуте. Крайне слабая игра в позиционном нападении. Не самая удачная игра Анны Седойкиной в рамке ворот. Казалось, что повторяются игры с «Метцем» и «Ладой».

Шоу Вяхиревой. «Ростов-Дон» превратил скучную победу в героическую Ростовские гандболистки упустили преимущество в пять мячей в Лиге чемпионов, но сумели всё исправить.

Четвертьфинал без сверхусилий

Главный тренер «Ростова» Амброс Мартин и тайм-аут довольно быстро взял, чтобы привести команду в чувство и успокоить. Но «Вайперс» контролировал ход встречи, удерживая комфортное преимущество. В пользу хозяек был запредельный настрой.

Однако к настрою желательно ещё и силы иметь, а вот с этим у игроков «Вайперса» возникли проблемы. И если в первом тайме норвежская команда ещё держалась и сражалась на равных, а на перерыв ушла с минимальным преимуществом в счёте, то во втором всё развалилось.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной раунд. Группа 1. 9-й тур



«Вайперс» – «Ростов-Дон» – 29:32 (16:15)

«Вайперс»: Рейстад – 8, Лёке – 6, Йонассен – 5

«Ростов-Дон»: Вяхирева – 10, Бобровникова, Макеева, Манагарова – по 4

Ростовчанкам даже не пришлось прикладывать сверхусилий, чтобы добиться победы. Всё случилось как-то буднично. Сказалось преимущество в физической подготовке, а также наличие в составе Анны Вяхиревой.

Суперзвезда «Ростова» просто растерзала оборону соперниц голами и передачами. На её счету в итоге 10 голов – больше в нынешней Лиге чемпионов она забивала только «Бухаресту».

Возможно, концовка матча и получилась бы хотя бы внешне напряжённой, но всю интригу окончательно убила Анна Седойкина. Неудачную игру в первом тайме она с лихвой компенсировала феноменальными действиями во время отражения семиметровых. Два пенальти Седойкина парировала, а во время третьего заставила соперницу бросить выше.

В целом «Ростов» был просто солиднее и мощнее, взяв свои очки. Основной раунд команда Амброса Мартина завершит 7 марта домашней встречей с «Ференцварошем», который шансы на четвертьфинал потерял давным-давно.