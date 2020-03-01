Большунов неожиданно проиграл. Но даже так умудрился завоевать очередной трофей!

Удивительно для нынешнего сезона, но лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов проиграл вторую подряд дистанционную гонку. На этапе Кубка мира в Лахти он стал лишь вторым в классической разделке на 15 км, уступив олимпийскому чемпиону финну Иво Нисканену. Несмотря на это, после гонки Большунов был в отличном настроении – шутил, не рвал лидерскую майку и не кидался лыжами.
«Специально порвал биб для норвежцев»
Большунов наряду с Нисканеном считался фаворитом «пятнашки», и именно россиянин с финном зарубились за победу. Итоговый разрыв между ними составил 10 секунд в пользу Нисканена, который стал первым с 1996 года финном, поднявшимся на пьедестал Лахтинских игр.
«Возможно, я проиграл из-за того, что скольжение на последнем круге было уже не лучшим. Но в сравнении с тем, что было на прошлой неделе в Тронхейме, это небо и земля. Я рад второму месту», – сказал Большунов после гонки во флеш-интервью.
В общении с российскими журналистами, к которым Александр подошёл отдельно, про завершившуюся гонку он почти ничего не говорил. Потому что и так всё было понятно. Зато много вопросов было на тему финала «Ски Тура».
Большунов перевёл кошмарное поражение в шутку.
Зачем бросил лыжи после гонки в рекламное ограждение? Думал, что их кто-то поймает.
Почему порвал лидерский биб в ярости? Сделал это специально для норвежских журналистов, которые следовали за ним по пятам, да и снять майку побыстрее хотелось.
Пытался ли что-то сказать неделю назад обгонявшим его норвежцам? Не успел, они слишком быстро проехали мимо, да ещё и с улыбками.
И все ответы – в том же духе. Очевидно, что Александр отпустил ту ситуацию, которая вывела его из себя в Тронхейме, когда всё было в его руках, но уплыло из-за ошибки с выбором лыж.
Трофей даже после поражения
Большунов действительно было в отличном настроении. Да и какой смысл огорчаться, когда он досрочно взял очередной трофей? Даже после поражения в гонке умудрился выиграть!
Россиянин стал первым в дистанционном зачёте Кубка мира. До финиша сезона осталось всего три гонки: классический марафон в Осло 8 марта, масс-старт коньком на 15 км в Кэнморе 20 марта и классический пасьют там же и на ту же дистанцию 21 марта. То есть в розыгрыше 300 очков, а Большунов опережает Шюра Рёте и Иво Нисканена на 369 и 379 очков, соответственно.
Даже как-то обыденно всё вышло. Но дистанционный «глобус» Александр уже выигрывал. А вот главный трофей Кубка мира – нет. И никто из россиян его не выигрывал. А он совсем близко! Отрыв от Йоханнеса Клебо за семь личных гонок до финиша сезона – 465 очков. Норвежец, конечно, фаворит в четырёх спринтах, но россиянин сильнее на дистанции.
Чисто математически Клебо ещё в игре, но такое отставание можно отыграть только в одном случае – если Большунов досрочно завершит сезон. А этого не предвидится.
И то, что Клебо уже ни на что не рассчитывает, показывает его участие в лахтинской эстафете – он побежит на последнем этапе. Большунов же получил право отдохнуть во время командной гонки, чтобы лучше подготовиться к последним гонкам Кубка мира.
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