Хитрость Норвегии оставила Россию без серебра лыжной эстафеты. И зачем было издеваться?

В этом сезоне по доминированию мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам нанесён оглушительный удар. Феноменальный Александр Большунов регулярно приводит норвежцев в бешенство и (стучим по дереву) имеет все шансы завоевать Кубок мира. Однако, пожалуй, самую звонкую пощёчину скандинавы получили не от Саши – на их родном этапе в Лиллехаммере в начале декабря хозяева в пух и прах проиграли сразу двум российским командам.

Единственный шанс на реванш у норвежцев был на этапе в Лахти. Они выставили сильнейший состав и своего добились, да ещё и лишили Россию серебра благодаря хитрости Йоханнеса Клебо.

Всё идёт по плану

Об огромном желании реабилитироваться и восстановить репутацию говорил состав сборной Норвегии, где на последнем этапе был заявлен Йоханнес Клебо. У России, как и в Лиллехаммере, не попал в эстафету Большунов. Более того, из победителей этапа в Лиллехаммере бежал только Иван Якимушкин, а во второй команде вместо Ларькова выступал Бессмертных. На бумаге сильнейший состав Норвегии выглядел предпочтительнее, но россияне не собирались сдаваться на милость фавориту.



Первый классический этап гонщики, несмотря на сложные погодные условия, начали в хорошем темпе, при этом все 11 команд шли в общей группе. После 2,5 км дистанции проверить соперников решил Илья Семиков из первой российской команды, которого поддержал норвежец Голберг. Позитивно отреагировал на рывок соотечественника Андрей Собакарёв, выведший вторую сборную России на позицию лидера. На последнем круге стартового этапа в группе лидеров помимо россиян и норвежца остались только команды Италии, Финляндии и Германии.

Российские лыжники мощно «раскатали» норвежцев. И добавили победную песню В норвежском Лиллехаммере наши мужчины вообще не дали хозяевам победить, а сами выигрывали с особым шиком!

Норвежцы работают на Клебо

На финише этапа Голберг попытался «сбросить» наших парней, но Семиков уверенно подхватил рывок и отправил в гонку Александра Бессмертных одновременно с Хансом Кристером Холундом. Рядом с ними работали Алексей Червоткин, а также сборные Италии, Германии и Финляндии. Лидеры шли очень осторожно, благодаря чему в общую группу добавился легендарный швейцарец Колонья.

После пяти спокойных километров началось самое интересное. Холунд, Нисканен, Бессмертных и Червоткин поочерёдно сменяли друг друга, но создать задел никому из них не удалось. На финише Червоткин зарубился с Нисканеном. Германия и Швейцария темпа лидеров не выдержали, но уже на первом круге третьего этапа влились в головную группу, которая откровенно шла пешком. Желающих изменить ситуацию не находилось вплоть до последнего круга. Ещё до переключения скоростей поймал огромный просвет финн, а после рывка Рёте отстал и швейцарец. Якимушкин и Спицов свой этап отработали здорово, не дав Рёте проявить свои лучшие качества и создать преимущество на подъёме.

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Хитрость Клебо оставила Россию без серебра

Довольно неожиданно компанию тройке лидеров составляли немцы и итальянцы. Тем не менее, разборка за медали ожидалась прежде всего между россиянами Мельниченко и Мальцевым, а также норвежцем Клебо. Группа, как и на предыдущих этапах, шла крайне медленно, позволив подъехать к ней Швейцарии и Финляндии. Клебо еле передвигался, дотягивая до финиша с минимальными физическими затратами. Соперники приняли правила игры, которые откровенно работали на Норвегию, а заодно и увеличивали шансы на пьедестал иностранных соперников.



Первым прекратить издевательства норвежца попробовал Мельниченко. Клебо вместе с итальянцем и швейцарцем зацепился за Андреем, а вот Мальцев из борьбы за награды выпал. На финише чуда не произошло. Клебо играючи уехал от Мельниченко, да ещё и «приплужил» на спуске, чтобы к россиянину подтянулись оппоненты. Расчёт хитрого норвежца сработал: швейцарец Фургер на последних метрах обошёл Мельниченко и принёс своей команде сенсационное серебро, а две российские команды, всю эстафету бежавшие среди лидеров, вынуждены довольствоваться одной бронзой.



После финиша Клебо, поиздевавшись над соперниками, сиял от счастья. Но уже совсем скоро ему вновь предстоит схлестнуться с Александром Большуновым. И Саша вряд ли даст Йоханнесу много поводов для улыбок.