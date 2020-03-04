Наследница Загитовой не фаворит чемпионата мира. Валиева надеется на провал американки?

Ни одна из трёх российских фигуристок из группы Этери Тутберидзе не будет главным фаворитом чемпионата мира. То, что во взрослом катании стало бы страшным сном российских болельщиков, в юниорском – объективная реальность. Идеальное катание американского вундеркинда практически гарантирует ей золото чемпионата мира, ведь её главная соперница Камила Валиева не заявила сложнейшие четверные прыжки. Впрочем, однажды такая тактика уже помогла фигуристке, которую называют наследницей Загитовой, взойти на вершину пьедестала.

Удастся ли юной россиянке снова покорить судей и встать в один ряд с Сотниковой, Липницкой, Радионовой, Медведевой, Загитовой и Трусовой?

Победы без продолжения

Интерес к юниорскому чемпионату мира по фигурному катанию за последние годы стремительно вырос. За это организаторы в первую очередь должны благодарить российских «одиночниц», для которых данные соревнования становятся своеобразным экзаменом перед выходом во взрослую спортивную жизнь. И наши девочки сдают его на «отлично».



За предыдущие девять лет лишь в 2016-м в Дебрецене в честь победительницы юниорского чемпионата мира звучал не российский гимн. Тогда Мария Сотскова проиграла Марин Хонде, а Полина Цурская и Алиса Федичкина снялись из-за травм. Любопытно, что никому из этих фигуристок так и не удалось полностью раскрыться на взрослом уровне. Зато все самые яркие и успешные фигуристки России блестяще выступали уже по юниорам.



Победы на юниорских чемпионатах мира наши фигуристки добывали и до наступления российского доминирования среди «одиночниц». В советское время чемпионками планеты становились Татьяна Андреева и Наталья Горбенко. В 1995 году первой российской победительницей турнира стала Ирина Слуцкая. Её примеру последовали Елена Иванова, Юлия Солдатова, Дарья Тимошенко и Кристина Обласова, однако от взрослых успехов Слуцкой эти девушки оказались бесконечно далеки.

Гегемония российских юниорок

После победы Обласовой в 2001-м юным российским спортсменкам долгих семь лет не удавалось не то что выиграть чемпионат мира, но и даже войти в топ-5. Настоящий прорыв совершила будущая вице-чемпионка мира по взрослым Алёна Леонова. Счастливым для неё стали соревнования 2009 года в Софии. И с тех пор на пьедестале чемпионата мира среди юниорок неизменно присутствовала как минимум одна россиянка.



В 2011 году Елизавета Туктамышева уступила только Аделине Сотниковой, в 2012-м золото завоевала Юлия Липницкая, а следующие два года на вершину чисто российского пьедестала поднималась Елена Радионова. Имеют в своём активе победы на юниорском чемпионате мира Медведева и Загитова, а предыдущие два турнира завершились в пользу Александры Трусовой, опередившей сначала Косторную, а годом позже Щербакову.

Дуэль будущих чемпионок

В 2020 году юниорский чемпионат мира проходит в Таллине, где пять лет назад не было равных Медведевой. Тогда Женя, естественно, тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Вот и сейчас, если победит россиянка, то это снова будет подопечная Тутберидзе, так как и Камила Валиева, и Дарья Усачёва и Майя Хромых занимаются в «Хрустальном». Болельщики уже успели окрестить новое поколение российских «одиночниц» «ВУХ», по аналогии с «ТЩК», однако такого увлекательного соперничества, как между Трусовой, Щербаковой и Косторной, от Камилы, Даши и Майи ждать не приходится. Валиева – безусловный лидер и, по мнению многих специалистов, одна из основных претенденток на золото Олимпиады в Пекине. Именно поэтому именно её называют наследницей Загитовой – победительницы Олимпийских игр 2018 года.



13-летняя россиянка здорово начала свой первый юниорский сезон, но из-за травмы потеряла форму и в финале Гран-при выступала без четверных. В такой ситуации очевидной фавориткой была американка Алиса Лью с тройным акселем и четверным лутцем, но представительница США наошибалась в произвольной, а Камила за счёт высокой второй оценки и каскадов во второй половине программы смогла одержать неожиданную победу.

Американка Алиса обошла юных российских фигуристок. Что происходит, девочки? 14-летняя фигуристка из США лидирует в финале юниорского Гран-при. Неужели Лью положит конец российскому доминированию?

Очередная встреча двух лидеров поколения запланирована в Таллине. Интересно, что в предварительном списке технических элементов у Валиевой нет четверных, хотя на недавнем чемпионате России она исполнила два четверных тулупа. Возможно, тренеры вновь решили не рисковать, сделав ставку на качество исполнения, а возможно, контент всё же будет изменён. Если Камила не будет прыгать четверные, то чистое выступление практически гарантирует Алисе победу, ведь помимо четверного лутца она заявила и два тройных акселя. Конечно, насколько Валиева готова прыгать четверные, знают только она сама и тренеры, но с позиции зрителя хочется увидеть не тактические игры с перестраховкой, а настоящее бескомпромиссное соперничество двух принцесс фигурного катания.

Нынешние россиянки против бывших

На бумаге остальным участницам отводится борьба за бронзу. Впрочем, Лью пока не отличается стабильностью, поэтому возможны и сюрпризы. Рассчитывать на полностью российский пьедестал трудно. Майя Хромых и Дарья Учасёва постараются показать свой максимум, но помимо Лью с ними способны бороться и ещё несколько фигуристок. В первую очередь, кореянка Хэ Ин Ли. Не стоит сбрасывать со счетов японку Ману Кавабе, а также бывших россиянок Екатерину Рябову и Екатерину Куракову, ныне представляющих Азербайджан и Польшу соответственно. Интересно будет взглянуть и на выступление новоиспечённой украинки Анастасии Шаботовой, той самой, которая рассказывала подписчикам в соцсети о допинге в фигурном катании, после чего сменила гражданство. Тем более Настя заявила в произвольную программу тройной аксель.

Помните 13-летнюю фигуристку с «правильным допингом»? Настя теперь за Украину После неосторожных слов о допинге Анастасии Шаботовой придётся спасать карьеру с новым спортивным гражданством. Под украинским флагом.

В остальных видах программы у России тоже есть хорошие шансы быть в призах. Двукратный чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов из группы Тутберидзе пропустит соревнования в Таллине из-за проблем с суставами, но в его отсутствие достойно представить страну должен Андрей Мозалёв, хотя фаворитами выглядят фигуристы из Японии. В парах и танцах наши спортсмены по традиции очень сильны на юниорском уровне и наверняка поборются за награды.

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Таллин, Эстония

Расписание соревнований, время московское



4 марта

13:40. Юноши. Короткая программа

20:15. Спортивные пары. Короткая программа



5 марта

14:15. Танцы на льду. Ритм-танец

19:30. Спортивные пары. Произвольная программа



6 марта

11:45. Девушки. Короткая программа

19:15. Юноши. Произвольная программа



7 марта

12:45. Танцы на льду. Произвольный танец

16:45. Девушки. Произвольная программа

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Таллин, Эстония



Состав сборной России



юноши: Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Илья Яблоков;



девушки: Камила Валиева, Дарья Усачёва, Майя Хромых;



спортивные пары: Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.



танцы на льду: Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.