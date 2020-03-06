Российская фигуристка не знает равных на юниорском чемпионате мира. Камила совершенна!

Даже самый популярный вид спорта нуждается в ярком принципиальном противостоянии. Ни один четверной прыжок или мировой рекорд не способен привлечь к фигурному катанию столько внимания, сколько, к примеру, дуэль Медведевой и Загитовой. Какие бы выдающиеся результаты ни показывали Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, в плане драматизма их соперничество и рядом не стоит с противостоянием Жени и Алины. Все три девочки тренируются в одной группе, представляют одну страну и демонстрируют дружеские отношения.

А вот в следующем поколении фигуристок назревает по-настоящему жаркая борьба между российской и американской школами фигурного катания. Многие специалисты уверены, что именно наша Камила Валиева и Алиса Лью из США разыграют между собой золото Олимпиады в Пекине. Первое очное сражение Валиевой и Лью состоялось в финале юниорского Гран-при и осталось за 13-летней россиянкой. Но главная битва сезона развернётся в Таллине, где обе девушки считаются безоговорочными фаворитами чемпионата мира среди юниоров.



Впрочем, короткая программа показала, что есть фантастическая Валиева и все остальные.

Наследница Загитовой не фаворит чемпионата мира. Валиева надеется на провал американки? Неужели американка Лью победит всех учениц Тутберидзе на юниорском чемпионате мира?

Героиня скандала не устояла на ногах

В стартовом протоколе значилось аж 48 фигуристок, причём ни россиянки, ни американка Лью не попали в финальную разминку, где оказались девушки с опытом выступления во взрослых соревнованиях. Тем не менее, выхода на лёд фавориток пришлось ждать несколько часов, однако и в первой части соревнований были интересные спортсменки.



В первой же разминке любопытно было понаблюдать за украинкой Анастасией Шаботовой, ранее представлявшей Россию. Хотя Настя прославилась не результатами, а скандальным заявлением о «правильном допинге», наличие тройного акселя в заявке на произвольную программу намекало на высокие спортивные амбиции. В короткой программе Шаботова предстала в образе роковой красотки и, даже несмотря на возраст, здорово передала задумку. В техническом плане девушку подвёл тройной риттбергер во второй половине, но даже с падением она долго удерживала лидерство с более чем скромным результатом 52,68 балла.



Да и по итогам первой половины соревнований Настя уступала только Милане Рамашовой. Белорусская фигуристка, проживающая в Сочи, безошибочно справилась с короткой программой и превзошла свой личный рекорд более чем на 7 баллов, но преодолеть отметку в 60 баллов не смогла. Первый серьёзный ориентир для претенденток на медали установила японка Мана Кавабе, набравшая 64,47 балла.

Помните 13-летнюю фигуристку с «правильным допингом»? Настя теперь за Украину После неосторожных слов о допинге Анастасии Шаботовой придётся спасать карьеру с новым спортивным гражданством. Под украинским флагом.

Ученицы Тутберидзе обменялись ошибками

Самое интересное началось с пятой разминки, которую открывала наша Дарья Усачёва. Дебютный прокат Даши на чемпионате мира получился хорошим, но неидеальным. Плохой выезд с тройного флипа поставил под угрозу каскад, но ученица Тутберидзе смогла добавить тройной тулуп и избежала большой потери баллов. Все остальные элементы Усачёва выполняла чисто, однако полностью попасть в драматичный образ 13-летней девочке, как показалось, не удалось. До лучшего результата сезона Дарья не добрала более двух баллов – 68,45 балла.

Чтобы опередить коллегу по группе Майе Хромых требовалось откататься по лучшему результату сезона. Статная фигуристка сорвала аплодисменты болельщиков потрясающе красивым «корабликом», а затем и на большой высоте исполнила аксель. Камнем преткновения для майи стал обязательный в короткой программе тройной риттбергер. Уже при отталкивании спортсменку повело в сторону. Ей удалось сохранить равновесие, но оценка всё же пострадала. Именно эта ошибка не позволила Хромых занять промежуточное первое место, но перед произвольной программой она уступает Усачёвой меньше двух баллов.

Американка Алиса обошла юных российских фигуристок. Что происходит, девочки? 14-летняя фигуристка из США лидирует в финале юниорского Гран-при. Неужели Лью положит конец российскому доминированию?

Битва отменяется?

Самые ожидаемые выступления дня состоялись в предпоследней разминке. Россиянка Камила Валиева наглядно продемонстрировала, почему именно ей прочат великую спортивную карьеру. Хрупкая девочка выглядела на льду настолько органично, будто каталась вне зачёта. Проблемы со здоровьем, мешавшие фигуристке в первой половине сезона, похоже, остались позади. Все прыжки казались абсолютно воздушными, как и сама Камила. Её «девочка на шаре» в Таллине произвела фурор. Зрители, боявшиеся шелохнуться во время программы, начали аплодировать ещё на последних аккордах, а когда музыка стихла, публика дала волю эмоциям и щедро одарила Валиеву овациями и восторженными выкриками. Оценка 74,92 балла – новый рекорд чемпионатов мира среде юниоров.



Алиса Лью основные козыри должна предъявить в произвольной программе, поэтому в короткой перед ней стояла задача не проиграть Камиле слишком много. Американка в противовес лёгкой и невесомой Валиевой предстала в ярком и зажигательном образе. Улыбка ни на секунду не покинула её лицо, даже после помарки на тройном акселе в каскаде с тройным тулупом. Эта ошибка вкупе с пониженным уровнем дорожки шагов сильно ударила по оценке за технику, которая оказалась ниже, чем у Камилы, на пять баллов. А предсказуемое отставание в компонентах отбросило Лью ещё на два балла от главной соперницы. Кроме того, Алиса пропустила вперёд и Усачёву, опередив её менее чем на балл.

Победительница уже известна?

В заключительной разминке наибольший интерес представляла Ха Ен Ли. Кореянка авансы оправдала и со своей программой справилась на «отлично». Показалось, что оценка за компоненты у неё могла быть и больше, но и так она смогла взять рубеж в 70 баллов и опередить всех, кроме Валиевой.



13-летняя россиянка в одни ворота выиграла короткую программу, показав прокат, близкий к идеальному. Её главная оппонентка американка Алиса Лью уступила Камиле более 7 баллов и даже не попала в промежуточную тройку, однако это не должно никого вводить в заблуждение. Лью по-прежнему фаворит в борьбе за серебро, а вот на высшую ступень она сможет подняться только благодаря ошибкам Валиевой.



Но в короткой Камила каталась так, будто функция ошибки в её арсенале отсутствует. Она просто совершенна. Теперь бы так и в произвольной!