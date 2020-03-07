Сыграли все. «Ростов-Дон» устроил из матча Лиги чемпионов тренировку

Чемпион России по гандболу «Ростов-Дон» завершил групповой этап Лиги чемпионов домашней победой над венгерским «Ференцварошем». Для ростовчанок этот матч ничего не решал с турнирной точки зрения, как и для команды из Венгрии. Получилось зрелищно.

«Ростов-Дон» не пожалел аутсайдера. Российский клуб – в четвертьфинале Лиги чемпионов Всё решила победа в Норвегии над участником «Финала четырёх».

Матч без мотивации

Домашней игрой с «Ференцварошем» «Ростов-Дон» завершал групповой этап, досрочно гарантировав себе место в четвертьфинале. Так что у главного тренера ростовчанок Амброса Мартина была прекрасная возможность в матче Лиги чемпионов дать возможность сыграть всем гандболисткам, попавшим в заявку. Не было необходимости весь матч держать на площадке исключительно игроков стартовой шестёрки.

Испанский тренер этим и воспользовался. Впрочем, у его венгерского коллеги Габора Элека была ровно та же возможность, поскольку «Ференцварош» давно уже потерял все шансы на выход в четвертьфинал. Кстати, математически это случилось после матча … с «Ростовом» в Венгрии.

«Ростов-Дон» проиграл дома чемпионам мира. И Вяхирева не помогла Ростовчанкам показали, что такое жёсткий гандбол.

В общем, обе команды играли без оглядки на результат. Это не говорит о том, что соперники «забили» на оборону или пытались действовать исключительно индивидуально. Вовсе нет – побеждать хочется всегда. Но игроки были достаточно корректными, так как терять кого-то из-за травм в таком матче просто глупо.

Класс игроков «Ростова» позволил команде на перерыв уйти с преимуществом в восемь мячей. Во многом такой разрыв обеспечила феноменальная игра бразильского вратаря ростовчанок Маиссы Пессоа. Она совершила много впечатляющих сейвов. В атаке же хозяйки пытались действовать максимально разнообразно, хотя большая часть передач шла на линейную Ксению Макееву, исправно забивавшую и зарабатывавшую семиметровые.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Основной раунд. Группа 1. 10-й тур

«Ростов-Дон» – «Ференцварош» – 29:26 (17:9)

«Ростов-Дон»: Сень, Вяхирева – по 6, Макеева – 4

«Ференцварош»: Клуйбер – 8, Хафра – 6, Лукач – 5.

Проигранный тайм

На второй тайм игроки «Ференцвароша» вышли более заряженными. Особенно Ноэми Хафра и Катрин Клуйбер. Эти полусредние тащили вперёд всю команду, исправно поражая ростовские ворота.

Но всё, чего смогли добиться подопечные Габора Элека – выиграть один тайм и завершить матч с приемлемыми «минус три». Хозяйки не то что не сопротивлялись, но и костьми на площадке не ложились. Судьба встречи была решена ещё в первые 30 минут, но в данном матче даже итоговая разница не имела никакого значения. Даже Анна Сень в атаке получила необычно много времени, которое использовала по полной программе, отметившись великолепными голами, в том числе и воздушкой.

Шоу Вяхиревой. «Ростов-Дон» превратил скучную победу в героическую Ростовские гандболистки упустили преимущество в пять мячей в Лиге чемпионов, но сумели всё исправить.

«Ростов-Дон» набрал по итогам основного раунда 13 очков. Столько же у французского «Меца», который свой заключительный матч сыграет 8 марта в гостях против датского «Эсбьерга», имеющего в активе 11 очков. Ни при каком раскладе ростовчанки первыми в группе уже не станут. А вот какое место займут – второе или третье, решат соперницы.

В том случае, если «Ростов-Дон» станет вторым, в четвертьфинале чемпиону России предстоит сыграть с черногорской «Будучностью»; если же ростовчанки станут в группе третьими, то в битве за «Финал четырёх» им предстоит биться с французским «Брестом». И та, и другая команда для подопечных Амброса Мартина вполне проходимы. Но при условии предельной концентрации, а не тренировки, в какую превратился матч с «Ференцварошем».