Кубок мира по лыжным гонкам. Королевский марафон. Один Большунов против всей Норвегии!

Кубок мира по лыжным гонкам 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины
Полное расписание Кубка мира по лыжным гонкам 2019-2020
ГОНКИ ДНЯ
*** 13:30. Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль ***
ОНЛАЙН ДНЯ
10:00. Доброе утро, дорогие поклонники лыжного спорта и болельщики сборной России. Сегодня знаменательный день, настоящий праздник для любителей лыжных гонок. В Норвегии всё-таки состоится королевский марафон на 50 км! Увы, из-за коронавируса в этом году на трибунах не будет ни самого короля Норвегии, ни тысяч норвежских болельщиков, но все сильнейшие спортсмены всё равно выйдут на трассу. Всё наше внимание, безусловно, будет приковано к лидеру сборной России Александру Большунову, который имеет все шансы не просто выиграть престижную гонку, но и обеспечить себе первое место в общем зачёте Кубка мира. Правда, для этого нужно, чтобы норвежец Клебо марафон вдрызг провалил. Но в 50-километровой гонке может произойти всё, что угодно. Так что устраиваемся поудобнее и вместе болеем за россиян!
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