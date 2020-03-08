Никто не сможет отнять у российского лыжника исторический Кубок мира. Теперь уж наверняка!

Рычи, Саша, рычи! Большунов играючи разделался с норвежцами даже на их земле

Россиянин Александр Большунов выходил на старт знаменитого лыжного марафона в Хольменколлене, имея шансы уже после финиша гарантировать себе победу в общем зачёте Кубка мира. Для этого Саше необходимо было побеждать и собирать серьёзный урожай на бонусных отсечках, при этом надеясь на неудачное выступление Йоханнеса Клебо.

Но главной задачей Большунова и всей нашей команды на забег 50 км классическим стилем в Хольменколлене было избежать проблем с инвентарём и выступить в свою силу. Этого было достаточно, чтобы победа Клебо в общем зачёте Кубка мира окончательно перешла в разряд фантастики.

Но Большунов не стал довольствоваться малым и одержал очередную блестящую победу. Саша просто неудержим!

Коронавирус болельщиков не отпугнул

Помимо Большунова старт взяли россияне Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Ермил Вокуев, Александр Бессмертных и Андрей Собакарёв. Погода заставила сервисменов серьёзно поработать. С утра в Хольменколлене было дождливо, а к моменту начала гонки на трассу опустился густой туман, снизивший видимость всего до нескольких метров. На первом круге показалось, что лыжи Большунова готовы неидеально, однако Александр быстро развеял тревогу и уже на первой бонусной отсечке превзошёл всех, кроме финна Нисканена.

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Пресловутый коронавирус (вероятно, вместе с Большуновым) так напугал организаторов, что они даже подумывали об отмене гонки. В итоге марафон состоялся при закрытых трибунах, однако это только добавило ему колорита. Обожающие лыжи норвежцы плотными группами расположились вдоль трассы, обеспечивая спортсменам шумную поддержку не только на стадионе, но и практически на каждом метре дистанции. Сквозь стену тумана проглядывали и российские флаги, а Большунов сотоварищи то и дело слышали выкрики «Давай, Россия», звучавшие с явным акцентом.

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Триумф Большунова откладывается

На лидирующих позициях находился наш Алексей Червоткин. Большунов же работал внутри общей группы и снова вышел вперёд только перед отсечкой 9,9 км, где вновь разыгрывались бонусные баллы. Небольшой проигрыш Клебо на промежуточном финише заставил Большунова распрощаться с шансами завоевать Кубок мира уже после этой гонки, однако в глобальном плане ничего не изменилось. Александр оставался безоговорочным фаворитом битвы за «глобус» и продолжал уверенно идти среди лидеров марафона.

Ближе к середине дистанции общая группа стала сокращаться. В десяти секундах держались 20 гонщиков. Компанию Большунову среди сильнейших составляли Червоткин, Якимушкин и Семиков. Волевым усилием смог достать убежавший было пелотон опытнейший Бессмертных. При этом больше половины участников основной группы предсказуемо представляли Норвегию.

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Клебо проверку не прошёл

Большунов какое-то время лидировал, но темп не взвинчивал, а на отсечке 37,2 км решил поменять лыжи, отстав от бежавшего первым Крюгера на 19 секунд. Норвежец вместе с Колоньей и Нисканеном предприняли попытку отрыва, но Большунов и целая группа норвежцев беглецов не отпустили, а уже через пару километров жёлтый номер российского лыжника красовался впереди пелотона. К сожалению, вести разборку за медали Саше, видимо предстояло в одиночку, так как остальных наших парней силы покидали буквально на глазах.

Тяжело приходилось и Йоханнесу Клебо, которому явно не был выгоден рывок Большунова. Разорвав общую группу, Саша оглядывался назад, оценивая ситуацию. А она не могла не радовать. Клебо потерял контакт с пелотоном и за 5 км до финиша проигрывал больше 20 секунд. С главной задачей – не привезти золотого норвежского мальчика на финиш – Большунов и другие претенденты на награды справились отлично. Безнадёжно отстали признанный «классист» Нисканен и титулованный ветеран Сундбю.

Победный рык Большунова

Несмотря на серьёзный «просев» лидирующей группы, конкурс на призовое место всё равно оставался высоким. Менее чем за 3 км до финиша в 11 секундах от Крюгера располагались 10 лыжников. Битву с многочисленными хозяевами трассы помимо Большунова вели швейцарец Колонья и швед Бурман. Именно в этот момент и произошло ключевое событие всей 50-километровки. Крюгер и Большунов на двоих сообразили стремительное ускорение, на которое никому не удалось среагировать.

Преимущество российско-норвежского дуэта над преследователями было настолько велико, что они вполне могли позволить себе тактические игры в борьбе за победу. Тысячи зрителей, расположившихся вдоль трассы, несмотря на коронавирус, вглядывались в туман, пытаясь разглядеть, что же происходит в сражении Большунова и Крюгера. На самом деле, норвежцам лучше было этого и не видеть. Александр играючи разделался с Крюгером в финишном спринте и вскинул руки в верх, празднуя очередной успех. Он снова в пух и прах разбил всех норвежцев на их родной земле!

Уже после финиша Саша несколько раз издал настоящий победный рык и с широченной улыбкой принимал поздравления от поверженных соперников. Подошёл к чемпиону и Йоханнес Клебо, предсказуемо проваливший финишный круг и проигравший Большунову 1 минуту 42 секунды. Кстати, обойти норвежца удалось и Илье Семикову, ставшему 14-м.

В Северную Америку за Кубком мира!

Благодаря великолепной победе в Хольменколлене Большунов значительно увеличил и без того огромное преимущество над Клебо в общем зачёте Кубка мира. Математически отыграть это отставание ещё реально, но практически – без шансов.

Теперь Александр Большунов отправляется в Северную Америку, чтобы поднять над головой «Большой хрустальный глобус» и стать первым в российской истории обладателем мужского Кубка мира по лыжным гонкам.

Теперь уж наверняка никто не сможет отнять у нашего богатыря историческую победу!

Права на видео принадлежат International Ski Federation. Посмотреть видео можно на Youtube-канале FIS