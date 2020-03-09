«Не можем позволить русскому побеждать нас». В Норвегии обеспокоены триумфом Большунова

«Хуже кошмара», — заголовок норвежского издания Dagbladet максимально точно описывает этап Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене с точки зрения хозяев. Легендарные марафонские забеги прошли при пустых трибунах, в жутких погодных условиях, а главное – обернулись двойным поражением норвежцев: и у мужчин, и у женщин.

В мужском классическом марафоне на 50 км россиянин Александр Большунов поддержал ускорение Крюгера, а на финише не оставил норвежцу ни шанса. Второй год подряд хозяева королевской гонки ничего не могут поделать с мощным русским лыжником. И похоже Большунов заставил норвежцев смириться с их незавидным положением. Наконец-то после победы Александра в Норвегии никто не ищет оправданий и не старается принизить его заслугу.



Соперники признают уникальный талант русского парня, а журналисты даже видят в нём спасителя лыжных гонок.

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«Большунов тяжело дышал. Показалось, что он отстанет»

К постоянным поражениям своих лыжников от Александра Большунова в Норвегии уже привыкли. Саша был главным фаворитом марафона и в блестящем стиле подтвердил своё превосходство. Норвежец Крюгер практически идеально провёл гонку, нашёл правильный момент для рывка и сбросил всех. Кроме Большунова.



«Я делал всё, что избавиться от Большунова. В какой-то момент мне показалось, что он вот-вот отстанет. Он тяжело дышал и явно терял силы. Обидно, что Большунов продержался», — сказал Крюгер.



У сборной Норвегии традиционно огромное число элитных лыжников, но ни один из них не обладает таким универсализмом, как Большунов. Те, кто способны удержаться с ним на дистанции, в одну калитку проигрывают финиш, а признанные спринтеры не доезжают до медальных разборок. Большунов заставляет лидеров сборной Норвегии радоваться даже вторым-третьим местам, которые раньше скандинавы воспринимали как поражение.



«Я – единственный, кто может победить Большунова в спринте, но я никогда не получу шанс. Я доказал, что могу здорово выступать в марафонах. Это отличный результат», — считает Эмиль Иверсен, замкнувший тройку призёров.

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«У Большунова богом данный талант»

Норвежцев победы Большунова злят. Но им ничего не остаётся, как признать его талант. Опытный Мартин Йонсруд Сундбю называет россиянина фантастическим и открыто говорит, что победить его в дистанционной гонке не представляется возможным. А тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум после очередного триумфа Большунова заявил, что у россиянина «богом данный талант к дистанционным гонкам».



Конечно, было бы наивно предполагать, что норвежцы будут спокойно наблюдать за доминированием россиянина. Крюгер признался, что в сборной Норвегии постоянно думают, как победить Большунова: «Мы много говорили на эту тему и придумывали, как его остановить. Мы не можем сдаться и позволить русскому побеждать нас в каждой гонке».

Вторит соотечественнику и Рёте: «Мы не можем позволить Большунову постоянно побеждать. Надо тщательно изучить его технику и всё-таки найти решение. Он очень хорош во всех аспектах, так что надо серьёзно поработать».

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Большунов спасает лыжные гонки

Норвежская пресса уже не воспринимает поражения своих лыжников от Большунова как сенсацию. Куда больше внимания ведущие издания уделили победе шведки Карлссон в женском марафоне на 30 км. Большунова же журналисты в один голос называют лучшим лыжником мира и даже не пытаются как-то принизить значение его победы, как это не раз было раньше.



Обозреватель Dagbladet Эстен Сетер уверен, что победы Большунова идут на пользу всему лыжному спорту. Журналист отмечает высокий интерес к лыжным гонкам в России и благодарит за это нашего чемпиона.



«Две большие гонки с иностранными победителями в норвежском спортивном раю, довольно большие телерейтинги и широкое представительство говорит о том, что норвежское доминирование не разрушит этот хрупкий во всех отношениях вид спорта. Александр Большунов сделал всё, чтобы лыжные гонки оставались живыми и свежими по крайней мере в этом сезоне», — пишет Сетер.



Будем надеяться, что не только в этом.