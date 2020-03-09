Отбились от конкурентов. «Медведи» обыграли «Спартак» в последнем туре

В мужской гандбольной Суперлиге завершился регулярный чемпионат. Победителем его стали «Чеховские медведи». Кажется, этим никого не удивишь, да? Но «мишки» выдержали серьёзную конкуренцию в борьбе за первое место и преимущество своей площадки в плей-офф. Удивительно другое: их главный конкурент сам вручил команде Владимира Максимова победу.

«Виктор» без виктории

Так уж получилось, что матчи последнего тура «регулярки» играли не в одно время, а в разное. Так что с утра 9 марта «медведи» уже знали, что с первого места их никто сдвинуть не сможет. Дело в том, что именно утром по московскому времени в Снежинске аутсайдер Суперлиги челябинское «Динамо» принимало «Виктор» из Ставрополя.



Ставропольская команда весь сезон лидировала в турнире, заставляя вечных чемпионов из Чехова играть в догонялки. Команды поменялись местами лишь после очного матча, когда «мишки» дома добились убедительной победы. Перед заключительным туром Чехов опережал Ставрополь всего на одно очко. При этом «Чеховским медведям» предстоял матч со «Спартаком».

Даже Пушкин бы похвалил. В «Лукоморье» прошла битва гандбольных богатырей Драматургия центрального матча чемпионата России оказалась на высшем уровне. Качество гандбола в данном случае отошло на второй план.

Но «Виктор» отправился в Снежинск без лидеров – Антона Отрезова, Максима Куреткова, Вячеслава Касаткина, Виталия Мазурова, Ивана Пасёнова. Они не полетели с командой по разным причинам: кто-то из-за травмы, кого-то главный тренер Сергей Клёнов решил поберечь. В итоге в заявку на игру попали лишь 12 ставропольских гандболистов. Которые не смогли справиться с динамовцами – 27:29.



«Виктор» сам вручил «Чеховским медведям» первое место в регулярке за пять часов до главной игры заключительного тура. Возможно, это просто расчёт, чтобы в полуфинале избежать возможной встречи со «Спартаком». С другой стороны, ставропольские гандболисты в нынешнем сезоне дважды обыграли москвичей в регулярке: и в первом круге, и в конце второго, когда спартаковцы уже провели мощное усиление.

Чехов обыграл Москву на будущее

Именно после такого усиления «Спартак» обыграл «Чеховских медведей» в первом очном матче чемпионата. Причём красно-белые вели в счёте почти всю игру, «мишки» сумели не просто отыграться, а выйти вперёд, но в концовке просто впали в ступор, перестав забивать. Было это совсем недавно – опять же из-за премудростей календаря нашей Суперлиги.



На сей раз характер игры был похожим на московский матч. Хотя ни для одной из команд последняя игра «регулярки» ничего не решала. Но обе стремились к победе – на будущее. Для психологического преимущества в плей-офф. Потому на площадке в Чехове шла настоящая битва. Никто не хотел уступать. Даже до травм дело дошло – это перед плей-офф!

Снова без трофея. «Спартак» разгромлен на глазах у ЦСКА «Спартак» упустил шанс завоевать первый большой титул. Гегемонии «Чеховских медведей» в российском гандболе не видно конца.

Чехов уверенно вёл в счёте, Москва догоняла. В какой-то момент «Спартак» уступал пять мячей, но сумел достать соперника. И после этого игра уже пошла мяч в мяч. Последнее слово осталось за чеховцами. Правый полусредний Александр Котов за 40 секунд до окончания встречи пробил Никиту Автономова, а у «Спартака» осталась возможность вырвать ничью в последней атаке.



Но Денис Васильев блистательно сыграл в защите, поставив блок Иналю Афлитулину, а Станислав Жуков, подобравший мяч, бросал уже совсем с неудобной позиции. «Мишки» отбились от соперников.



23:22 – победа «Чеховских медведей», которые стали бы первыми даже без добровольной помощи «Виктора».

Все по парам

Что касается остальных матчей, их результаты лишь определили состав четвертьфинальных пар, так как состав участников плей-офф определился ещё 1 марта.



Серии в 1/4 финала продлятся до двух побед. Матчи запланированы на 2, 5 и, если понадобится, 6 апреля. В том случае, если команды, имеющие преимущество своей площадки (они начинают в гостях), обыграют соперников, то «Чеховские медведи» и «Спартак» сыграют в полуфинале.



«Динамо» (Астрахань) — «Чеховские медведи»



«Пермские медведи» — «Виктор»



СКИФ — «Нева»



«СГАУ-Саратов» — «Спартак