Идеал. Почему Валиева скоро затмит всех российских фигуристок-чемпионок

Головокружительный прогресс в женском фигурном катании привёл к уникальной ситуации, которую невозможно представить ни в одном другом виде спорта. Одной из главных фавориток предстоящей Олимпиады считается спортсменка, ни разу не выступавшая во взрослых соревнованиях. Причём в случае 13-летней Камилы Валиевой это не авансы, а объективное положение дел.
На своём дебютном чемпионате мира среди юниоров Валиева выступила на таком уровне, который позволил бы ей бороться за пьедестал и на взрослом турнире в Монреале. Сложно представить, каково Алёне Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой понимать, что в олимпийский сезон им предстоит конкурировать с фигуристкой нового поколения: более быстрой, артистичной и пластичной.
Неужели Валиева действительно так хороша?
Валиева выдержала давление
Техническая революция в фигурном катании привела к тому, что многие участницы юниорского чемпионата мира по сложности превосходят взрослых топ-фигуристок. Из-за этого к 13-летним девочкам приковано чрезмерное внимание болельщиков и специалистов. Их воспринимают не как начинающих спортсменок, нуждающихся в получении опыта и мастерства, а как уже готовых чемпионок, которым бороться за большие титулы мешает лишь возрастной ценз.
Принято считать, что дети легче переносят психологическое давление, однако далеко не каждой взрослой фигуристке приходится столкнуться с такой ответственностью, которая выпала на долю Валиевой. От Камилы с самого начала сезона ждали чего-то фантастического, и хрупкая ученица Тутберидзе не подвела ни разу. Ни травма, ни серьёзная соперница в лице сильной американки Алисы Лю не помешали Камиле выиграть все соревнования, в которых она принимала участие.
Камила способна на большее
Особняком стоит чемпионат мира среди юниоров в Таллине, и дело даже не в статусе турнира. Валиева откаталась в Эстонии так, будто выступала вне конкурса, в качестве приглашённой звезды. Сравнивать её с соперницами не было никакого смысла. Если и можно проводить параллели, то только с нынешними лидерами сборной России и всего мирового фигурного катания. Оценка 227,30 балла позволила бы Камиле завоевать бронзу на взрослом чемпионате Европы и чемпионате России.
При этом на взрослых соревнованиях Валиева наверняка бы набрала и больше баллов. Во-первых, правила обязывают юниорок исполнять сольный тройной риттбергер в короткой программе вместо более дорогого флипа. Во-вторых, в произвольной программе по юниорам нет хореографической дорожки шагов, дающей спортсменкам до пяти баллов. Но главный резерв Валиевой кроется во второй оценке. Невероятно органичная девочка сумела сразу понравиться судьям и уже получает рекордные для юниорок баллы за компоненты. Нет сомнений, что эти показатели уже в следующем сезоне возрастут, а в олимпийский год Камила будет как минимум не уступать по второй оценке Алёне Косторной.
Валиева – фаворит Олимпиады?
Олимпиада в Пхёнчхане показала, что делать далеко идущие прогнозы в женском фигурном катании сейчас просто бесполезно. Ещё за полгода до Игр Евгения Медведева была безоговорочным фаворитом, но в итоге уступила Алине Загитовой. Два года, оставшихся до Олимпиады в Пекине, по нынешним меркам срок колоссальный, но Валиева настолько хороша, что без форс-мажоров обязана попадать в сборную России на Игры. Уже можно говорить, что Тутберидзе удалось взрастить идеал фигуристки. И как ни парадоксально, время работает на Валиеву. К Пекину Камиле будет 15, столько же, сколько было Загитовой в Пхёнчхане. При этом на юниорском уровне Валиева выглядит гораздо увереннее и перспективнее, чем в своё время Алина.
Нынешним лидерам сборной России будет 17-18 лет. В этом возрасте Загитова приостановила карьеру, а Медведева проиграла Олимпиаду и сменила тренера. Ещё ни одна ученица Тутберидзе не добивалась больших побед после совершеннолетия. Конечно, Косторная, Трусова и Щербакова постараются нарушить эту тенденцию, но пока статистика говорит в пользу Валиевой. Возраст позволяет ей усложнять программы, экспериментировать и планомерно забираться на вершину. А это всегда легче, чем удерживать лидерство в течение нескольких сезонов.
Поэтому на сегодня именно Валиева – претендент №1 на золото Олимпиады в Пекине. У неё есть всё, чтобы не просто выиграть, а затмить всех соперниц.
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