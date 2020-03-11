Без сил на подвиг. «Лада» не остановила «Ростов-Дон» в битве за Кубок

Концовка главного матча четвертьфинальной стадии Кубка России по гандболу среди женских команд получилась горячей. Четыре гола подряд в свои ворота за две минуты «Ростов-Дон» пропускает крайне редко. Тольяттинская «Лада» сумела это сделать. Но дальше всё равно прошли ростовчанки – они вели всю игру, решив все вопросы задолго до последних двух минут.

«Лада», что это было? Матч в Ростове-на-Дону завершился яркой развязкой «Ростов-Дон» впервые за два сезона проиграл в Суперлиге. Проиграл по игре. Но каким-то чудом спасся по счёту.

Гандбольная классика с разным подходом

Команды подошли к этой игре с совершенно разным настроением. «Ростов-Дон» в основном раунде Лиги чемпионов спокойно и не напрягаясь дома разобрался с «Ференцварошем». А «Лада» в ответном четвертьфинальном матче Кубка ЕГФ с датским «Оденсе» была очень близка к нужному результату, но в итоге не хватило одного точного броска.

Состояние команд перед четвертьфиналом Кубка России было разным – как физическое, так и психологическое. Несмотря на то, что две недели назад в матче Суперлиги «Лада» каким-то чудом упустила победу в Ростове-на-Дону, фаворитом матча в Тольятти был именно действующий чемпион и обладатель Кубка.

Сыграли все. «Ростов-Дон» устроил из матча Лиги чемпионов тренировку В последнем матче группового этапа ростовчанки дома обыграли «Ференцварош».

Стена по фамилии Седойкина

«Ростов-Дон» достаточно быстро подтвердил свой статус. После засухи на первых пяти минутах, когда команды забросили только по одному мячу, гостьи затем достаточно быстро создали комфортный задел в счёте.

Ростовчанки лучше играли в обороне, заставляя соперниц бросать из неудобных позиций. Когда же волжанки доводили дело до открытых бросков, в дело вступала Анна Седойкина. Страж ворот «Ростов-Дона» первый тайм завершила с феноменальным показателем – 46% отражённых бросков. Голкипер «Лады» Анастасия Лагина тоже играла прекрасно, но до показателя своего визави ей было далеко.

Седойкина стояла стеной, отбивая броски и с угла, и с шести метров, и из-за девятиметровой линии. Особенно здорово она играла против линейной «Лады» Виктории Шамановской, которая отвоёвывала себе позицию, вовремя получала мяч, но всякий раз на пути бросала так, что Седойкина успевала подставить то руку, то ногу.

Игра в обороне и разница в реализации бросков и стали теми факторами, из которых сложилось преимущество «Ростова-Дон» после первого тайма – 13:9.

«Ростов-Дон» не пожалел аутсайдера. Российский клуб – в четвертьфинале Лиги чемпионов Всё решила победа в Норвегии над участником «Финала четырёх».

Почти догнали и… проиграли

В начале второго тайма «Лада» бросилась отыгрываться. Сократила отставание до двух мячей, но «Ростов-Дон» тут же восстановил прежний отрыв.

Болельщики в какой-то момент даже притихли, но затем зашумели с новой силой и погнали свою команду вперёд. «Лада» завелась и устроила новую погоню, во время которой забивала даже Анастасия Лагина, причём дважды. В защите подопечные Алексея Алексеева тоже стали действовать более вязко, но провалы время от времени случались.

С огромными трудом тольяттинки почти догнали ростовчанок. У хозяек было несколько прекрасных возможностей для того, чтобы сравнять счёт. Возможно, игра пошла бы по другому сценарию, сумей «Лада» забросить мяч в середине второго тайма. Но Седойкина была великолепна.

В итоге буквально за две минуты команда Амроса Мартина забила три гола и сняла все вопросы о победителе. Плюс пять за десять минут до конца игры – это гарантия победы для «Ростова». А за три с небольшим минуты до окончания встречи было даже плюс шесть.

Гандбол. Кубок России. Женщины

1/4 финала. Тольятти, 11 марта



«Лада» – «Ростов-Дон» – 25:27 (9:13)

«Лада»: Михайличенко – 5, Никитина, Решетникова, Кирдяшева – по 4

«Ростов»: Манагарова, Сень – по 6

«Лада» не сдалась, забила четыре подряд – только не Седойкиной, а заменившей её Галине Габисовой. Но ни сил, ни времени на подвиг у хозяек площадки уже не было. Решать всё нужно было раньше, а с реализацией менее 50 процентов это невозможно. Для сравнения у ростовчанок 65 процентов бросков были точными.

«Лада» не смогла остановить «Ростов» на пути к очередному трофею. В «Финале четырёх», помимо подопечных Мартина, сыграют ещё ЦСКА, «Кубань» и «Астраханочка».