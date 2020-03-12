Российских фигуристок лишили шанса выиграть чемпионат мира. Другого может и не быть

Власти Канады отменили чемпионат мира по фигурному катанию из-за коронавируса. Учитывая стремительное обострение эпидемиологической ситуации, решение выглядело логичным и предсказуемым, но в него всё равно до конца не верилось. Чемпионат мира в Монреале мог стать самым успешным для России за последние годы, а сражение юных российских «одиночниц» Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой ожидалось миллионами болельщиков как главное событие сезона.

То, чего не удалось сделать ни чиновникам, ни соперникам, совершил проклятый коронавирус. У наших девочек забрали главный шанс на золото чемпионата мира. Возможно — единственный.



Вероятно, ни Косторной, ни Трусовой, ни Щербаковой не суждено услышать гимн России в честь своей победы на чемпионате мира.

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Второй случай за 124 года

Паника из-за коронавируса в мгновение ока охватила всю планету и уже существенным образом повлияла на спортивную повестку. Новости об отмене соревнований, закрытии трибун и ограничении на число зрителей множатся с каждым днём. Чемпионат мира по фигурному катанию стал одной из самых крупных жертв новой вирусной инфекции. Международный союз конькобежцев, несмотря на призывы некоторых фигуристов, так и не решился собственноручно устранить самый популярный и прибыльный турнир под своей эгидой. В итоге палачом надежд любителей фигурного катания стала министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Маккенн.



Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале с 18 по 22 марта, отменён из-за вспышки коронавируса. Вариант проведения соревнований до конца нынешнего сезона не рассматривается. Экстренно перенести чемпионат в другую страну тоже не представляется возможным. Если турнир и удастся спасти, то организован он будет уже в октябре, то есть по факту в следующем сезоне.



Если же в 2020 году чемпионат мира так и не состоится, то это произойдёт в 16-й раз за 124-летнюю историю турнира и впервые за 59 лет. По шесть стартов были уничтожены двумя мировыми войнами, а в 1961 году соревнования в первый и единственный раз были отменены в экстренном порядке. Причиной послужила страшная авиакатастрофа, в которой погибла вся сборная США. Спустя 50 лет землетрясение сорвало планы организаторов чемпионата мира в Японии, однако турнир спасла Москва, перехватившая турнир в кратчайшие сроки.

Кошмарное пике. Страшная трагедия сборной США по фигурному катанию 58 лет тому назад вся сборная США по фигурному катанию погибла в авиакатастрофе. В знак скорби был отменён чемпионат мира.

Девочки пострадают сильнее всех

Новость об отмене чемпионата мира опечалила всех, но российские болельщики расстроились особенно сильно. Многие не скрывают, что испытывают боль и опустошение, граничащее с отчаянием.



Наши фигуристы были способны бороться за награды в каждом виде программы, а в трёх имели шансы на золото. Безусловно, обиднее всего фанатам за российских девочек. Во-первых, Косторная, Щербакова и Трусова были главными фаворитами соревнований «одиночниц» и всерьёз претендовали на полностью российский пьедестал. Во-вторых, при нынешней конкуренции в женском фигурном катании даже два сезона на лидирующих позициях воспринимаются как спортивное долголетие, поэтому именно для девушек отмена дебютного чемпионата мира выглядит наиболее драматично. Да что там, это самая настоящая катастрофа!

Последний шанс чемпионок?

Лучшей возможности стать чемпионкой мира это поколение учениц Этери Тутберидзе лишили, а другой такой может и не представиться. Никто не знает, как отреагирует их организм на взросление, и в каком состоянии они пойдут к следующему чемпионату мира.



Конечно, кто-то из этой чудо-троицы способен победить и в 2021 году, однако скорее всего это произойдёт уже после вступления в силу отстранения России от участия в крупнейших соревнованиях. То есть девушкам придётся сначала получить допуск на турнир, а затем выступать в нейтральном статусе. С учётом четырёхлетнего срока санкций, принятого Всемирным антидопинговым агентством, шансов выиграть чемпионат мира в составе сборной России у Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой практически не будет.

«Заграница» им поможет? Что делать российским фигуристкам после решения ВАДА Косторную, Трусову и Щербакову подталкивают к смене гражданства. Неужели это их единственный шанс на золото Олимпиады?

Шоу будет продолжаться

Получается, коронавирус быстро и цинично совершил то, что не удавалось сделать ни иностранным соперницам, ни борцам с четверными, ни сторонникам ужесточения возрастного ценза. Лучшие фигуристки в истории остались без главного шанса выиграть чемпионат мира.



Зато шоу «Россия, вперёд!» даже коронавирус сорвать не может. Напротив, организаторы заставят фигуристов дважды выходить на лёд, чтобы на каждом представлении посещаемость не превышала отметку в 5000 человек.



Очень символично, не находите?