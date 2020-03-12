Коронавирус разрушает мировой спорт на наших глазах. Катастрофа в режиме LIVE

Лигу чемпионов и Лигу Европы сегодня могут отменить! Примеру уже остановили. LIVE! Коронавирус парализует футбол. Все подробности.

НБА остановила сезон. Короновирус найден у Гобера, около сотни игроков на карантине. LIVE! Пять команд лиги в полной изоляции, будущее — в тумане. На «Чемпионате» — главные новости в режиме онлайн.

14:55. В мире тенниса заговорили даже об отмене Уимблдона, который должен пройти в июне-июле 2020 года. А это уже серьёзно!

Организаторы Уимблдона готовы отменить турнир, если не будут допущены зрители

14:45. Страдает от эпидемии и теннис. Уже отменены турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. И, похоже, это только начало.

Майами тоже не будет! Теннисисты зря летали в США Надаль раньше всех вернулся из Америки, улетел Джокович. Но организаторы турнира в Майами никак не объявят о его отмене из-за коронавируса.

14:35. (!) Кажется, «веселье» началось и в «Формуле-1». Сотрудник команды «Макларен» сдал положительный тест на коронавирус, и команда-фаворит в полном составе снимается с первого Гран-при сезона-2020.

14:30. Главная беда для российских болельщиков — отмена чемпионата мира по фигурному катанию. Косторная, Трусова и Щербакова готовились сделать пьедестал российским, но организаторы турнира лишили их этого шанса. А будет ли у них ещё возможность победить под российским флагом — большой вопрос.

Российских фигуристок лишили шанса выиграть чемпионат мира. Другого может и не быть Косторная, Щербакова и Трусова рискуют никогда больше не победить в составе сборной России. Это катастрофа!

14:20. (!) Только что стало известно, что чемпионат Испании по футболу приостановлен на две недели. В футболе уже и так масса ограничений. Обо всех более подробно читайте в специальном лайве.

14:10. Пожалуй, самая главная новость дня — остановка сезона в НБА. Иронично, что произошло это из-за игрока, который открыто потешался над эпидемией всего несколько дней назад.

Гобер потешался над коронавирусом. Теперь Руди инфицирован, а сезон НБА остановлен Угроза заражения стала явной и в профессиональных лигах Америки.

14:00. Здравствуйте, дорогие поклонники спорта. В последние дни эпидемия коронавируса всерьёз затронула именно спортивную сферу. Если ещё неделю назад сообщения об отмене турниров или болезнях спортсменов были единичными, то в последние дни стало ясно, что конец зимнего сезона-2019/2020 может быть полностью разрушен. Всё больше проблем у европейского футбола: чемпионат Италии остановлен, Лига чемпионов под угрозой, да и Евро-2020, кажется, тоже. Из-за заражения баскетболиста остановлен сезон в НБА. Отменён чемпионат мира по фигурному катанию, который ждали тысячи болельщиков. Скомканной получается концовка сезона в лыжных гонках и биатлоне. Для большого спорта это всё настоящая катастрофа.

«Чемпионат» внимательно следит за тем, как эпидемия коронавируса влияет на спортивные соревнования, и будет держать вас в курсе всех последних новостей об отмене турниров, матчах без зрителей и прочих ограничениях. Хочется верить, что большому спорту удастся выдержать натиск болезни.