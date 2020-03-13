Именно так всё и было. Или это просто сладкий сон Кокорина? Или Бузовой? А ты знаешь всё правду о «Чемпионате»?!

Роналдо подписал бутсы Кокорина и получил 6000+1 комментарий. Как такое может быть?

«Чемпионат» празднует своё 15-летие благодаря вам – нашим читателям. Кто-то из вас присоединился совсем недавно, а кто-то с нами уже долгие годы, прочитал тысячи новостей, написал сотни комментариев, запомнил десятки ярких моментов, мемов и легенд.

«Уволить Егорова очень просто». Ответы «Чемпионата» на главные вопросы читателей Превращение «Чемпули» в жёлтый сайт, негодяи-модераторы, травля «Спартака» — всё здесь. И да, когда будет «Красота дня» с Софьей Михайловой!

Самые преданные читатели верят, что «Чемпионат» начинался с новости о московском «Спартаке», помнят, как придумывали мемы о Великом Ти, говорят, что читали интервью с Бузовой о футболе и помогали «Чемпионату» установить рекорд Гиннесса. Но у многих из них уже плохая память, и что-то и правда случалось много лет назад, а что-то – лишь легенда, основанная на выдумке.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните самые яркие события из жизни «Чемпионата». Тест действительно сложный. Напрягите память, прежде чем к нему приступать!