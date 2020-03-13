Офис с петлёй и другими удобствами. Посмотри, как работает «Чемпионат»!

Офис «Чемпионата» всё ещё работает.



Да, коронавирус уничтожил почти весь спорт на планете Земля (хоть и временно, но это так) и совсем скоро журналистам и корреспондентам «Чемпионата» будет просто не о чем писать (но когда это нас останавливало). Но пока круглый стол занят, Егоров – на диване, а петля ждёт своего часа.



В честь своего юбилея – 15 лет со дня рождения «Чемпионата» — мы решили предоставить возможность посмотреть, как выглядит, живёт и работает редакция (и не только она) в обычный трудовой день.



И теперь каждый из вас может сделать виртуальную прогулку по офису «Чемпионата». Оцени кубки, отыщи Полину Куимову, пересчитай портреты великих спортивных звёзд на специальной стене, почувствуй себя гостем редакции. И не забывай нажимать на наше лого — букву «Ч». Узнаешь всё!