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«Чемпионат» — виртуальная прогулка, все сотрудники, как работает офис

«Чемпионат» — виртуальная прогулка, все сотрудники
«Чемпионат»
Офис с петлёй и другими удобствами. Посмотри, как работает «Чемпионат»!
Из-за отмены спорта во всём мире главный редактор «Чемпионата» всё чаще смотрит в сторону свисающей с потолка петли. Хочешь посмотреть?
Другие 0

Офис «Чемпионата» всё ещё работает.

Да, коронавирус уничтожил почти весь спорт на планете Земля (хоть и временно, но это так) и совсем скоро журналистам и корреспондентам «Чемпионата» будет просто не о чем писать (но когда это нас останавливало). Но пока круглый стол занят, Егоров – на диване, а петля ждёт своего часа.

В честь своего юбилея – 15 лет со дня рождения «Чемпионата» — мы решили предоставить возможность посмотреть, как выглядит, живёт и работает редакция (и не только она) в обычный трудовой день.

И теперь каждый из вас может сделать виртуальную прогулку по офису «Чемпионата». Оцени кубки, отыщи Полину Куимову, пересчитай портреты великих спортивных звёзд на специальной стене, почувствуй себя гостем редакции. И не забывай нажимать на наше лого — букву «Ч». Узнаешь всё!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: officenext.ru

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