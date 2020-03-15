Коронавирус не помеха. «Медведи» не оставили «Спартаку» ни шанса в финале Кубка России

В этом сезоне «Финал четырёх» мужского Кубка России уютно расположился в паузе между регулярным чемпионатом и плей-офф Суперлиги. Для борьбы за титул в гости к «Пермским медведям» съехались лидеры последних лет «Чеховские медведи» и московский «Спартак», а также автор главной сенсации турнира уфимский «Акбузат».

Жеребьёвка создала все условия для того, чтобы в третий раз кряду в финале Кубка России сошлись «Чеховские медведи» и «Спартак». Однако ведущим клубам страны для очередного очного противостояния необходимо было сломить сопротивление неуступчивых и мотивированных оппонентов. Главное, все четыре матча «Финала четырёх» в Перми, несмотря на эпидемию коронавируса, прошли в присутствии зрителей. По нынешним временам это вполне можно воспринимать как подвиг.



И гандболисты с лихвой отблагодарили болельщиков по-настоящему крутой игрой!

Отбились от конкурентов. «Медведи» обыграли «Спартак» в последнем туре Чемпионы из Чехова стали первыми в регулярке. А их красно-белые соперники – только четвёртыми.

Медвежья борьба

Полуфинальные матчи получились разными по накалу, но достаточно предсказуемыми. «Спартак» уже в первой 10-минутке добился комфортного преимущества над «Акбузатом» и в дальнейшем не дал своим поклонникам ни повода усомниться в победе. По сути, судьба путёвки в финал была решена уже в первой половине встречи, которую красно-белые выиграли «+8», а финальная сирена зафиксировала убедительную победу москвичей со счётом 33:24. Особенно эффективно у «Спартака» сыграл Михаил Виноградов, реализовавший все 7 бросков.



Во втором полуфинале борьба, как и ожидалась, была острее и серьёзнее. «Пермские медведи» старались компенсировать отставание в классе от «Чеховских медведей» огромным желанием не ударить в грязь лицом перед родными трибунами, которые обеспечили хозяевам турнира солидную поддержку. Возможно, чрезмерный настрой и помешал пермякам достойно начать встречу. Только получив отставание в пять мячей, дружина Валентина Бузмакова отодвинула в сторону волнение и начала играть с фаворитом на равных.



По ходу второго тайма пермяки смогли-таки догнать команду из Чехова и даже вышли вперёд, но сенсации не случилось. Подопечные Владимира Максимова добавили в реализации, несколько классных спасений совершил Павленко – и все надежды уральского клуба на домашний финал испарились. Подмосковные гандболисты победили со счётом 31:28 и обеспечили финалу Кубка России, пожалуй, самую громкую на сегодняшний день вывеску – «Чеховские медведи» — «Спартак».

Удаления Чехову не помеха

В матче за третье место «Пермские медведи» порадовали болельщиков не только бойцовскими качествами, но и положительным результатом. «Акбузат» не смог ничего противопоставить мотивированным хозяевам площадки и уступил со счётом 29:37, тем не менее для уфимского клуба опыт участия в «Финале четырёх» наверняка будет очень полезным в преддверии борьбы за сохранение места в Суперлиге.



Финальная встреча началась по всем канонам битвы лидеров. Команды играли жёстко и делали всё, чтобы не отпустить соперника. Как следствие – обилие семиметровых, жёлтых карточек и удалений на первых минутах. Главный тренер «медведей» Владимир Максимов постоянно апеллировал к судьям и сам удостоился «горчичника». Красно-белые часто играли в большинстве, однако их позиционным атакам не хватало чёткого завершения. «Мишки» же рациональнее относились к своим моментам в нападении и здорово оборонялись, что вкупе с надёжной игрой вратаря Дмитрия Павленко позволило им добиться преимущества в три мяча. В концовке первого тайма подопечные Максимова остались сразу без двух полевых, но выстояли и ушли на перерыв с хорошим перевесом – 14:11.



Тотального игрового перевеса команды из Чехова заметно не было, однако фиолетовые явно выглядели сыграннее и лучше соперников взаимодействовали друг с другом. Стопроцентную реализацию бросков продемонстрировал Кирилл Котов, забивший пять голов.

Трофей в берлогу. Как «медведи» из Чехова Кубок России под себя «подмяли» «Спартак» в девятый раз подряд не сумел победить «Чеховских медведей». И во второй раз не смог помешать им завоевать Кубок России.

Гроссмейстеры из Подмосковья

Начало второго тайма получилось результативным. Команды обменялись быстрыми выпадами, после чего вновь перешли к долгим позиционным атакам. «Чеховские медведи» оказались в полном составе, но ненадолго. Денис Васильев попал рукой по лицу эстонскому легионеру «Спартака» Денеру Яанимаа и увидел перед собой красную карточку. Максимов отреагировал ранним тайм-аутом, который явно пошёл его команде на пользу. Голкипер Артём Грушко парировал семиметровый от Игоря Сороки, а Сергей Марк Косоротов классным броском вернул преимущество «медведей» на отметку «+3».



Красно-белые упирались, но никак не могли вскрыть плотные оборонительные порядки соперника. Чеховцы же никуда не спешили и к своим атакам относились бережно. Роман Остащенко в большинстве забил в пустые ворота, Грушко совершил второй кряду сейв с семи метров, а ещё один мяч Остащенко вынудил Олега Кулешова воспользоваться тайм-аутом. После паузы тренеры москвичей решили пойти ва-банк и играть в семь полевых. Такой ход помог им подтянуться в счёте, но ошибка Афлитулина привела к голу в пустые ворота – 21:16 менее чем за 15 минут до окончания основного времени.

Снова без трофея. «Спартак» разгромлен на глазах у ЦСКА «Спартак» упустил шанс завоевать первый большой титул. Гегемонии «Чеховских медведей» в российском гандболе не видно конца.

Кубок возвращается в Чехов

Команда Владимира Максимова контролировала ход игры. «Спартаковцы», подарив соперникам три броска по пустым воротам, отказались от замены вратаря на седьмого полевого. Болельщики красно-белых до последнего поддерживали своих любимцев, но возродить интригу и навязать борьбу в концовке команде Кулешова не удалось. А «Медведи» под громкое скандирование небольшой группы своих фанатов довели встречу до победы и в 13-й раз в истории завоевали Кубок России.



Перед началом «Финала четырёх» Владимир Максимов сказал: «Мы привезли трофей в Пермь, но рассчитываем тут же вернуть его обратно в Чехов». Сказано – сделано! Кубок России ещё как минимум на год остаётся в подмосковном Чехове, где давно чувствует себя как дома.

Гандбол. Мужчины. «Финал четырёх» Кубка России. Пермь



Финал



«Спартак» (Москва) – «Чеховские медведи» (Чехов) – 27:24 (14:11)



Матч за 3-е место



«Пермские медведи» (Пермь) – «Акбузат» (Уфа) – 37:29 (21:14).