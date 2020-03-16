«Русские терпеть не могут проигрывать». Легендарный Нортуг – откровенно о лыжных гонках

Интерес к лыжным гонкам в России растёт. Совсем недавно миллионы болельщиков радовались историческому триумфу Александра Большунова в Кубке мира и расстраивались досрочному завершению сезона из-за коронавируса. Ещё одним поводом для грусти послужила отмена «Гонки Легкова». Тёплая погода в Подмосковье помешала проведению массового спортивного праздника с участием звёзд мирового уровня. Тем не менее, великий и ужасный норвежец Петтер Нортуг всё равно прилетел в Москву, чем несказанно осчастливил поклонников. В автограф-сессии легендарного 13-кратного чемпиона мира приняли участие около 300 человек. Такой ажиотаж стал сюрпризом даже для организаторов.

Для Нортуга народная любовь – дело привычное. В эксклюзивном и откровенном интервью «Чемпионату» самый скандальный лыжник современности заявил, что он круче Клебо и Большунова, объяснил рецепт успеха российского обладателя Кубка мира и рассказал о своём видении ситуации вокруг биатлониста Логинова и отстранения России от крупных соревнований.

А ещё Петтер ни на секунду не усомнился, что его будут помнить всегда!

Фото: «Гонка Легкова»

«Не получается тренироваться столько же, как Легков»

— Петтер, сейчас тема №1 в мире – коронавирус. На ваш взгляд, это серьёзная угроза мировому спорту или через несколько недель всё вернётся на круги своя?

— Мне хочется верить, что всё наладится в ближайшее время, хотя на самом деле никто не знает, как ситуация будет развиваться. Мы видим, что в Норвегии отменены все профессиональные, юниорские и любительские гонки, футбольные турниры. Я слежу за ситуацией каждый день и надеюсь, что всё придёт в норму в течение двух-трёх недель, но точной информации нет ни у кого. По всему миру предпринимаются серьёзные меры предосторожности. Надеюсь, это поможет остановить распространение инфекции.

— Насколько тяжело лыжникам поддерживать форму в условиях полной неопределённости?

— Это очень трудный момент. В спорте мотивация играет огромную роль. Ты заставляешь себя работать, чтобы лучше выступать на соревнованиях. Сейчас же никто не знает, когда состоятся следующие гонки. Все лыжники любят соревноваться, бороться за более высокие места. Лично мне было бы очень тяжело себя мотивировать в такой ситуации. Думаю, тут должны проявлять себя тренеры, находить правильный подход к спортсменам.

— Ваш принципиальный соперник Александр Легков бесконечно тренируется, качается, бицухи наращивает, марафоны бегает. А как у вас обстоят дела с поддержанием формы?

— Сейчас у меня очень много работы. Я прилагаю усилия для развития своего бренда и посвящаю этому много времени и энергии, также работаю на телевидении. По соцсетям я вижу, как много тренируется Легков. Конечно, у меня не получается столько времени уделять спорту, но любую свободную минуту я провожу в зале или на трассе (улыбается). Примерно 4-5 тренировок в неделю набегает.

— Вы участвовали в забеге Red Bull 400. Какие впечатления остались?

— Это очень интересные и трудные соревнования. Чтобы добиться успеха, надо обладать беговой выносливостью, мышцы тут не особо помогут. Я вешу 90 кг, поэтому у меня нет шансов (улыбается). Но это очень весело, так что я с удовольствием вновь приму участие в подобном забеге.

— В мае Red Bull 400 пройдёт в России, в городе Чайковский. Какой совет вы могли бы дать тем, кто собирается принять в нём участие?

— Я бы посоветовал тренироваться на рельефной местности, чтобы подготовить организм к большому перепаду высот. При забеге на трамплин ноги очень быстро забиваются. Пожалуй, это самое сложное в данных соревнованиях.

Фото: «Гонка Легкова»

«Я лучше Большунова. Без вариантов»

— Как вам соперничество между Большуновым и Клебо в этом сезоне? Удивила ли победа россиянина?

— Сезон получился интересным. Не было чемпионата мира, поэтому главными событиями стали многодневки «Тур де Ски» и «Ски Тур». Большунов очень хорошо выступал в дистанционных гонках. Клебо почти всегда побеждает в спринте, но по дистанционной скорости он заметно проигрывает Большунову. У Норвегии было много побед в этом сезоне, но Большунов выступал очень стабильно, а когда Йоханнес Клебо сломал палец, стало понятно, что Кубок мира, скорее всего, завоюет россиянин.

— За счёт чего Большунову удалось добиться прогресса по сравнению с предыдущим сезоном?

— Дело в тактике. Он и раньше быстро бегал, но не всегда принимал правильные решения на трассе. Сейчас Большунов очень грамотно ведёт гонки, поэтому обыграть его крайне тяжело. Он стал на год старше, и это видно по его выступлениям. Норвежская команда старалась остановить его, но это очень тяжело сделать, когда соперник в отличной форме и не ошибается в тактическом плане.

«Не можем позволить русскому побеждать нас». В Норвегии обеспокоены триумфом Большунова В то же время норвежцы уверены, что уникальный русский спортсмен спасёт лыжные гонки.

— На ваш взгляд, способен ли Большунов стать лидером мировых лыжных гонок на долгие годы вперёд?

— Думаю, да. У него всё для этого есть. Александр может быть королём лыжных гонок следующие три сезона. Он очень силён и находится в идеальном возрасте, желаю ему удачи. Мне кажется, в следующем сезоне у него будет немного больше шансов на Кубок мира, чем у норвежцев, однако главные гонки в любом случае пройдут на чемпионате мира.

— А кто лучше в своей идеальной форме: вы или Большунов?

— Я лучше. Без вариантов (улыбается).

«Крюгер сознательно сбил Большунова, но не вышел за рамки»

— 16 побед подряд Клебо в спринтах на Кубке мира – это показатель его величия или отсутствия соперников?

— Он действительно лучший спринтер в истории лыжных гонок, самый сбалансированный. Йоханнес обладает взрывной скоростью и очень хорош в тактике. Победить его в спринте очень тяжело, потому что он невероятно силён, и с этим почти ничего невозможно сделать.

— Неужели он даже круче вас?

— Нет, он лучший спринтер, но самый крутой – я (улыбается).

— Вас не смущает обилие спринтерских гонок в календаре сезона?

— Я за баланс. Считаю, что организаторам нужно искать оптимальное сочетание между спринтами и дистанционными гонками. Это справедливо по отношению к лыжникам и, главное, интересно болельщикам. Нельзя развивать один вид гонок в ущерб другому. Наверное, в этом сезоне баланс действительно не был соблюдён. Отчасти это вызвано отсутствием чемпионата мира.

— В спринте на этапе «Ски Тура» в Швеции Крюгер сбил Большунова. Российские болельщики уверены, что он сделал это умышленно. А как по-вашему?

— Помню эту гонку. Уверен, что Крюгер сознательно помешал Большунову. Тактика имеет большое значение в современных лыжных гонках. У нас, как и в других видах спорта, есть судьи, которые следят за соблюдением правил. Важно чувствовать границу. Думаю, Крюгер не вышел за рамки, хотя он, безусловно, рисковал. В футболе игрок, нарушая правила, понимает, что может получить за это жёлтую карточку или даже красную. В лыжах то же самое.

Норвежский лыжник умышленно сбил Большунова, чтобы победил Клебо. Это просто возмутительно Разумеется, последствий не будет. Грязные методы сборной Норвегии, пытающейся любой ценой спасти своего лидера, перешли все границы.

«Соперники Логинова должны забыть о прошлом»

— В России часто обсуждают применение норвежскими лыжниками препаратов от астмы. Что вы можете ответить тем, кто считает, что больные астмой не должны выступать на профессиональном уровне?

— Правила игры устанавливает ВАДА. Они определяют ограничения, которые едины для всех атлетов. ВАДА тщательно следит за соблюдением условий и наказывает тех, кто выходит за рамки. Надеюсь, ситуация не изменится в ближайшие годы, контроль за употреблением тех или иных препаратов останется жёстким. Главное, чтобы существующие правила соблюдались всеми спортсменами и врачами. Не думаю, что использование препаратов от астмы в сборной Норвегии имеет массовый характер. Да, некоторые лыжники используют терапевтические исключения, однако принимают лекарства только в соответствии с установленными ограничениями.

— Вы в курсе ситуации вокруг биатлониста Александра Логинова? На недавнем чемпионате мира по биатлону после победы Александра Логинова соперники обрушились на него с критикой. При этом он отбыл дисквалификацию. Насколько обоснованы нападки на Логинова в этой ситуации?

— Да, я понимаю, о чём речь. Многие биатлонисты, давая интервью после спринта на чемпионате мира, были недовольны победой Логинова. Лично я надеюсь, что сейчас Логинов выступает чистым и чистым же выиграл золото. Это трудная ситуация, поскольку я не знаю всех подробностей, но Логинов постоянно проходит допинг-контроль и имеет право соревноваться.

Если он чист, то соперники должны забыть о том, чтобы было в прошлом, так как он уже понёс наказание. Но самые громкие комментарии были даны после гонки, на эмоциях. Нам легко рассуждать с точки зрения логики, но атлетов после финиша переполняет адреналин, им трудно контролировать эмоции. Это действительно сложная и не очень приятная ситуация для биатлона. Я могу понять и Логинова, и тех, кто его критикует. В любом случае Фуркад и братья Бё – звёзды биатлона, за ними следит много болельщиков, в том числе дети, они влияют на общественное мнение. Поэтому им нужно внимательнее относиться к своим словам и поступкам.

Иностранные журналисты по-хамски накинулись на Логинова. Россиянин заставил их замолчать Победа россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира заставила зарубежную прессу перейти грань в общении.

— Можете ли вы представить подобную ситуацию вокруг Мартина Сундбю или Терезы Йохауг? Их тоже наказывали за допинг, но они не стали изгоями.

— Каждый случай сильно отличается от другого. Австрийский лыжник Хауке был пойман на переливании крови. Считаю, за такое надо наказывать пожизненно. Йохауг же неосторожно намазала губы помадой с запрещённым препаратом. Это разные ситуации, которые надо воспринимать по-разному.

— Вы верите в версию с губной помадой?

— Лично я верю (улыбается). Хотя понимаю, что спортсменам и болельщикам в других странах, в частности в России, сложно поверить в это. В Норвегии же считают, что Йохауг допустила ошибку и понесла за неё наказание. Главное, что система работает. Если ты нарушаешь правила, то будешь наказан. Это хороший сигнал всему мировому спорту.

— ВАДА готовится отстранить Россию на 4 года от участия в крупных соревнованиях под своим флагом. Справедливо ли наказывать всю страну за нарушения отдельных спортсменов? Как это может сказаться на мировом спорте?

— Отсутствие России станет большой потерей для мирового спорта. Нам всегда нравилось соревноваться с русскими, это соперничество украшает наш вид спорта. Конечно, Всемирное антидопинговое агентство должно делать свою работу, но не считаю правильным наказывать всю страну. Если кто-то нарушил антидопинговые правила, он и должен быть дисквалифицирован. Надеюсь, финальное решение позволит российским спортсменам выступать и в следующем году, и на Олимпиаде в Пекине. Это важно для всего спорта, поскольку Россия – большая спортивная страна.

«Норвежцы и русские во многом похожи»

— Совсем недавно вы были безумно популярны в Норвегии. Но, кажется, сейчас там новые герои. Вас ещё не забыли?

— Нет, конечно. Я гораздо более яркая звезда, чем Клебо или Йоханнес Бё (улыбается). Люди всегда будут помнить меня, тем более я часто бываю на телевидении, веду блоги в социальных сетях, в общем не даю о себе забыть (улыбается). Уле-Эйнар Бьорндален тоже очень популярен, но он старше меня, и молодое поколение его не знает. К тому же в Норвегии лыжные гонки гораздо популярнее биатлона. Знаю, что в России наоборот.

— Как лыжнику понять, что его время ушло? В какой момент вы это поняли?

— Я всё лето тренировался, готовился, но моё тело давало понять, что надо остановиться. На восстановление требовалось всё больше времени, я уже не мог тренироваться так же интенсивно, как раньше. Тогда я сказал себе: «Хорошо, пора двигаться дальше». Это грустный момент, но я не сильно переживал, потому что у меня была хорошая карьера.

— А что насчёт Сергея Устюгова. Его главные победы уже позади?

— Нет, я очень надеюсь, что он вернётся. Лыжи нуждаются в его эмоциях и взрывном характере. Я всегда буду помнить нашу борьбу с Устюговым. Мне бы хотелось, чтобы Сергей бросил вызов Клебо и Большунову в следующем сезоне.

— Вы всегда умели делать шоу. Стоит ли Большунову и Клебо брать с вас пример, или достаточно того, что они быстро бегут?

— Им стоит чаще давать комментарии в межсезонье, анонсировать своё противостояние. У нас небольшой вид спорта, развитый в нескольких странах, поэтому мы очень нуждаемся во внимании болельщиков, в аудитории. Главные звёзды должны не только быстро бегать, но и уметь подогревать интерес, делать шоу. Клебо и Большунову пока этого не хватает.

— В чём, на ваш взгляд, основные различия между норвежцами и русскими? Как в спорте, так и в обычной жизни.

— На самом деле мы во многом похожи. В наших странах достаточно холодно. Русские терпеть не могут проигрывать. Но и норвежцы тоже. Наверное, поэтому у нас всегда такие принципиальные противостояния на трассе. Но русские более серьёзные в обычной жизни. В целом мне очень нравятся русские люди, меня всегда прекрасно встречают, когда я приезжаю в Россию. Здесь очень интересно и весело.