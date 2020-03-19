«Пусть все вокруг обижаются. Главное — результат!» Честные итоги лыжного сезона от Вяльбе

Сезон-2019/2020 в лыжных гонках получился историческим. Александр Большунов выиграл Кубок мира – российские лыжники такого успеха прежде не добивались. Впрочем, вряд ли бы этот успех, да и вообще стремительный подъём российских лыж был бы возможен без стараний Елены Вяльбе, занимающей пост президента Федерации лыжных гонок России.

В годы спортивной карьеры Елена Валерьевна завоевала сразу пять «Больших хрустальных глобусов», и один из них она готова лично вручить Большунову. Но временно.

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вяльбе подвела итоги сезона. Как и всегда, честно рассказала обо всём: и об эмоциях от победы Большунова, и о причинах неудач Устюгова, и о неожиданном провале в финальной гонке «Тур де Ски», и о жёстких иногда методах работы.

— Уже сотню раз, наверное, отвечали, но всё же? Что для вас победа Большунова в Кубке мира?

— Радость, гордость, слёзы – да всё сразу. Мы долгие-долгие годы ждали момента, когда наш лыжник завоюет Кубок мира. Российские спортсмены его не выигрывали, только советские. Честно сказать, я этого очень ждала. Думала, что это будет Александр Легков, потом был шанс у Сергея Устюгова. Но у них не сложилось. Я безумно рада за Александра Большунова и рассчитываю, что это лишь начало его большой спортивной карьеры. Он заслуживает таких результатов, заслуживает этого «глобуса».

— Когда, кстати, Александр получит трофей?

— Этого не знает даже FIS, видимо. Во всяком случае я пока не могу дать ответ на этот вопрос. Но зато могу дать Большунову один из пяти своих «глобусов». Взаймы. Вернёт, когда ему трофей вручат (улыбается).

Рычи, Саша, рычи! Большунов играючи разделался с норвежцами даже на их земле Никто не сможет отнять у российского лыжника исторический Кубок мира. Теперь уж наверняка!

— В чём секрет Большунова?

— Прежде всего невероятный талант. Бог и родители дали ему огромную силу. В этом сезоне он вырос во всех отношениях – не столько в физике прибавил, сколько в тактике, в правильном подходе к гонкам. Сейчас большинство гонок – тактические, в которых важно правильно ориентироваться и включать голову. Он большой трудяга, который делает больше всех, и это даёт свои результаты. Хотя в начале сезона, на мой взгляд, он немного перебрал. Большунов заболел перед стартом сезона и хотел очень быстро наверстать потерю формы. Наверстал буквально за неделю, но выглядел чуть тяжеловато, не так, как на дальнейших гонках, где к нему уже пришла соревновательная лёгкость.

— Самый эмоциональный момент сезона?

— Пожалуй, последняя гонка «Ски тура», когда все оказались выхолощены. Не было ни сил, ни слов. Да ещё и информация распространилась не совсем верная.

— Так расскажите, что на самом деле случилось с лыжами сборной России?

— Поначалу я была очень зла на сервисёров и высказала им по этому поводу всё, что считала нужным. И лишь потом я узнала, что случилось на самом деле. А случилось то, что тренерский состав вмешался не в своё дело.

Ровно за день до этого старта на собрании сервисёры поставили вопрос о том, чтобы запретить спортсменам заходить в вакс-кабины. Во-первых, лыжники просто мешают работать, во-вторых, они часто забывают свои вещи, а места там и так мало, в-третьих, спортсмены дышат испарениями, что на их здоровье не может влиять позитивно.

Кроме того, на том же собрании был поставлен вопрос и о том, чтобы доступ тренерам в вакс-кабины был запрещён внутренним приказом. Я думаю, что какая-то история назревала, а вылилась она в то, что мы все видели.

Большунов в ярости порвал майку и кидался лыжами. Вот это драма в финале «Ски Тура!» Вяльбе сказала, что материлась вся команда. И даже норвежцы пожалели лидера сборной России.

Могу сказать, что, как и все наши сервисёры, я смотрела прогноз погоды каждую минуту. И несколько сайтов, в том числе и известный норвежский, показывали одно и то же: снегопад быстро прекратится. А в таких условиях лыжи «зеро» уже не будут работать!

У нас такие лыжи были, сервис-бригада подготовила и их, и те, что на мази. Совет от сервисёров был один, а от тренерского штаба – другой. В итоге случилось обидное поражение.

Признаюсь, что во время гонки я устроила сервис-бригаде взбучку, а потом уже остыла, спокойно поговорила и поняла – они сделали всё, что могли. Но я со следующего сезона действительно издам распоряжение, запрещающее тренерам заходить в вакс-кабины. Каждый должен заниматься своим делом. Мне и спросить не с кого сейчас. Хорошо, что та ситуация на итоговой борьбе за Кубок мира не сказалась. Летом на общекомандном сборе мы разберём этот момент досконально.

— Большунов продержал форму весь сезон. Другим нашим парням этого сделать не удалось.

— У него очень хорошая база. Когда строишь дом, начинаешь с фундамента. Так в Большунова просто бетон залит. База есть, можно поэтажно строить. А если база недостаточная, то начинаются регулярные спады, причём резкие. Наверняка у Большунова они тоже были, но их практически никто и не заметил. Тандем тренера и спортсмена в этом плане сработал на все сто процентов. Хотя я где-то читала слова Саши о том, что Юрий Викторович Бородавко стал очень добрым, тренировок могло быть и побольше. При этом Денис Спицов, который работает в той же группе, говорит, что тренировочные нагрузки очень большие. Это показывает, что и в одной группе методика может подходить не всем. Но особых секретов всё равно нет. Просто нужно делать то, что говорит тебе тренер. Особенно если такой тандем существует не первый год. И тогда придут результаты.

— В прошедшем сезоне у старших тренеров групп возникали проблемы со спортсменами? Тренеры вам жаловались?

— Пока нет, но я лично с наставниками уже довольно давно не виделась. Возникнут – будем разговаривать, я выступлю в качестве третейского судьи. Нужно будет принять жёсткие меры – приму. Зачастую вместо уговоров гораздо эффективнее просто приказы и распоряжения. И пусть все вокруг обижаются, мне абсолютно всё равно. Для меня самое главное – результат! Но жалобы поступали со стороны других сотрудников. Например, врач группы Маркуса Крамера пожаловалась мне на Сергея Устюгова.

— Что он делает не так?

— У него слишком много отрицаний. То не хочу, это не буду. Смотрите, что получается. Устюгов заболел в разгар сезона и обвинил в этом, получается, меня и федерацию. Отправили его, видите ли, из Европы в Россию для получения визы в Северную Америку. Разве его одного? По известным ему причинам летом мы не могли сделать визы, делали их уже зимой. Но ведь Большунов тоже ездил, тоже эту визу получал. А заболели двое – Устюгов и Непряева.

Если ты куда-то летишь, неужели сложно выполнить предписание врача и принимать противовирусные средства? Он отказался, заявил, что не будет этого делать. Тогда к кому претензии? К нам или к себе? Непряева тоже отказалась пить противовирусные препараты.

— Она тоже кого-то обвинила?

— Нет, конечно, Наташа так не поступает. Но она совершила ошибку, которая сказалась на результатах. Она, на мой взгляд, могла и должна была вновь становиться второй в общем зачёте. Это же её рейтинг, её призовые. А она заболела. Но если спортсмен уже не первый год заболевает в разгар сезона, может, проблема в нём самом? Это работа, к которой нужно относиться профессионально, а что касается здоровья – вообще максимально придирчиво.

— Вы говорили с Устюговым лично? Может, ему бы это не помешало?

— Нет, пока не получилось. Конечно, сейчас, когда все старты отменены, мы найдём время для общения. А то слишком много стало у нас общения через СМИ. Да, мне позвонила врач, пожаловалась, так получилось, что я как раз общалась с журналистами. Почему я должна замалчивать эту тему? Сергей же прислал мне сообщение, в котором выражал недоумение, что всё узнает через интернет. Ну так позвони, если есть проблемы.

Мне это не нравится, но понять его я могу. На Устюгова после чемпионата мира в Лахти свалилось столько, что иной спортсмен и карьеру мог завершить. Но такое необоснованное давление даром не проходит. Честно говоря, он пытается выйти из ситуации достойно, но…

— Он вернётся на уровень 2017 года?

— Если изменит своё отношение к тренировочному процессу, многое поменяет в голове, начнёт пахать – а он почему-то стал бояться пахать. Сергей нарушает командную дисциплину, часто появляется не в той одежде, что прописана в наших обязательствах. Появляется в других очках, мотивируя тем, что ему в выданных неудобно. Господи, да просто скажи, какие нужно, и мы решим вопрос. Я была уверена, что с рождением ребёнка Устюгов будет прежним. Ребёнок родился – ничего не изменилось. Но таким мы его и любим – своенравным, своевольным, импульсивным. Возможно, многое изменится, если Устюгов сменит тренировочную группу. Год назад он отказался это сделать. Но если хочет возвращаться на топ-уровень, нужно решаться.

— Выступление мужской команды в целом нормальное?

— Не нормальное, а хорошее! Четвёрка с плюсом. У нас длинная «скамейка». Есть явный лидер, есть спортсмены, которые выступали очень ровно, есть и те, от кого ждала большего. Могу отметить Андрея Мельниченко и Ивана Якимушкина. Первый всегда был либо в десятке, либо очень близко, а второй дважды забежал в призы на этапах Кубка мира. Возможно, в этом сезоне мы немного реже обычного давали проявить себя Евгению Белову, но ротацию тоже нужно делать тогда, когда она напрашивается. А кого менять, если все в топ-15? Большое количество практически равных сильных лыжников – это хорошо, вот только возникают моменты обиды и недопонимания. С этим сталкиваются все сильные сборные — и норвежцы, и шведская женская команда.

— А наша женская сборная?

— Результатами женской сборной я вообще недовольна. Тройку с минусом с трудом можно поставить. Никто не смог подтянуться к Непряевой в отсутствие Юлии Белоруковой и Анастасии Седовой, которые находятся в декретных отпусках. Никто из тех спортсменок, от которых мы этого ждали, которые способны это сделать. Когда я была в расположении сборной, то на собрании сказала, что мне ужасно стыдно за те результаты, которые они показывают. Да их просто нет, этих результатов.

Что ещё должна сделать федерация, что должны сделать тренеры, чтобы спортсменки побежали?! Они ведь могут бежать, но, попав в сборную, почему-то решают, что всего уже достигли. Третий год топчется на месте Яна Кирпиченко, совсем перестала бежать Аня Нечаевская. Что она показала на тех этапах Кубка мира, к которым целенаправленно готовилась? Не увидела я прогресса у Лидии Дуркиной и Анны Жеребятьевой.

Поверьте, у меня ещё есть мозги, чтобы не требовать призовых мест от своих спортсменок. Но та же Нечаевская в десятку по своему потенциалу должна забегать! Я просто не понимаю, когда у лыжниц при этом всё прекрасно, как они считают. Все спортсменки должны каждый год подниматься в рейтинге на два-три пункта. А этого не происходит. Дальше так продолжаться не будет. По итогам сезона две-три лыжницы будут выведены из состава национальной команды – это точно. Пусть побегают на российских стартах и потренируются в своих регионах. Лучше возить меньше людей, чем возить тех, кто не может забегать в зачётную тридцатку.

Могу отметить прогресс Кати Смирновой, Нины Дуботолкиной. Может, Христина Мацокина выступила чуть хуже, чем ожидалось, но и она прогрессировала. А те девочки, которые были в основных группах, – нет.

Норвежцы готовы отменить легендарный марафон. Всё, чтобы остановить Большунова? Говорят, что гонка, которая проводится с 1888 года, стала неинтересной. Да неужели?

— Показалось, что спортсмены выдохнули, когда были отменены последние этапы Кубка мира, — устали. Если бы вы верстали календарь, как бы его поменяли?

— Так и есть. Такой сезон выжимает из них все соки. Календарь получился слишком насыщенным. Я бы оставила в нём меньше гонок. Спортсменам просто некогда было ни отдыхать, ни тренироваться, а ведь тренировочный процесс должен присутствовать. В итоге же сплошные гонки в погоне за прибылью. Формат мини-туров я бы оставила – он интересен, но сделала бы перерывы за счёт отдельных гонок Кубка мира. Только ни в коем случае не убирала бы длинные гонки, которых и так осталось слишком мало. Ну какая «пятнашка» вместо королевского марафона?! Ребята, да вас даже в Норвегии не поймут. Можно пожертвовать парой спринтов и коротким масс-стартом. Лучше один скиатлон вместо этого провести. Все свои предложения, как обычно, напишем в FIS.

— В будущее с оптимизмом смотрите?

— Да я по жизни оптимистка. Безусловно, проблемы есть. Не стоит думать, что мы их не видим. В сезоне без чемпионата мира были допустимы эксперименты, сбор данных по подготовке. Думаю, весной сделаем выводы и к следующему сезону подготовиться по самой оптимальной схеме. Правда, с оговоркой на то, что ситуация с мировой пандемией коронавируса будет взята под контроль. Иначе планировать что-то вообще не будет никакой возможности.