Откуда у Загитовой бразильские корни? Новая забава: проверка звёзд спорта на генетику

Модное приложение показало, что Фуркад русский, Логинов как-то связан с папой римским, а близняшки Аверины вообще из разных стран!

Оказывается, многие звёзды спорта совсем не те, за кого себя выдают!

По крайней мере, такие выводы напрашиваются после использования модного приложения Gradient, где появился фильтр определения национальности по фотографии человека. Мы взяли фотографии известных спортсменов и провели масштабный анализ. В некоторых случаях результаты получились очень странными и весёлыми. Похоже, у Загитовой есть бразильские корни, Логинов как-то связан с Ватиканом, Клебо с Большуновым почему-то поменялись флагами, а близняшки Аверины не такие уж и близняшки.

Серьёзно ли всё это? Решайте сами!

Медведева – армянка, а Загитова – бразильянка?

Начнём с главных звёзд российского спорта — фигуристок. То, что у серебряного призёра Олимпиады в Южной Корее есть армянские корни, все и так знали. Но откуда у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой бразильские гены? Неужели Алина что-то от нас скрывает?

Фуркад – русский, а Логинов – из Ватикана

Мартен Фуркад недавно завершил карьеру. Великий биатлонист часто спорил с российскими болельщиками и критиковал российских спортсменов за допинг, а в итоге оказалось, что Фуркад-то – русский! Как же так, Мартен?

Мартен Фуркад

Модное приложение показало, что у чемпиона мира по биатлону Александра Логинова преимущественно украинские корни. Теперь-то понятно, почему Логинов выбрал жену из Украины. Но вот откуда взялись ватиканские гены, очень интересно. Неужели Логинов как-то связан с папой римским?

Александр Логинов

Губерниев – швед, Вяльбе – бразильянка

Кажется, нет на этом свете более русского человека, чем спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Никто больше него не переживает за судьбу российского спорта. Тем забавнее, что, согласно анализу приложения, Дмитрий – швед! Интересно, как на эту новость прореагирует Себастиан Самуэльссон?

Дмитрий Губерниев

Ещё неожиданнее, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе – бразильянка. Судя по фото, Елена Валерьевна похожа на одну из героинь бразильского сериала конца 90-х. Не она ли снималась в «Тропиканке» в перерывах между триумфами на лыжне?

Елена Вяльбе

Сёстры-близняшки из разных стран

Чем дальше, тем веселее. Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины не просто сёстры, а близняшки, которых друг от друга почти не отличить. Мы специально подобрали фотографии в одинаковом макияже, и результат поразил. Оказывается, что Арина – русская, а Дина – украинка. Вот так поворот!

Дина Аверина

Арина Аверина

Большунов – норвежец, Клебо – русский

Дальше — снова ирония судьбы. Два главных конкурента за победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов и Йоханнес Клебо на самом деле не те, за кого себя выдают. Мы-то думали, что Большунов – русский, а Клебо – норвежец. А оказалось, что всё наоборот.

Александр Большунов

Йоханнес Клебо

Самуэльссон – русский!

Мы уже вспоминали про шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона. Мы перебрали не одну фотографию самого ярого борца против российского допинга. И генный тест всякий раз подтверждал невероятное. Самуэльссон – русский! Может, под прикрытием работает?

Себастиан Самуэльссон

А биатлонистка Лариса Куклина вводит всех в заблуждение, выступая под флагом России. Она же должна поднимать биатлон на исторической родине – в Объединённых Арабских Эмиратах.

Лариса Куклина

Туктамышева – итальянка, Вирер – украинка

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева едва ли не лучше всех в мире умеет заводить публику. Чего только стоит её номер с раздеванием на льду под песню Бритни Спирс. Ничего удивительного, ведь у Лизы итальянские корни.

Елизавета Туктамышева

А вот красавица-биатлонистка Доротея Вирер, выигравшая последние два Кубка мира, вовсе не итальянка. На самом деле Доротея – украинка. Отсюда и такая красота.

Доротея Вирер

Настоящие русские чемпионы!

И всё же есть в этом нестабильном мире люди, на которых можно смело положиться. Олимпийские чемпионы Евгений Плющенко и Абдулрашид Садулаев как были русскими, так и остались даже в новом приложении.

Евгений Плющенко

Абдулрашид Садулаев

В материале использованы фотографии РИА «Новости».