Фигуристка Радионова рассекретила роман с футболистом ЦСКА. Похоже, всё серьёзно

В российском спорте новая яркая пара. Одна из самых успешных и обворожительных фигуристок страны Елена Радионова приоткрыла завесу тайны, окутывавшей её личную жизнь, и представила поклонникам своего молодого человека. Избранником чемпионки оказался футболист, полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев.

Популярная и титулованная звезда фигурного катания – мечта многих мужчин. Елена наверняка могла бы создать из богатых и статусных поклонников не одну футбольную команду, но остановила свой выбор на молодом и пока не слишком известном спортсмене, которому только предстоит оправдывать авансы. Пока их союз выглядит неравным, но ребята кажутся счастливыми.

Главное, чтобы Кучаев ценил доставшееся ему сокровище и делал Радионову счастливой. А не пополнил бы и без того внушительный список футболистов, испортивших жизнь по-настоящему крутым спортсменкам.

Радионова выбрала ровесника-одноклубника

Чемпионка России, призёр чемпионатов мира и Европы Елена Радионова долго держала имя бойфренда в тайне. Из-за этого то и дело появлялись слухи о романах спортсменки, а какое-то время назад ей приписывали отношения с футболистом сборной России Александром Головиным, выступавшим за ЦСКА. Оказалось – близко, но мимо.

Ответ на волнующий поклонников вопрос дала сама спортсменка. В своём «инстаграме» Елена опубликовала совместную фотографию с полузащитником «армейцев» Константином Кучаевым, поздравив его с 22-летием. Самой фигуристке 6 января исполнился 21 год, то есть разница в возрасте у влюблённых меньше года. Связывает молодых людей и принадлежность к ЦСКА. Радионова тренировалась в московском клубе с четырёх лет, а Кучаев перешёл в стан красно-синих в 2015 году.

Неизвестно, насколько давно у фигуристки и футболиста завязались отношения, но, зная бережное отношение девушки к своей личной жизни, можно предположить, что она воспринимает роман с Кучаевым очень серьёзно. Иначе она вряд ли бы рассказала об этом всему миру.

Красавица-чемпионка с большим будущим

Радионова хотя и младше Кучаева, но значительно успешнее в спортивном плане. Да и в целом среди российских футболистов нет никого, кто мог бы конкурировать с достижениями Елены.

Радионова – первая фигуристка в истории, которой удалось два года подряд выиграть юниорский чемпионат мира, причём оба раза рядом с ней на пьедестале стояли только соотечественницы. На взрослом уровне главные успехи пришли к Елене в постолимпийском сезоне-2014/2015. Тогда воспитанница ЦСКА выиграла чемпионат России, завоевала серебро чемпионата Европы и финала Гран-при, а на чемпионате мира стала третьей. Именно Радионова долго оставалась единственной фигуристкой, сумевшей обыграть Евгению Медведеву на взрослых соревнованиях.

Даже в условиях жесточайшей конкуренции Радионова регулярно пополняла коллекцию побед и призовых мест на самых престижных турнирах. Прежде чем прервать карьеру из-за проблем со здоровьем, Радионова во второй раз завоевала серебро чемпионата Европы, выиграла Универсиаду-2017. Последние два сезона Елена в официальных соревнованиях не выступала, хотя и о завершении карьеры не объявляла. Даже если вернуться на лёд у очаровательной россиянки не получится, она всё равно будет востребована: на телевидении, в шоу или в каком-то другом качестве. Благо выдающиеся внешние данные, талант и образование позволяют ей рассчитывать на успешное будущее.

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Избранник Радионовой забивал «Манчестер Юнайтед»

Константин Кучаев в свои 22 года по меркам футбола считается молодым и перспективным. Парень родом из Рязани перешёл в ЦСКА в 2015 году из команды «Мастер-Сатурн». К тому моменту Радионова уже в статусе звезды мирового уровня штурмовала пьедестал чемпионатов мира и Европы. Дебют Константина за ЦСКА в чемпионате России состоялся в апреле 2017 года, а уже через полгода произошло, пожалуй, самое знаковое событие в его карьере – гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов.

«В него никто не верил». История Кучаева как зеркало российского футбола Ещё в августе он бегал за «молодёжку» ЦСКА, а теперь выходит в стартовом составе в РФПЛ, забил в Лиге чемпионов. Да не кому-нибудь – «МЮ».

Вместе с ЦСКА Константин дважды становился серебряным призёром РПЛ, однако настоящим лидером своей команды его пока назвать нельзя. Другое дело, в футболе, в отличие от женского фигурного катания, в 22 года вся карьера впереди, так что время вырасти из перспективного игрока в яркую звезду у Кучаева ещё есть. Да и пример возлюбленной наверняка будет мотивировать его на более усердную работу.

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Кучаев получил национальное достояние

Молодые и симпатичные спортсмены на фото, опубликованном Радионовой, светятся от счастья. Как бы хотелось, чтобы тёплые чувства в этой красивой паре не испарились со временем. К сожалению, слишком часто романы футболистов с титулованными и успешными спортсменками заканчиваются печально. За примером далеко ходить не надо, достаточно вспомнить скандал вокруг Ивана Новосельцева и баскетболистки Катерины Кейру.

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Остаётся надеяться, что Кучаев будет ценить Елену, ведь для России каждая звёздная фигуристка – настоящее национальное достояние.