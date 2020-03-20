Красота, которую мы потеряли. Самые горячие фигуристки мира сведут вас с ума!

Эти потрясающие девушки зажгли бы на чемпионате мира по фигурному катанию. Только полюбуйтесь, какого великолепия мы лишились!

Ещё в начале марта мы были уверены, что совсем скоро будем наслаждаться выступлениями лучших фигуристов мира на чемпионате планеты в Монреале. Однако безжалостный коронавирус оставил любителей фигурного катания без главного события сезона. Коварная эпидемия лишила болельщиков возможности наблюдать за катанием участников чемпионата, но никто не в силах запретить нам любоваться красотой самых ярких, эффектных и сексуальных фигуристок мира.

Только посмотрите, какие горячие девушки вынуждены сидеть дома вместо того, чтобы пленять своей красотой на льду.

Кирстен Мур-Тауэрс (Канада) – парное катание

Стильная фигуристка из Канады – одна из самых титулованных в нашем списке. В составе сборной Канады она завоевала серебро командного турнира на Олимпиаде в Сочи, трижды была медалисткой чемпионата четырёх континентов. Кирстен и Майкл Маринаро не были фаворитами соревнований в Монреале, но на домашнем льду могли показать высокий результат.

Исадора Уильямс (Бразилия) – одиночное катание

Несмотря на по-детски милую внешность, Исадора Уильямс уже обладает большим спортивным опытом. В феврале бразильской фигуристке исполнилось 24 года, а чемпионат мира в Монреале стал бы для неё уже пятым. Кроме того, девушка, родившаяся и проживающая в США, дважды выступала на Олимпийских играх.

Наталья Калишек (Польша) – танцы на льду

Польский танцевальный дуэт Наталья Калишек/Максим Сподырев уже несколько лет выступает на стабильно высоком уровне и входит в топ-10 в Европе. В Сайтаме в марте 2019 года молодые люди остановились в шаге от десятки сильнейших. К сожалению, следующая попытка выйти на новый уровень им представится нескоро.

Эмми Пелтонен (Финляндия) – одиночное катание

Эффектная финская фигуристка наверняка очень сердита на коронавирус, ведь чемпионат мира в Монреале должен был стать самым успешным в её карьере. На чемпионате Европы в Граце Эмми превзошла свой лучший результат и заняла пятое место. В Канаде у неё тоже были все шансы добиться наиболее высокой для себя позиции, тем более что раньше её потолком было скромное 28-е место. Но эпидемия не щадит даже таких красоток.

Виктория Синицина (Россия) – танцы на льду

Виктория вместе с Никитой Кацалаповым преподнесли главную сенсацию чемпионата Европы, нарушив гегемонию французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. На чемпионате мира сражение за золото в танцах обещало быть очень интересным, но коронавирус не дал ему состояться.

Кайлани Крэйн (Австралия) – одиночное катание

Очаровательная Кайлани Крэйн большими успехами на международном уровне похвастать не может, но привлекательная внешность и искренняя любовь к фигурному катанию помогают ей популяризовать экзотичный для Австралии вид спорта у себя на родине. Кайлани 12 раз поднималась на вершину пьедестала чемпионата Австралии, а чемпионат мира в Монреале должен был стать пятым в её карьере.

Лана Петранович (Хорватия) – спортивные пары

Яркая хорватка тренируется в Москве у олимпийского чемпиона Фёдора Климова. Её партнёр Антонио Соуза-Кордейру раньше выступал за Россию, но вот уже пятый сезон помогает харизматичной Петранович популяризировать фигурное катание в Хорватии. Лана не стесняется своей сексуальности и регулярно радует подписчиков чувственными фотографиями.

Александра Степанова (Россия) – танцы на льду

Ещё одна россиянка в нашем рейтинге и тоже из танцев на льду. Многие болельщики называют дуэт Степанова/Букин самым красивым в мире, однако судьи обычно очень строги к ребятам. На прошлом чемпионате мира они показали лучший результат в карьере и заняли четвёртое место. В Монреале при безупречном катании Саша и Ваня могли претендовать на пьедестал, но турнир был отменён.

Ангелина Кучвальская (Латвия) – одиночное катание

Латвийской фигуристке Ангелине Кучвальской прочили большое будущее, а её звёздный час настал на чемпионате Европы-2016, где она заняла четвёртое место, уступив только россиянкам Медведевой, Радионовой и Погорилой. К сожалению, дальше её карьера развивалась по нисходящей. Тем не менее Ангелина после паузы вернулась на лёд и продолжает радовать любителей красоты в фигурном катании.