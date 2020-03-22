Шведские лыжники провели тайную гонку во время пандемии. Их за это накажут?

Из-за пандемии полмира оказались на карантине. Люди попали в сложную ситуацию: им резко ограничили свободу и запретили заниматься многими любимыми делами. Спортсмены – не исключение. Пожалуй, им даже сложнее, чем остальным, потому что тренировки и соревнования – это всё, что есть в их жизни. И не все могут справиться с этой новой реальностью.



Большая группа элитных шведских спортсменов не выдержала. Несмотря на запрет лыжной ассоциации Швеции, 56 человек тайно собрались в Эстерсунде и организовали соревнования во время пандемии коронавирусной инфекции. Что им грозит за такую вольность?

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«Я ничего не знал об этом»

На старт гонки среди этих 56 человек вышли такие известные лыжники как Оскар Свенссон, Эбба Андерссон, Линн Свар – настоящие звёзды этого вида спорта. Также в соревнованиях приняли участие биатлонисты: Йоханна Скотхейм, победитель этапов Кубка мира по биатлону Мартин Понсилуома и многие другие. Несмотря на всё это, член лыжной ассоциации Швеции Ола Стремберг признался, что происходящее стало для него полной неожиданностью.



«Я ничего не знал об этом, если честно. Но пусть это останется на совести спортсменов, которые вышли на старт. Это им было решать, уместно ли бегать в таких условиях или нет».



Концовка лыжного сезона была испорчена отменой всех соревнований из-за распространения вируса. Были отменены все североамериканские этапы. В Швеции отменили национальный чемпионат и все другие турниры местного значения. В руководстве ассоциации лыжных гонок назвали ситуацию экстраординарной, требующей принятия срочных мер. Но несмотря на это, через несколько дней 56 спортсменов тайком собрались в Эстерсунде и побежали!

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«Было очень весело»

Сами лыжники и биатлонисты, судя по всему, не видели ничего странного в том, что соревновались в таких условиях, невзирая на все запреты.



«Было очень весело. Круто, что сюда приехало так много людей, хотя о гонке стало известно всего лишь несколько дней назад», – отметил лыжник Оскар Свенссон.



«Классно, весело. Мы получили поддержку от тех, кто хотел воспользоваться шансом побегать. Спасибо тому, у кого возникла эта идея», – добавила Эбба Андерссон.

Более того, многие спортсмены после окончания гонки и не пытались скрыть факт проведения соревнований. Биатлонистка Йоханна Скотхейм выложила радостный пост с фотографией и получила одобрительный комментарий от олимпийской чемпионки Ханны Эберг.

Что же им грозит?

Удивительно, но такие действия шведских лыжников и биатлонистов, скорее всего, останутся безнаказанными. Швеция выбрала консервативный подход к борьбе с вирусом. В отличие от большинства стран Европы там нет жёсткого карантина. Конечно, массовые мероприятия там запрещены, студенты перешли на дистанционное обучение, но рестораны и магазины по-прежнему функционируют. И люди там сидят без масок.



Шведы рассчитывают на сознательность своего населения и на то, что люди будут соблюдать необходимую дистанцию и не будут приближаться друг к другу без особой надобности. Можно ли считать особой надобностью приближение друг к другу во время соревнований по лыжным гонкам, большой вопрос. Пока в лыжной ассоциации Швеции заявляют, что не планируют наказывать спортсменов. Но если, не дай бог, кто-то из участников той гонки в Эстерсунде заболеет, кто возьмёт на себя ответственность?