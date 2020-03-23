Загитова открыла дверь ногой, за что подверглась жёсткой критике. Ну и зачем было удалять видео?

Загитова снова удалила неоднозначный пост из своего «инстаграма». Всё дело в деньгах?

Эпидемия коронавируса поставила реальную жизнь на паузу. Практически всё самое интересное сейчас происходит в социальных сетях. В условиях массовой самоизоляции и без того серьёзное внимание к звёздным «инстаграмам» становится просто огромным, и любая неосторожная публикация способна привести к скандалу. Кто-то в погоне за хайпом намеренно провоцирует подписчиков, но это точно не вариант Алины Загитовой.

Олимпийская чемпионка подверглась жёсткой критике за публикацию видео, на котором она ногой открывает дверь на каток. Гневная реакция пользователей на невинную шутку явно стала для Алины неожиданностью, так как уже через несколько часов пост со страницы фигуристки исчез.

И это уже не первый раз, когда Загитова демонстрирует, что подвержена влиянию общественного мнения. Не самая подходящая черта для звезды мирового уровня с многомилионной аудиторией.

Загитова открыла дверь ногой

Коронавирус уже повлиял на жизнь всей планеты и стал главным информационным поводом. Тема эпидемии и её последствий оккупировала социальные сети. Люди жонглируют туалетной бумагой, фотографируются в масках, показывают огромные запасы продуктов и дезинфицируют руки антисептиком.

Фигуристка Алина Загитова тоже не даёт скучать своим поклонникам, рассказывая о жизни в новых реалиях. Правда, одна из публикаций 17-летней спортсменки неожиданно привела к скандалу. Победительница Олимпиады в Пхёнчхане выложила на своей странице в «инстаграм» видео, на котором она ногой открывает дверь, ведущую на каток. Таким нестандартным образом девушка избежала контакта с дверной ручкой, на которой могли находиться микробы и бактерии.

«Вот для чего нужна растяжка», — гласила ироничная подпись с эмодзи вируса.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Шутку оценили не все

Очевидно, что ролик был снят специально для поста и носил шуточный характер, однако креатив Загитовой оценили не все. Среди восторженных комментариев фанатов встречалась и критика, причём в достаточно жёсткой форме:

«А следующий будет трогать грязную ручку двери. Девочка думает только о себе».

«Беспардонная была, беспардонной и останется. Воспитание хромает».

«Квартиру и авто она так же открывает?»

За неоднозначное видео спортсменку обвинили в неуважительном отношении к окружающим, плохом воспитании и эгоизме. Судя по всему, к такой реакции Загитова была не готова, ведь вскоре пост с видео с её страницы пропал. Однако к тому моменту ролик уже успел разлететься по Интернету и вызвал большой резонанс.

Плохая привычка удалять

В самом приколе ничего криминального и близко не было, а вот факт удаления поста без объяснения причин для блога с аудиторией в 770 тыс. подписчиков выглядит странно. Тем более Алина уже не в первый раз чистит ленту от вызвавших резонанс записей.

В июне 2019 года Загитова опубликовала снимок из студии «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего в её адрес посыпались сотни оскорбительных комментариев и даже угроз. Под напором критики Алине пришлось удалить фотографию.

Загитову безжалостно травят. Она даже удалила пост про Путина Олимпийская чемпионка оказалась не готова к политической травле. Куда смотрели взрослые?

И вот она снова удалила скандальную запись. Но если тогда это скорее свидетельствовало о том, что его вообще не стоило выкладывать, то сейчас ситуация иная. Удалять безобидный ролик из-за нескольких критических комментариев – странно, ведь у звезды масштаба Загитовой подобные реплики могут появиться под любой записью.

При желании даже видео с домашней тренировки можно раскритиковать. Например, сказать, что там всё слишком быстро, и у зрителей от такой скорости перемотки может разболеться голова.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Всё дело в рекламе?

Реагируя на негативную реакцию в «инстаграме», Загитова даёт понять хейтерам, что их методы работают. Непонятно, почему агенты, родители и тренеры ей этого не объяснили, ведь ситуация после «Прямой линии» была весьма показательной в этом плане.

Сама Загитова свой поступок никак не объяснила, поэтому о его причинах остаётся только догадываться. Возможно, исчезновение видео продиктовано многомилионными рекламными контрактами спортсменки. «Инстаграм» Алины пестрит рекламой её спонсоров, которым негативный фон вокруг юной красавицы-чемпионки совсем ни к чему. Но если дело действительно в опасении испортить имидж и как следствие потерять деньги, то уж лучше заранее согласовывать записи с маркетологами, чем их потом удалять.

А в конкретном случае достаточно было протереть дверную ручку влажной салфеткой после контакта с кроссовкой. Вполне вероятно, что это и было сделано, но просто не попало в кадр.