Новым героем битвы пощёчин стал крутой Молдаванин. Пельмень обречён?

Коронавирус безжалостно разрушает одни соревнования за другими, но любителям спорта по-прежнему есть на что посмотреть. Участники битвы пощёчин настолько суровы, что над их турнирами не властна даже напугавшая весь мир эпидемия. Ну как не властна – теперь перед тем, как хорошенько ударить соперника по лицу открытой ладонью, сначала надо обработать руки антисептиком.

В остальном это всё то же безбашенное шоу. Брутальные мужики и узнаваемые интернет-персонажи, одетые в форму американских заключённых, от души лупят друг друга по лицу в надежде сорвать солидный денежный куш. За этим, мягко говоря, странным зрелищем наблюдают миллионы пользователей.



А если вы по-прежнему считаете, что пощёчины не имеют никакого отношения к спорту, просто посмотрите поединок Папы и Молдаванина.



Да как вообще можно устоять на ногах после такого?

Взлёт и осечка Пельменя

Необычный способ демонстрации силы для российской аудитории открыл популярный блогер Амиран Сардаров, автор канала «Дневник хача». Проект «Каменные лица» выстрелил благодаря харизматичному фермеру из Красноярского края Василию Камоцкому, снискавшему всенародную любовь под прозвищем Пельмень.



Жалостливые обитатели Сети собирали здоровяку деньги на комбайн, а заодно наслаждались его грандиозными победами. Пощёчин народного чемпиона из Сибири не вынесли такие интернет-фрики, как Руки-Базуки, Сатанист и Зомбибой. Всего же его рекорд в «Каменных лицах» составляет пять побед при двух ничьих, а единственное поражение Пельмень потерпел в рамках турнира по пощёчинам на чемпионате мира Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки в Москве. То падение Василия на бочку стало суперсенсацией.

Неизвестный Зезюля жёстко вырубил могучего Пельменя. Одним ударом, но честно ли? Непобедимый Камоцкий рухнул на бочку от одной пощёчины. Неужели сенсационный победитель заработал 200 тыс. рублей обманом?

Пощёчины в тюрьме

Ходили слухи, что Сардаров собирается закрыть «Каменные лица», но в действительности проект продлили на второй сезон. Символично, что скандальное шоу вернулось в тот же день, когда стало известно о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Даже самое крупное и престижное спортивное событие планеты пало в неравном бою, а битве пощёчин всё нипочём!



На этот раз участники обменивались пощёчинами в тюремных интерьерах. Одеты они тоже были соответствующим образом: белые майки и оранжевые робы. И если к самому соревновательному контенту можно относиться по-разному, то по умению презентовать свой продукт организаторы «Каменных лиц» дадут фору большинству спортивных промоутеров. Предваряет поединки красочный и качественно снятый ролик на тюремную тематику, а закрывает выпуск выступление Гио Пики — рэпера в стиле шансон. В общем, антураж полностью отвечает авторской задумке и, положа руку на сердце, превосходит содержание.

Пельмень вернулся! Народный чемпион одной пощёчиной отключил Зомбибоя А 200-килограммовый Папа уложил парня с прозвищем Нечего Терять. Пельмень — Папа — вот она, битва века?

Мегазаруба Папы и Молдаванина

В первом выпуске второго сезона народный чемпион Пельмень к тумбе не выходил, а скромно стоял среди зрителей. Ни в одном из четырёх поединков свалить соперника с ног участникам не удалось. В главной битве вечера сошлись тяжеловесы: 200-килограммовому Денису Вильданову по прозвищу Папа противостоял Родион Сукман по прозвищу Молдаванин весом 170 кг. Во время сражения титанов в зале царила абсолютная тишина, а приз в 150 тыс. рублей только добавлял поединку накала.



Оба спортсмена вкладывали в каждый удар всю свою мощь. После второй пощёчины у Папы пошла кровь из носа, однако это не помешало ему продолжить поединок. Многим зрителям показалось, что пощёчины Родиона были более мощными и акцентированными, и он действительно едва не вырубил гигантского Папу. Денис тоже бил размашисто и мощно, но Молдаванин даже не шелохнулся, будто у него реально стальной череп. Папа и Молдаванин получили по 75 тыс. рублей и, судя по их реакции, остались довольны исходом боя.



Несмотря на ничейный результат, зрителям поединок пришёлся по душе. Они подбадривали своих любимцев и называли стойкого Молдаванина новым героем серии. А ещё гадали, кто же из участников этой мегазарубы станет следующим соперником Пельменя. Что-то подсказывает, что организаторы будут до последнего откладывать поединок Пельменя с Папой, а вот с Молдаванином Василий может встретиться у тумбы уже очень скоро, и далеко не факт, что народный чемпион выстоит.



Молдаванин очень крут! Неужели Пельмень обречён?