«Папа, мне больно». Какой ценой семилетний сын Плющенко зарабатывает больше отца

Многие звёздные родители стараются максимально скрыть жизнь своих детей от посторонних глаз. О том, что у некоторых звёзд вообще есть дети, мы порой узнаём лишь спустя пару лет после их рождения. Но это точно не случай олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруги Яны Рудковской. Их сын Алекс, который больше известен как Гном Гномыч, уже зарабатывает больше своего знаменитого отца и приближается к нему по числу подписчиков в «Инстаграме».



О жизни семилетнего ребёнка мы можем узнать почти всё, потому что каждый его шаг тут же находит отражение в социальных сетях. Так какой же ценой маленькому Гном Гномычу даётся его успех?

«Папа, мне больно»

Плющенко и Рудковскую часто критикуют за то, как они воспитывают своего ребёнка. С одной стороны, все видят роскошную жизнь, которую ведут звёздные супруги. С другой – грустные глаза сына, который порой действительно страдает от изнуряющих тренировок. Телеведущая Ксения Собчак призналась, что была в шоке от методов воспитания Гном Гномыча, и отметила, что никогда бы так не поступила со своим ребёнком. А Собчак обычно сложно чем-то удивить.

Недавно Плющенко выложил в Сеть видео, где учит сына правильно садиться на шпагат и вообще обучает правилам растяжки. Несколько раз за видео семилетний мальчик сказал: «Папа, мне больно». Но это не остановило ни отца, ни ребёнка от продолжения занятий.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Ты чемпион или шампиньон?»

Запредельными физическими нагрузками тренировки не ограничиваются. Психологическая устойчивость – не менее важный аспект, по мнению Плющенко и Рудковской. Олимпийский чемпион в своём «инстаграме» выложил ещё одно резонансное видео, где очень жёстко мотивировал сына и отчитал его за недостаточные старания.

«Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном? Если я сказал, что тебе надо 100 сделать, значит, 100 будешь делать!». Мальчик признался, что уже сделал этот элемент как минимум 20 раз. На что получил ещё один жёсткий ответ отца: «А другой мальчик пошёл и 100 сделал. Как думаешь, кто победит – ты или он?».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

После этого Алекс Плющенко довёл тренировку до конца, а затем выиграл свою очередную золотую медаль на соревнованиях. После победы Рудковская, прежде чем поздравить сына, заставила его рассказывать о всех элементах, которые он выполнил во время программы. Пока ребёнок не закончил перечисления, поздравлений не было.

Гном Гномыч зарабатывает больше отца

Жёсткие методы? Пожалуй, да. Но именно в таких условиях растут будущие чемпионы. Рудковская и Плющенко признаются, что сами росли так же, что помогло им впоследствии стать известными и успешными людьми. А уж они знают, о чём говорят. Семилетний Алекс уже зарабатывает больше отца и участвует в различных ледовых шоу по всему миру. А недавно Гном Гномыч подарил родителям чемодан стоимостью 170 тыс. рублей, купленный на свои деньги.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Плющенко также рассказывал, что сын всё равно порой просит деньги на карманные расходы. Причём всегда просит не больше 5000 рублей и обязательно одной купюрой. Сейчас Гном Гномыч уже сам хочет стать олимпийским чемпионом и очень сильно расстроился, когда его тренировочный клуб закрыли на карантин в связи с известными событиями в мире.



Из таких детей вырастают большие спортсмены.

“Был бы бездарь, пошёл бы в футбол. Или в школу”. Что не так с сыном Плющенко? Супруга Плющенко не отправит своего шестилетнего сына ни в футбол, ни в хоккей, ни даже в школу. Он же талант, а не какой-нибудь бездарь!