История уникальной победы Бьорндалена в лыжных гонках. У Фуркада и Бё таких не было

Уле-Эйнар Бьорндален – уникальный спортсмен. Примеров, когда классные лыжники переходят в биатлон, масса. Примеров, когда крутые биатлонисты гоняются в лыжах, единицы. И не просто гоняются, а добиваются успеха. Сейчас такое представить почти невозможно.
Даже Йоханнес Бё, который на порядок сильнее всех по скорости на Кубке мира по биатлону, не готов попробовать свои силы в лыжных гонках. Да и великий Мартен Фуркад никогда не обременял себя такими соревнованиями. Поэтому они – великие. А Бьорндален – величайший.
За свою славную карьеру Уле-Эйнар, которого называли не только великим, но и ужасным, одержал 137 побед, 136 из которых в биатлоне, и одна – в лыжных гонках. Но если то, как Бьорндален побеждает с винтовкой за спиной, видели все зрители со стажем, то лыжную победу не помнит почти никто.
В лыжи по приколу
Норвежец дебютировал на Кубке мира по лыжным гонкам уже в статусе олимпийского чемпиона по биатлону. Уле-Эйнар всегда говорил, что у него нет задачи что-то выигрывать в лыжах, потому что это просто физически невозможно. Ведь биатлонный и лыжный сезоны проходят в одно и то же время. По сути, норвежец выступал в лыжах по приколу, проходя мимо.
«Моя параллельная карьера лыжника никогда не сводилась к задаче что-то выиграть, была скорее частью подготовки. Но нужно понимать, что в те годы представлял собой норвежский биатлон. Даже в 1993-м, когда я начал выступать в Кубке мира, популярность нашего вида спорта не составляла и половины от лыжной. Царём и богом мирового биатлона для меня тогда был Сергей Чепиков, но большая часть норвежских болельщиков, уверен, вообще не подозревала о его существовании. Я воспринимал всё это как вопиющую несправедливость».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Первые успехи
Бьорндален планировал выступить на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в биатлоне, и в лыжных гонках. Понятно, что в биатлоне проблем с отбором в команду не было никаких. А вот в лыжах надо было серьёзно постараться. И Уле-Эйнар постарался! В самом конце 2001 года буквально за несколько месяцев до Олимпиады норвежец умудрился дважды заехать на подиум в личных гонках. Сначала он взобрался на второе место в гонке на 10 км свободным стилем в Куопио, а потом он повторил это достижение в масс-старте свободным стиле в Рамзау.
Олимпийская боль
В тот момент Бьорндален, пожалуй, находился в своей лучшей форме в жизни. Четыре золота в Солт-Лейк-Сити – лучшее тому подтверждение. Но это всё было в биатлоне, а неугомонному норвежцу хотелось взять медаль и в лыжах. И он был невероятно близок к этому. В масс-старте на 30 км свободным стилем Уле-Эйнар шёл в группе преследователей испанского лыжниках Йохана Мюллега, который вёз всем две с лишним минуты.
С золотом всё было ясно. А вот за медаль вполне можно было побороться, тем более что группа преследователей составляла всего пять человек. Но Бьорндален никогда не отличался хорошим финишем, поэтому в концовке гонки чуть-чуть уступил соперникам и занял шестое место, которое после дисквалификации испанца Мюллега стало пятым. Но как же всё было рядом!
Единственная победа
Первый и единственный (а оттого по-настоящему уникальный) большой успех Бьорндалена в лыжах случился в ноябре 2006 года на этапе Кубка мира в шведском городе Элливаре. Уле-Эйнар стартовал под ранним 11-м номером и показал результат, который не сумел никто не превзойти из числа элитных гонщиков, стартовавших позже. Вторым тогда стал четырёхкратный чемпион мира Туре Рууф Хуфстад и двукратный призёр мировых первенств немец Франц Гёринг.
У нас есть исторические кадры победного финиша великого норвежца в той гонке:
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Разочарование на ЧМ
И опять же этот успех было не случайностью, потому что Уле-Эйнар готовился к лыжному чемпионату мира в Саппоро. И должен был там бороться за медаль в раздельной гонке свободным стилем. Бьорндален получил поздний стартовый номер, то есть был в числе основных претендентов. Но в дело вмешалась погода. Перед стартом элитной группы в Саппоро пошёл сильный снег, что дало преимущество тем, кто отправился на дистанцию раньше.
Этим неожиданным преимуществом блестяще воспользовался другой посланец биатлона – Ларс Бергер, ставший тогда двукратным чемпионом мира. Бьорндален стал 13-м, но главную миссию уже давно выполнил. Он поднял популярность биатлона в Норвегии практически с нуля и сделал этот вид спорта культовым в стране, показав, что биатлонисты способны бегать ничуть не хуже лыжников. В наши дни представить себе подобное практически невозможно.
- 26 марта 2020
-
13:38
-
13:30
-
13:01
-
12:52
-
12:48
-
12:23
-
12:02
-
11:46
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
10:49
-
10:45
-
10:33
-
10:17
-
10:00
-
09:44
-
09:27
-
09:03
-
02:30
-
01:17
-
01:05
-
00:00
- 25 марта 2020
-
23:19
-
22:34
-
21:07
-
20:33
-
19:20
-
18:43
-
18:35
-
18:06
-
16:49
-
16:38
-
16:28
-
16:11