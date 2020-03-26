История уникальной победы Бьорндалена в лыжных гонках. У Фуркада и Бё таких не было

Уле-Эйнар Бьорндален – уникальный спортсмен. Примеров, когда классные лыжники переходят в биатлон, масса. Примеров, когда крутые биатлонисты гоняются в лыжах, единицы. И не просто гоняются, а добиваются успеха. Сейчас такое представить почти невозможно.

Даже Йоханнес Бё, который на порядок сильнее всех по скорости на Кубке мира по биатлону, не готов попробовать свои силы в лыжных гонках. Да и великий Мартен Фуркад никогда не обременял себя такими соревнованиями. Поэтому они – великие. А Бьорндален – величайший.



За свою славную карьеру Уле-Эйнар, которого называли не только великим, но и ужасным, одержал 137 побед, 136 из которых в биатлоне, и одна – в лыжных гонках. Но если то, как Бьорндален побеждает с винтовкой за спиной, видели все зрители со стажем, то лыжную победу не помнит почти никто.

Нет места жалости. Бьорндален ушёл из спорта Он не устал. Он просто не может биться на пределе. А значит, пришло время новых героев.

В лыжи по приколу

Норвежец дебютировал на Кубке мира по лыжным гонкам уже в статусе олимпийского чемпиона по биатлону. Уле-Эйнар всегда говорил, что у него нет задачи что-то выигрывать в лыжах, потому что это просто физически невозможно. Ведь биатлонный и лыжный сезоны проходят в одно и то же время. По сути, норвежец выступал в лыжах по приколу, проходя мимо.



«Моя параллельная карьера лыжника никогда не сводилась к задаче что-то выиграть, была скорее частью подготовки. Но нужно понимать, что в те годы представлял собой норвежский биатлон. Даже в 1993-м, когда я начал выступать в Кубке мира, популярность нашего вида спорта не составляла и половины от лыжной. Царём и богом мирового биатлона для меня тогда был Сергей Чепиков, но большая часть норвежских болельщиков, уверен, вообще не подозревала о его существовании. Я воспринимал всё это как вопиющую несправедливость».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Первые успехи

Бьорндален планировал выступить на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и в биатлоне, и в лыжных гонках. Понятно, что в биатлоне проблем с отбором в команду не было никаких. А вот в лыжах надо было серьёзно постараться. И Уле-Эйнар постарался! В самом конце 2001 года буквально за несколько месяцев до Олимпиады норвежец умудрился дважды заехать на подиум в личных гонках. Сначала он взобрался на второе место в гонке на 10 км свободным стилем в Куопио, а потом он повторил это достижение в масс-старте свободным стиле в Рамзау.

Олимпийская боль

В тот момент Бьорндален, пожалуй, находился в своей лучшей форме в жизни. Четыре золота в Солт-Лейк-Сити – лучшее тому подтверждение. Но это всё было в биатлоне, а неугомонному норвежцу хотелось взять медаль и в лыжах. И он был невероятно близок к этому. В масс-старте на 30 км свободным стилем Уле-Эйнар шёл в группе преследователей испанского лыжниках Йохана Мюллега, который вёз всем две с лишним минуты.



С золотом всё было ясно. А вот за медаль вполне можно было побороться, тем более что группа преследователей составляла всего пять человек. Но Бьорндален никогда не отличался хорошим финишем, поэтому в концовке гонки чуть-чуть уступил соперникам и занял шестое место, которое после дисквалификации испанца Мюллега стало пятым. Но как же всё было рядом!

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Единственная победа

Первый и единственный (а оттого по-настоящему уникальный) большой успех Бьорндалена в лыжах случился в ноябре 2006 года на этапе Кубка мира в шведском городе Элливаре. Уле-Эйнар стартовал под ранним 11-м номером и показал результат, который не сумел никто не превзойти из числа элитных гонщиков, стартовавших позже. Вторым тогда стал четырёхкратный чемпион мира Туре Рууф Хуфстад и двукратный призёр мировых первенств немец Франц Гёринг.



У нас есть исторические кадры победного финиша великого норвежца в той гонке:

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Разочарование на ЧМ

И опять же этот успех было не случайностью, потому что Уле-Эйнар готовился к лыжному чемпионату мира в Саппоро. И должен был там бороться за медаль в раздельной гонке свободным стилем. Бьорндален получил поздний стартовый номер, то есть был в числе основных претендентов. Но в дело вмешалась погода. Перед стартом элитной группы в Саппоро пошёл сильный снег, что дало преимущество тем, кто отправился на дистанцию раньше.



Этим неожиданным преимуществом блестяще воспользовался другой посланец биатлона – Ларс Бергер, ставший тогда двукратным чемпионом мира. Бьорндален стал 13-м, но главную миссию уже давно выполнил. Он поднял популярность биатлона в Норвегии практически с нуля и сделал этот вид спорта культовым в стране, показав, что биатлонисты способны бегать ничуть не хуже лыжников. В наши дни представить себе подобное практически невозможно.