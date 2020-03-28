«Куклы». Британская газета упрекнула Россию в жёстких методах воспитания фигуристок

На Туманном Альбионе действительно заботятся о наших девочках? Или просто хотят убрать Россию с пьедестала?

Пока весь мир борется с угрозой коронавируса, в Британии неожиданно озаботились здоровьем юных российских фигуристок. Там упрекают Россию в жёстких методах воспитания чемпионок.

«Русские куклы изменили фигурное катание. Но какой ценой?». Под таким заголовком суперавторитетное издание The Guardian представило читателям большой материал, посвящённый пагубному влиянию методов Этери Тутберидзе на неокрепшие детские тела и головы.



Причём преподносится информация так, чтобы даже у человека, понятия не имеющего о фигурном катании, не осталось сомнений: в России безжалостно эксплуатируют несчастных детишек. А единственный шанс спасти их из спортивного рабства – на корню уничтожить порочную систему.



Действительно, кто же ещё позаботится о наших детях, если не сердобольные британцы?

Коронавирус спасёт фигурное катание?

Сразу скажу, что заподозрить британцев в шкурных интересах трудно. Даже если их стараниями Тутберидзе запретят тренировать, а возрастной ценз поднимут до 21 года, то и тогда безоговорочно лучшей британской фигуристке Наташе Маккэй медали крупнейших турниров не светят.



Вообще фигурное катание на Туманном Альбионе популярностью не пользуется и в поле зрения больших СМИ попадает нечасто. Но мимо доминирования российских девушек британские журналисты, разумеется, пройти не могли. Тем более отмена чемпионата мира в Монреале из-за коронавируса, на их взгляд, должна привлечь внимание к существующим проблемам и запустить реформу фигурного катания.

Российских фигуристок лишили шанса выиграть чемпионат мира. Другого может и не быть Косторная, Щербакова и Трусова рискуют никогда больше не победить в составе сборной России. Это катастрофа!

«Какова цена успеха сырых детей?»

Статья в The Guardian знакомит читателей с российскими подростками Алёной Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой, которые «произвели революцию в фигурном катании» и наверняка разыграли бы между собой медали чемпионата мира в Монреале.

Сорванный триумф? Как российские фигуристки могли бы победить на чемпионате мира Косторная стала бы чемпионкой, а Трусова упала и осталась без медали. Представляем, как мог бы сложиться главный турнир года.

Тут же раскрывается и секрет их доминирования – замечательные прыжки, позволяющие набирать максимум баллов. А Щербакова и Трусова так вообще овладели «Святым Граалем фигурного катания» — «прыжками в четыре полных оборота в воздухе» (да, именно так, видимо, чтобы и дураку было понятно).

Авторы не уточняют, почему обладательницы священной реликвии проиграли оба главных старта сезона Алёне Косторной. Зато доходчиво объясняют, чем опасны уникальные технические элементы.



«Есть несколько опасений. Первое. Видим ли мы сейчас соревнования по прыжкам среди девочек вместо фигурного катания? Второе, и главное: какова цена успеха – физическая, эмоциональная и психологическая — для этой коллекции сырых, только формирующихся детей?», — волнуются британцы.

Тренеры жестоко обращаются с фигуристками

А чтобы читатели в полной мере прочувствовали всю серьёзность ситуации и по-настоящему обеспокоились судьбой российских девочек, экспертным мнением делится Киира Корпи – трёхкратная медалистка чемпионатов Европы, которая сейчас учится на психолога в Нью-Йорке. Очаровательная финка обращает внимание на следующие проблемы воспитания спортсменок:



— Фигуристы, как и представители некоторых других видов спорта, растут в авторитарной культуре, где травмы и психологические проблемы воспринимаются как слабость.



— Чрезмерные нагрузки ведут к стрессовым переломам и наносят ущерб здоровью. В США, Финляндии и Швеции подростки сталкиваются с этим уже в 12 лет. В России наверняка ещё раньше.



— Многие спортсмены физически и психологически сломлены, но это никого не волнует, пока система приносит результат. Но и те, кто справляется, находятся на вершине всего несколько лет, а затем становятся «слишком старыми», чтобы продолжать карьеру.



— В фигурном катании распространено эмоциональное насилие. Если тренер подавляет ученика, то это равносильно жестокому обращению с детьми.



— Люди теряют интерес к юным чемпионкам и скучают по эмоциям зрелых женщин. Трудно смотреть за выступлениями детей, потому нельзя не думать, что стоит за их успехами.

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«Фигуристки боятся полового созревания»

Хотя Корпи считает «фабрику Этери» лишь порождением больной бесчеловечной культуры, никакие другие специалисты в материале не упоминаются. Зато история Тутберизде рассказана подробно, начиная с триумфа Липницкой в Сочи. Проанализировав тренерский путь «противоречивой фигуры» на примере Липницкой, Медведевой и Загитовой, журналисты приходят к выводу, что всему виной пубертат. Какая свежая догадка!

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«Половое созревание может значительно изменить то, как выступает фигурист. Он становится выше и тяжелее. Это ожидаемо и естественно, но в фигурном катании такие изменения рассматриваются как нежелательные, поскольку сказываются на качестве четверных прыжков. Требуется доработка техники, но у тренеров часто нет заинтересованности или терпения. Вместо этого они просто находят более молодого фигуриста, который ещё не дорос до пубертатного периода и весит меньше. Таким образом, фигуристы на грани подросткового возраста боятся полового созревания», — говорится в статье о «русских куклах»

Откуда такая забота?

Журналисты отмечают, что фигурное катание всегда было делом молодых, а Тутберидзе работает жёстко, но в рамках правил Международного союза конькобежцев. Но на этом доводы в пользу тренера заканчиваются. Далеко не факт, считают британцы, что великолепное трио сохранит кондиции для следующего сезона, а если у них наступит спад, то Тутберидзе займётся новым проектом.

Вывод очевиден: чтобы перестать ломать детские судьбы, фигурное катание должно начать задавать себе неудобные вопросы.



В принципе, всё, о чём говорят британцы, никакой новостью не является. Споры о цене победы наверняка будут сопровождать Тутберидзе до конца карьеры. Отрицать проблему бессмысленно и поднимать болезненные вопросы действительно надо, но со стороны британцев неожиданная забота о русских детях как-то слишком уж смахивает на стремление защитить мир от российских чемпионок. Или попросту убрать Россию с пьедестала.



Так что, извините, господа-доброжелатели, но мы уж как-нибудь сами.