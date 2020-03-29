Богиня гимнастики нашла счастье с сотрудником ФСБ. Красотка получает от жизни всё

Гимнастка Дарья Дмитриева к 26 годам может похвастать большими достижениями. Девушка стала чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике, а на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Дарья завоевала серебро. Через год спортсменка решила завершить карьеру и не начинать новый олимпийский цикл. Но после этого жизнь Дмитриева стала ещё интереснее.

Свадьба в стиле греческих богов

Некоторое время Дарья работала тренером в Центре художественной гимнастики ISCA, получила судейский сертификат, но ей хотелось чего-то большего от жизни.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Со звездой российского хоккея Александром Радуловым Дмитриева впервые встретилась на базе в Новогорске, где гимнастки и хоккеисты часто проводят сборы.

Радулов часто приглашал девушек сходить в кино. В один из таких походов у Александра и Дарьи и завязались отношения. Хотя, как признавалась потом Дмитриева, ухаживал хоккеист своеобразно, не разбрасываясь подарками.

Летом 2015 года пара зарегистрировала брак, вскоре родился сын Макар, а в 2016 году Радулов и Дмитриева сыграли роскошную свадьбу, где предстали в роли греческих богов. Так как оба участвовали в Олимпийских играх, им показалось это логичным.

Брак чемпионов продлился недолго. Дмитриева откровенно намекала, что Радулов ей изменяет. А после того, как Александр вернулся в НХЛ, шансов спасти отношения не было.

При этом оба уверяют, что сохранили нормальные отношения и стараются по возможности вместе воспитывать сына Макара.

Роман с сотрудником ФСБ

Дмитриева не грустила и не спешила отказываться от яркой жизни. Она ездила по миру с мастер-классами по гимнастике и открыла своё свадебное агентство. Как говорила сама Дарья, организованные ею свадьбы стоили от 500 тысяч рублей до бесконечности.

После этого стало известно о романе Дмитриевой с сотрудником ФСБ Игорем Семченко, который играет за любительскую футбольную команду и побеждает всех на турнирах по самбо.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Однако была и проблема – Игорь был женат на другой женщине, от которой у него было двое детей. Но Дарья не в этом ничего страшного.

«Он ещё не развёлся, но с женой давно не живёт. Скоро мы съедемся и поженимся», – говорила гимнастка.

Свой 25-й день рождения Дмитриева праздновала в дорогом московском ресторане вместе с Семченко. И тогда журналисты заметили округлившийся живот спортсменки.

Гимнастка вскоре родила своего второго ребёнка, теперь уже от сотрудника ФСБ. И, судя по последним публикациям в социальной сети, продолжает наслаждаться жизнью.

Самая горячая красотка русской гимнастики. Она соблазнила даже Овечкина! Олимпийская чемпионка, которая никогда не будет встречаться с обычными парнями!

От подруги Дениса Суареса не оторвать глаз! Надя могла стать невесткой Зидана Одноклубник Фёдора Смолова не скучает на карантине.