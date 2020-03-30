Фигуристка Трусова ездила в Египет в разгар эпидемии. Теперь её требуют выгнать из сборной

Явно не о таком завершении сезона мечтала Александра Трусова. 15-летняя фигуристка оказалась в центре громкого скандала и стала символом безответственного отношения к ситуации с распространением коронавируса. Александра, её родители и два брата были эвакуированы из Египта, куда улетели уже после отмены чемпионата мира в Монреале.

По возвращении в Москву спортсменка рассказала болельщикам, что сидит на карантине, однако о недавнем отдыхе решила умолчать, а комментарии на эту тему с её страницы в «инстаграме» немедленно исчезают. Тем не менее в интернете поездку фигуристки на море в разгар пандемии коронавируса обсуждают и осуждают очень активно. Люди возмущены беспечностью родителей Трусовой и требуют применить к Саше серьёзные дисциплинарные меры. Раздаются даже призывы убрать её из состава сборной России.

В любом случае Трусова не должна остаться безнаказанной. Ради себя и будущего фигурного катания.

Трусова больше не фаворит. 15-летняя россиянка повторит путь Загитовой? Уникальная фигуристка Трусова не оправдывает ожиданий и проигрывает другим россиянкам. На чемпионате Европы всё изменится?

Коронавирус не дел Трусовой спасти сезон

15-летняя Александра Трусова после феноменальных осенних прокатов и мировых рекордов потеряла стабильность, стала много ошибаться и, как следствие, уступила своим главным конкуренткам на всех трёх важнейших турнирах. Таким образом, для Трусовой чемпионат мира в Монреале был последним шансом спасти не слишком удачный сезон и заставить критиков замолчать. Но коронавирус распорядился иначе.

Трусова снова побила два мировых рекорда. Даже с падением. Как? 15-летняя россиянка уничтожила соперниц в Канаде. Саша выступает в собственной лиге.

11 марта организаторы объявили об отмене чемпионата мира из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В тот же день Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вспышка заболевания приобрела характер пандемии.

Российских фигуристок лишили шанса выиграть чемпионат мира. Другого может и не быть Косторная, Щербакова и Трусова рискуют никогда больше не победить в составе сборной России. Это катастрофа!

Почему Трусову эвакуировали из Египта?

Несмотря на досрочное окончание сезона, фигуристы группы Этери Тутберидзе продолжали тренироваться на катке «Хрустальный» до 21 марта, когда в Москве в силу вступили ограничительные меры по профилактике распространения коронавируса. 19 марта Тутберидзе опубликовала фотографию с тренировки, на которой её ученики находились в медицинских масках. Внимательные болельщики уже тогда заметили, что на снимке нет Трусовой, однако причина отсутствия двукратной чемпионки мира среди юниорок вскрылась только через полторы недели.

Трусова разместила в «Инстаграме» видео произвольной программы с 5 четверными прыжками

Оказалось, что Александра вместе с родителями и двумя братьями отправилась на отдых в Египет. Никакой информации о поездке в соцсетях спортсменки и её родственников не было. Возможно, семье Трусовых и удалось бы сохранить свой отпуск в тайне, но во время их отдыха ситуация с коронавирусом в России обострилась, и власти приняли решение закрыть авиасообщение с другими государствами. Поэтому россияне, отдыхающие в Египте, были экстренно эвакуированы на родину прямыми рейсами из Шарм-эш-Шейха в Москву. 26 марта сайт посольства России в Египте опубликовал списки пассажиров на гуманитарный рейс от 27 марта, в котором значились Александра Трусова, её родители Вячеслав и Светлана, а также младшие братья Егор и Иван.

Трусова удаляет негативные комментарии

Когда именно семья Трусовых отправилась в Египет, пока неизвестно. Но это точно произошло после объявления ВОЗ о признании эпидемии коронавируса пандемией и отмены чемпионата мира. 12 марта спортсменка разместила в «Инстаграме» видеозапись, на которой она выполняет произвольную программу с пятью четверными прыжками. «Жаль, было бы интересно», — написала Трусова под видео.

Других записей в «инстаграме» Саши не было вплоть до 27 марта, а 29-го она разместила видеообращение к подписчикам, в котором сообщила, что, «как и все», находится на карантине, продолжает тренироваться и готовиться к школьным экзаменам за девятый класс. О ситуации с экстренным возвращением из Египта ни слова. Более того, все комментарии на эту тему с её страницы удалялись мгновенно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В чём упрекают родителей Трусовой

Если нежелание распространяться об отдыхе за границей в разгар эпидемии ещё можно понять, то делать вид, что ничего не произошло, когда об этом говорит вся страна, по меньшей мере странно, ведь практически безупречная репутация Трусовой уже пострадала. Больше всего критики достаётся родителям фигуристки. Их поведение называют беспечным и безответственным, упрекают в создании угрозы здоровью чемпионки. При этом полностью снимать ответственность за произошедшее с Трусовой неправильно. Да, она 15-летний подросток, но прежде всего она профессиональная спортсменка в статусе звезды мирового масштаба с миллионами поклонников.

Как ни банально звучит, статус звезды предполагает не только всенародную любовь и дорогие спонсорские контракты, но и накладывает ответственность перед тысячами девочек, мечтающих крутить четверные, как Трусова или Щербакова. Именно из-за них Александре стоило трижды подумать перед скандальной поездкой, а когда правда всплыла наружу – честно рассказать о случившемся, признать ошибку и призвать всех оставаться дома.

Почему Трусову необходимо наказать

Формально семья Трусовой никаких законов и правил не нарушала. В одном Египте таких незадачливых туристов, вынужденных экстренно возвращаться в Россию за бюджетный счёт, оказалось несколько тысяч. Некоторые поклонники Александры уверены, что ей вообще стоит всё простить за талант. Но, на самом деле, именно из-за таланта её и стоит наказать.

Отдельные горячие головы даже предлагают выгнать фигуристку из состава сборной России. Конечно, до этого не дойдёт, но какие-то дисциплинарные меры должны быть приняты. Даже чисто символический штраф или выговор от федерации послужат полезным уроком как самой Александре, так и другим юным звёздам фигурного катания.

Всё-таки звёзды спорта обязаны думать о своей репутации и уметь признавать ошибки. Даже в 15 лет.

Принять участие в опросе можно по этой ссылке.