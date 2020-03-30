Великая битва Быковой и Костадиновой кончилась рекордом. Выше никто не прыгал уже 33 года!

В последний день сентября 2019 года россиянка Мария Ласицкене в красивой борьбе стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Финал получился очень красивым (во всех смыслах этого слова). Однако почти 33 года назад на чемпионате мира в Риме зрители стали свидетелями удивительного достижения, которое никто пока не смог даже повторить.

Маша, ты просто космос! Как российская красавица впрыгнула в историю На чемпионате мира — 2019 в Дохе российская спортсменка выиграла свой третий титул в прыжках в высоту. Такого прежде не делал никто!

СССР или Болгария?

30 августа 1987 года на олимпийском стадионе в Риме в секторе для прыжков в высоту разыгралась великая битва, итогом которой стал невероятный мировой рекорд.



В секторе сошлись действующая чемпионка и экс-рекордсменка мира Тамара Быкова из СССР и рекордсменка мира Стефка Костадинова из Болгарии. Это сражение должно было окончательно ответить на вопрос: кто же из двух потрясающих спортсменок сильнее?

Быкова выиграла чемпионат мира 1983 года, в котором Костадинова ещё не участвовала, и была в фантастической форме в 1984-м. Она практически наверняка победила бы на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, но СССР бойкотировал те Игры. Быкова осталась без олимпийского золота, но на турнире в Киеве сумела установить новый мировой рекорд – 2,05 м.



Но с 1985 года в прыжковом секторе царствовала Костадинова. Болгарская прыгунья выиграла два подряд чемпионата мира в закрытых помещениях, а между ними установила феноменальный мировой рекорд – 2,08 м, побив достижение соотечественницы Людмилы Андоновой.



Это уже было что-то невероятное!

Битва двух чемпионок

От противостояния действующих чемпионок на открытых стадионах и в залах легкоатлетический мир снова ждал чего-то особенного. И ожидания с лихвой оправдались.



Более опытная и хладнокровная Быкова уверенно лидировала вплоть до высоты 2,04 м, которую она взяла с первой попытки. К тому времени в секторе оставались только две фаворитки. Бронза отошла Сюзанне Бейер из ГДР ещё на отметке 1,99 м.



Костадинова же на 2,04 словно замерла. Первая попытка – неудачно, вторая попытка – неудачно. Третья попытка. В случае неудачи – болезненное поражение. Наверное, спортивные мир бы больше никогда не говорил о Стефке с восхищением, но она всё же перемахнула через планку.



И тут же нужно было прыгать на новой высоте – 2,06 м. Начинала Костадинова. Первая попытка – неудачно. Быкова – с тем же результатом. Вторая попытка болгарки – планка осталась на месте! Вторая попытки советской прыгуньи – близко, но планка упала.

Быковой ничего не оставалось кроме как перенести единственную попытку на 2,08 м – нужно было повторить мировой рекорд! Но чуда не произошло. Советская спортсменка сбила планку.



Костадинова после ошибки соперницы стала чемпионкой мира, но одного лишь титула ей было мало! Рекордсменка мира заказала высоту 2,09 м и со второй попытки установила новый мировой рекорд, который никто не может повторить уже почти 33 года. Воистину предельная высота!



Но вы только посмотрите, с какой лёгкостью болгарка перемахнула через планку:

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Маша сможет?

Об уровне напряжённости борьбы в 1987 году говорит тот факт, что болгарка выходила в сектор 12 раз. Для сравнения, на победных ЧМ-1995 и Олимпиаде-1996 ей хватило всего семи прыжков.



Мария Ласицкене в Дохе в 2019-м выиграла восемью безупречными прыжками.

Возможно, соперницы именно такого уровня и класса, какой была Тамара Быкова, и не хватает сейчас Марии Ласицкене для того, чтобы добраться до «вечного» рекорда. Ведь лучшие достижения рождаются в конкуренции, и только очень сильная соперница способна довести до запредельных высот, точно так же, как это произошло в 1987-м у Быковой и Костадиновой.



Личный рекорд Марии – 2,06 м. Сможет ли она допрыгнуть и превзойти тот уровень, на котором выступали три десятка лет назад? Возможно. Но пока говорить приходится не о возможных рекордах, а об остановке всего мирового спорта (кроме белорусского).



Напомним, что ближе всех к Костадиновой в 2009 году подобралась хорватка Бланка Влашич, прыгнувшая на 2,08 м. Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова прыгала на 2,07 м. А рекорд великой Стефки стоит до сих пор. Уже целых 33 года!